https://ria.ru/20230403/solntsepek-1862603579.html

Военный аналитик объяснил, зачем "Солнцепеки" нужны ВДВ на передовой

Военный аналитик объяснил, зачем "Солнцепеки" нужны ВДВ на передовой - РИА Новости, 03.04.2023

Военный аналитик объяснил, зачем "Солнцепеки" нужны ВДВ на передовой

Вооружение Воздушно-десантных войск РФ тяжёлыми огнеметными системами ТОС-1 "Солнцепек" обусловлено тем, что помимо "традиционной" работы в тылу десантники в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:59

2023-04-03T11:59

2023-04-03T12:06

специальная военная операция на украине

безопасность

воздушно-десантные войска россии

тос-1 «буратино»

тос-1а "солнцепек"

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815755467_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_5fe3e61e4ebf47c8429fa073c73cddf6.jpg

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Вооружение Воздушно-десантных войск РФ тяжёлыми огнеметными системами ТОС-1 "Солнцепек" обусловлено тем, что помимо "традиционной" работы в тылу десантники в ходе спецоперации активно действуют на передовой, где им нужна мощная огневая поддержка, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что впервые ВДВ были переданы ТОС-1 "Солнцепек". В военном ведомстве отметили, что эти системы показали хороший результат при уничтожении укрепленных опорных пунктов противника в ходе СВО. "За время СВО подход к ведению боевых действий Воздушно-десантными войсками начал меняться. До конфликта основным назначением ВДВ было действовать в тылу противника, сегодня же мы столкнулись с той ситуацией, что этот род войск применяется на передовой, и для успеха здесь десантникам необходимо усилить их огневую поддержку. Именно для этого, думаю, им был и передан "Солнцепёк", - сказал Леонков. Эксперт отметил, что массогабаритные характеристики этой системы позволяют доставлять её в зону боевых действий аэромобильным способом - военно-транспортными самолётами. При этом Леонков подчеркнул, что "Солнцепёк" не может десантироваться, так как сегодняшний день в РФ нет необходимой для этого парашютной системы. "Такие подразделения могут действовать не только на передовой: в случае захвата какого-либо плацдарма, где есть аэродром, на него можно высадить аэромобильную технику, в том числе танки и ту же ТОС-1", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230325/vsu-1860606064.html

https://ria.ru/20230328/solntsepek-1861110465.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, воздушно-десантные войска россии, тос-1 «буратино», тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф