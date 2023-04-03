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В Ленинградской области назначили столицу региона - РИА Новости, 03.04.2023
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13:28 03.04.2023 (обновлено: 19:53 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/stolitsa-1862634834.html
В Ленинградской области назначили столицу региона
В Ленинградской области назначили столицу региона - РИА Новости, 03.04.2023
В Ленинградской области назначили столицу региона
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, который вносит изменения в Устав региона и наделяет город Гатчина статусом столицы региона, РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:28
2023-04-03T19:53
ленинградская область
александр дрозденко
гатчина
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, который вносит изменения в Устав региона и наделяет город Гатчина статусом столицы региона, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области. "Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал областной закон, вносящий изменения в Устав Ленинградской области в части наделения Гатчины статусом столицы региона", — говорится в сообщении. Сообщается, что закон опубликован на официальном сайте и вступил в законную силу. Двадцать девятого марта депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли в трех чтениях изменения в Устав Ленинградской области, дополнив его статьей 7.1. "Столица Ленинградской области". Новая статья определяет, что "столицей Ленинградской области является город Гатчина Ленинградской области". Как отметили в пресс-службе, в апреле 2021 года Гатчина уже была закреплена в уставе как место размещения органов государственной власти Ленинградской области. Теперь же город Гатчина официально утвержден в качестве административного центра (столицы) Ленинградской области.
https://realty.ria.ru/20230328/lenoblast-1861337274.html
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ленинградская область, александр дрозденко, гатчина, россия
Ленинградская область, Александр Дрозденко, Гатчина, Россия
В Ленинградской области назначили столицу региона

Губернатор Ленинградской области Дрозденко назначил Гатчину столицей региона

© Фото : Alexey LavrovГород Гатчина
Город Гатчина - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Alexey Lavrov
Город Гатчина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, который вносит изменения в Устав региона и наделяет город Гатчина статусом столицы региона, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.
"Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал областной закон, вносящий изменения в Устав Ленинградской области в части наделения Гатчины статусом столицы региона", — говорится в сообщении.
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Сообщается, что закон опубликован на официальном сайте и вступил в законную силу.
Двадцать девятого марта депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли в трех чтениях изменения в Устав Ленинградской области, дополнив его статьей 7.1. "Столица Ленинградской области". Новая статья определяет, что "столицей Ленинградской области является город Гатчина Ленинградской области".
Как отметили в пресс-службе, в апреле 2021 года Гатчина уже была закреплена в уставе как место размещения органов государственной власти Ленинградской области. Теперь же город Гатчина официально утвержден в качестве административного центра (столицы) Ленинградской области.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоГатчинаРоссия
 
 
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