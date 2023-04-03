https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862536986.html
Сенатор от ЛНР прокомментировала гибель военкора Татарского
Сенатор от ЛНР прокомментировала гибель военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
Сенатор от ЛНР прокомментировала гибель военкора Татарского
Украина проигрывает России, в том числе на информационном поле, поэтому киевский режим прибегает к убийствам российских лидеров мнений, заявила сенатор от ЛНР... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T00:57
2023-04-03T00:57
2023-04-03T00:57
в мире
украина
владлен татарский
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украина проигрывает России, в том числе на информационном поле, поэтому киевский режим прибегает к убийствам российских лидеров мнений, заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. Комментируя это ЧП, в российском МИД заявили, что российские журналисты подвергаются угрозам расправы со стороны Киева при молчаливом игнорировании профильных международных структур. В МИД РФ также подчеркнули, что ни по одному случаю насильственной гибели российского журналиста при участии Киева западные страны не провели расследований. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что охота на военкоров киевским режимом была объявлена давно, взрывчатка - это стиль украинских войск. По словам Лантратовой, ожесточенные бои разворачиваются не только на фронте, но и в тылу - на информационном поле, и это противостояние Украина проигрывает, поскольку правду победить невозможно. "И поэтому они прибегают к самому чудовищному - к экстремизму и убийствам российских лидеров мнений, запугиванию мирных граждан. Но им не удастся переломить ситуацию и заставить молчать тех, кто защищает россиян ото лжи, выполняет свой долг и отстаивает наши идеалы", - подчеркнула Лантратова. "Все виновные должны быть наказаны. А мы не простим", - добавила парламентарий. Лантратова выразила искренние соболезнования близким и друзьям журналиста.
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в мире, украина, владлен татарский, владимир соловьев (телеведущий)
В мире, Украина, Владлен Татарский, Владимир Соловьев (телеведущий)
Сенатор от ЛНР прокомментировала гибель военкора Татарского
Сенатор от ЛНР Лантратова: Украина прибегает к убийствам российских лидеров мнений
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украина проигрывает России, в том числе на информационном поле, поэтому киевский режим прибегает к убийствам российских лидеров мнений, заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.
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"Киевский режим в очередной раз показал свое истинное лицо - кровавое и подлое… Сегодня (в воскресенье - ред.) в центре Санкт-Петербурга в результате взрыва в кафе пострадали более 20 человек и погиб один из самых известных военных корреспондентов с Донбасса - Владлен Татарский", - написала политик в своем телеграм-канале.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. Комментируя это ЧП, в российском МИД заявили, что российские журналисты подвергаются угрозам расправы со стороны Киева при молчаливом игнорировании профильных международных структур. В МИД РФ также подчеркнули, что ни по одному случаю насильственной гибели российского журналиста при участии Киева западные страны не провели расследований. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев
заявил РИА Новости, что охота на военкоров киевским режимом была объявлена давно, взрывчатка - это стиль украинских войск.
По словам Лантратовой, ожесточенные бои разворачиваются не только на фронте, но и в тылу - на информационном поле, и это противостояние Украина проигрывает, поскольку правду победить невозможно.
"И поэтому они прибегают к самому чудовищному - к экстремизму и убийствам российских лидеров мнений, запугиванию мирных граждан. Но им не удастся переломить ситуацию и заставить молчать тех, кто защищает россиян ото лжи, выполняет свой долг и отстаивает наши идеалы", - подчеркнула Лантратова.
"Все виновные должны быть наказаны. А мы не простим", - добавила парламентарий.
Лантратова выразила искренние соболезнования близким и друзьям журналиста.
СК показал видео с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб Татарский