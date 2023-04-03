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ВДВ впервые в истории получили "Солнцепеки" для применения в зоне СВО
ВДВ впервые в истории получили "Солнцепеки" для применения в зоне СВО - РИА Новости, 03.04.2023
ВДВ впервые в истории получили "Солнцепеки" для применения в зоне СВО
В воздушно-десантные войска впервые поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", их применят в спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T05:08
2023-04-03T05:08
2023-04-03T14:41
тос-1а "солнцепек"
воздушно-десантные войска россии
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саратовская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В воздушно-десантные войска впервые поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", их применят в спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны.Как отметил начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров, этим системам "нет равных в арсеналах коллективного Запада", они наводят панику на врагов."Уверен, что его (оружия. — Прим. ред.) умелое применение приблизит нашу победу", — добавил он."Солнцепеки" показали хороший результат при уничтожении укрепленных опорных пунктов противника в ходе спецоперации, отметили в Минобороны. Огонь ведется при помощи новейших программных систем топогеодезической привязки. От огня ТОС-1А невозможно скрыться даже в окопах.Экипажи, отправляющиеся в зону спецоперации, продемонстрировали готовность машин и личного состава к выполнению боевых задач, добавили в Минобороны.Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Система предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.
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"Солнцепеки" в зоне СВО: ВДВ впервые в истории получили тяжелые огнеметные системы
"Солнцепеки" в зоне СВО: ВДВ впервые в истории получили тяжелые огнеметные системы
2023-04-03T05:08
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тос-1а "солнцепек", воздушно-десантные войска россии, войска рхбз, саратовская область, россия, безопасность
ТОС-1А "Солнцепек", Воздушно-десантные войска России, Войска РХБЗ, Саратовская область, Россия, Безопасность
ВДВ впервые в истории получили "Солнцепеки" для применения в зоне СВО
Минобороны: огнеметные системы "Солнцепек" впервые в истории получил личный состав ВДВ
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
В воздушно-десантные войска впервые поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", их применят в спецоперации на Украине, сообщили
в Минобороны.
«
"В Саратовской области в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты впервые состоялась передача тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в интересах Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. <...> Передача экипажам модернизированных боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" состоялась впервые в истории ВДВ", — говорится в сообщении.
Как отметил начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров, этим системам "нет равных в арсеналах коллективного Запада", они наводят панику на врагов.
"Уверен, что его (оружия. — Прим. ред.) умелое применение приблизит нашу победу", — добавил он.
"Солнцепеки" показали хороший результат при уничтожении укрепленных опорных пунктов противника в ходе спецоперации, отметили в Минобороны. Огонь ведется при помощи новейших программных систем топогеодезической привязки. От огня ТОС-1А невозможно скрыться даже в окопах.
Экипажи, отправляющиеся в зону спецоперации, продемонстрировали готовность машин и личного состава к выполнению боевых задач, добавили в Минобороны.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Система предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.
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