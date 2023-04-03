https://ria.ru/20230403/solntsepek-1862603579.html
Военный аналитик объяснил, зачем "Солнцепеки" нужны ВДВ на передовой
Военный аналитик объяснил, зачем "Солнцепеки" нужны ВДВ на передовой - РИА Новости, 03.04.2023
Военный аналитик объяснил, зачем "Солнцепеки" нужны ВДВ на передовой
Вооружение Воздушно-десантных войск РФ тяжёлыми огнеметными системами ТОС-1 "Солнцепек" обусловлено тем, что помимо "традиционной" работы в тылу десантники в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:59
2023-04-03T11:59
2023-04-03T12:06
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-десантные войска россии
тос-1 «буратино»
тос-1а "солнцепек"
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Вооружение Воздушно-десантных войск РФ тяжёлыми огнеметными системами ТОС-1 "Солнцепек" обусловлено тем, что помимо "традиционной" работы в тылу десантники в ходе спецоперации активно действуют на передовой, где им нужна мощная огневая поддержка, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что впервые ВДВ были переданы ТОС-1 "Солнцепек". В военном ведомстве отметили, что эти системы показали хороший результат при уничтожении укрепленных опорных пунктов противника в ходе СВО. "За время СВО подход к ведению боевых действий Воздушно-десантными войсками начал меняться. До конфликта основным назначением ВДВ было действовать в тылу противника, сегодня же мы столкнулись с той ситуацией, что этот род войск применяется на передовой, и для успеха здесь десантникам необходимо усилить их огневую поддержку. Именно для этого, думаю, им был и передан "Солнцепёк", - сказал Леонков. Эксперт отметил, что массогабаритные характеристики этой системы позволяют доставлять её в зону боевых действий аэромобильным способом - военно-транспортными самолётами. При этом Леонков подчеркнул, что "Солнцепёк" не может десантироваться, так как сегодняшний день в РФ нет необходимой для этого парашютной системы. "Такие подразделения могут действовать не только на передовой: в случае захвата какого-либо плацдарма, где есть аэродром, на него можно высадить аэромобильную технику, в том числе танки и ту же ТОС-1", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230325/vsu-1860606064.html
https://ria.ru/20230328/solntsepek-1861110465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воздушно-десантные войска россии, тос-1 «буратино», тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-десантные войска России, ТОС-1 «Буратино», ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы РФ
Военный аналитик объяснил, зачем "Солнцепеки" нужны ВДВ на передовой
Военный эксперт Леонков: "Солнцепеки" нужны ВДВ для ведения боев на передовой
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Вооружение Воздушно-десантных войск РФ тяжёлыми огнеметными системами ТОС-1 "Солнцепек" обусловлено тем, что помимо "традиционной" работы в тылу десантники в ходе спецоперации активно действуют на передовой, где им нужна мощная огневая поддержка, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что впервые ВДВ были переданы
ТОС-1 "Солнцепек". В военном ведомстве отметили, что эти системы показали хороший результат при уничтожении укрепленных опорных пунктов противника в ходе СВО.
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"За время СВО подход к ведению боевых действий Воздушно-десантными войсками начал меняться. До конфликта основным назначением ВДВ было действовать в тылу противника, сегодня же мы столкнулись с той ситуацией, что этот род войск применяется на передовой, и для успеха здесь десантникам необходимо усилить их огневую поддержку. Именно для этого, думаю, им был и передан "Солнцепёк", - сказал Леонков.
Эксперт отметил, что массогабаритные характеристики этой системы позволяют доставлять её в зону боевых действий аэромобильным способом - военно-транспортными самолётами. При этом Леонков подчеркнул, что "Солнцепёк" не может десантироваться, так как сегодняшний день в РФ нет необходимой для этого парашютной системы.
"Такие подразделения могут действовать не только на передовой: в случае захвата какого-либо плацдарма, где есть аэродром, на него можно высадить аэромобильную технику, в том числе танки и ту же ТОС-1", - добавил собеседник агентства.
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