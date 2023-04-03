https://ria.ru/20230403/solntsepek-1862544742.html

ВДВ впервые в истории получили "Солнцепеки" для применения в зоне СВО

ВДВ впервые в истории получили "Солнцепеки" для применения в зоне СВО - РИА Новости, 03.04.2023

ВДВ впервые в истории получили "Солнцепеки" для применения в зоне СВО

В воздушно-десантные войска впервые поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", их применят в спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T05:08

2023-04-03T05:08

2023-04-03T14:41

тос-1а "солнцепек"

воздушно-десантные войска россии

войска рхбз

саратовская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В воздушно-десантные войска впервые поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", их применят в спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны.Как отметил начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров, этим системам "нет равных в арсеналах коллективного Запада", они наводят панику на врагов."Уверен, что его (оружия. — Прим. ред.) умелое применение приблизит нашу победу", — добавил он."Солнцепеки" показали хороший результат при уничтожении укрепленных опорных пунктов противника в ходе спецоперации, отметили в Минобороны. Огонь ведется при помощи новейших программных систем топогеодезической привязки. От огня ТОС-1А невозможно скрыться даже в окопах.Экипажи, отправляющиеся в зону спецоперации, продемонстрировали готовность машин и личного состава к выполнению боевых задач, добавили в Минобороны.Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Система предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.

https://ria.ru/20230219/solntsepek-1852925898.html

саратовская область

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"Солнцепеки" в зоне СВО: ВДВ впервые в истории получили тяжелые огнеметные системы "Солнцепеки" в зоне СВО: ВДВ впервые в истории получили тяжелые огнеметные системы 2023-04-03T05:08 true PT1M25S

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тос-1а "солнцепек", воздушно-десантные войска россии, войска рхбз, саратовская область, россия, безопасность