https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862536986.html

Сенатор от ЛНР прокомментировала гибель военкора Татарского

Сенатор от ЛНР прокомментировала гибель военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

Сенатор от ЛНР прокомментировала гибель военкора Татарского

Украина проигрывает России, в том числе на информационном поле, поэтому киевский режим прибегает к убийствам российских лидеров мнений, заявила сенатор от ЛНР... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T00:57

2023-04-03T00:57

2023-04-03T00:57

в мире

украина

владлен татарский

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украина проигрывает России, в том числе на информационном поле, поэтому киевский режим прибегает к убийствам российских лидеров мнений, заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. Комментируя это ЧП, в российском МИД заявили, что российские журналисты подвергаются угрозам расправы со стороны Киева при молчаливом игнорировании профильных международных структур. В МИД РФ также подчеркнули, что ни по одному случаю насильственной гибели российского журналиста при участии Киева западные страны не провели расследований. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что охота на военкоров киевским режимом была объявлена давно, взрывчатка - это стиль украинских войск. По словам Лантратовой, ожесточенные бои разворачиваются не только на фронте, но и в тылу - на информационном поле, и это противостояние Украина проигрывает, поскольку правду победить невозможно. "И поэтому они прибегают к самому чудовищному - к экстремизму и убийствам российских лидеров мнений, запугиванию мирных граждан. Но им не удастся переломить ситуацию и заставить молчать тех, кто защищает россиян ото лжи, выполняет свой долг и отстаивает наши идеалы", - подчеркнула Лантратова. "Все виновные должны быть наказаны. А мы не простим", - добавила парламентарий. Лантратова выразила искренние соболезнования близким и друзьям журналиста.

https://ria.ru/20230402/vzryv-1862528149.html

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в мире, украина, владлен татарский, владимир соловьев (телеведущий)