Рейтинг@Mail.ru
Сенатор от ЛНР прокомментировала гибель военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862536986.html
Сенатор от ЛНР прокомментировала гибель военкора Татарского
Сенатор от ЛНР прокомментировала гибель военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
Сенатор от ЛНР прокомментировала гибель военкора Татарского
Украина проигрывает России, в том числе на информационном поле, поэтому киевский режим прибегает к убийствам российских лидеров мнений, заявила сенатор от ЛНР... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T00:57
2023-04-03T00:57
в мире
украина
владлен татарский
владимир соловьев (телеведущий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862520067_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_8a7847d466e3e44c324913976a837c67.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украина проигрывает России, в том числе на информационном поле, поэтому киевский режим прибегает к убийствам российских лидеров мнений, заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. Комментируя это ЧП, в российском МИД заявили, что российские журналисты подвергаются угрозам расправы со стороны Киева при молчаливом игнорировании профильных международных структур. В МИД РФ также подчеркнули, что ни по одному случаю насильственной гибели российского журналиста при участии Киева западные страны не провели расследований. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что охота на военкоров киевским режимом была объявлена давно, взрывчатка - это стиль украинских войск. По словам Лантратовой, ожесточенные бои разворачиваются не только на фронте, но и в тылу - на информационном поле, и это противостояние Украина проигрывает, поскольку правду победить невозможно. "И поэтому они прибегают к самому чудовищному - к экстремизму и убийствам российских лидеров мнений, запугиванию мирных граждан. Но им не удастся переломить ситуацию и заставить молчать тех, кто защищает россиян ото лжи, выполняет свой долг и отстаивает наши идеалы", - подчеркнула Лантратова. "Все виновные должны быть наказаны. А мы не простим", - добавила парламентарий. Лантратова выразила искренние соболезнования близким и друзьям журналиста.
https://ria.ru/20230402/vzryv-1862528149.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862520067_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_4b75be6789a14e8d9eaaaed7e6cf4b4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владлен татарский, владимир соловьев (телеведущий)
В мире, Украина, Владлен Татарский, Владимир Соловьев (телеведущий)
Сенатор от ЛНР прокомментировала гибель военкора Татарского

Сенатор от ЛНР Лантратова: Украина прибегает к убийствам российских лидеров мнений

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украина проигрывает России, в том числе на информационном поле, поэтому киевский режим прибегает к убийствам российских лидеров мнений, заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.
«
"Киевский режим в очередной раз показал свое истинное лицо - кровавое и подлое… Сегодня (в воскресенье - ред.) в центре Санкт-Петербурга в результате взрыва в кафе пострадали более 20 человек и погиб один из самых известных военных корреспондентов с Донбасса - Владлен Татарский", - написала политик в своем телеграм-канале.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. Комментируя это ЧП, в российском МИД заявили, что российские журналисты подвергаются угрозам расправы со стороны Киева при молчаливом игнорировании профильных международных структур. В МИД РФ также подчеркнули, что ни по одному случаю насильственной гибели российского журналиста при участии Киева западные страны не провели расследований. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что охота на военкоров киевским режимом была объявлена давно, взрывчатка - это стиль украинских войск.
По словам Лантратовой, ожесточенные бои разворачиваются не только на фронте, но и в тылу - на информационном поле, и это противостояние Украина проигрывает, поскольку правду победить невозможно.
"И поэтому они прибегают к самому чудовищному - к экстремизму и убийствам российских лидеров мнений, запугиванию мирных граждан. Но им не удастся переломить ситуацию и заставить молчать тех, кто защищает россиян ото лжи, выполняет свой долг и отстаивает наши идеалы", - подчеркнула Лантратова.
"Все виновные должны быть наказаны. А мы не простим", - добавила парламентарий.
Лантратова выразила искренние соболезнования близким и друзьям журналиста.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
СК показал видео с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб Татарский
Вчера, 22:32
 
В миреУкраинаВладлен ТатарскийВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала