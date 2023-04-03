https://ria.ru/20230403/skuns-1862587689.html

Выбывший из шоу "Маска" участник шокировал членов жюри

Выбывший из шоу "Маска" участник шокировал членов жюри - РИА Новости, 03.04.2023

Выбывший из шоу "Маска" участник шокировал членов жюри

Выбывший из шоу "Маска" участник в образе Скунса шокировал членов жюри в восьмом выпуске четвертого сезона. Они не ожидали, что в костюме скрывалась дочь певицы РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:33

2023-04-03T11:33

2023-04-03T11:33

шоубиз

валерия (алла перфилова)

анна шульгина

филипп киркоров

нтв (телеканал)

шоу "маска"

знаменитости

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Выбывший из шоу "Маска" участник в образе Скунса шокировал членов жюри в восьмом выпуске четвертого сезона. Они не ожидали, что в костюме скрывалась дочь певицы Валерии Shena (Анна Шульгина). В конце передачи судьям пришлось выбирать между Горностаем и Скунсом. Мнения, по традиции, разделились. Регина Тодоренко и Тимур Родригез поддержали Скунса, а Филипп Киркоров и Алексей Воробьев — Горностая. Решающее слово осталось за певицей Валерией. Артистка еще во время предыдущего голосования была уверена, что под маской Скунса скрывается ее дочь Анна, которая строит музыкальную карьеру под псевдонимом Shena. Поэтому Валерия решила рассекретить именно Скунса, чтобы убедиться в своих догадках. Решение певицы возмутило Филиппа Киркорова. Он назвал коллегу "снежной королевой". Валерия же объяснила свой выбор тем, что больше не может думать и гадать. После того, как решилось, что проект покидает Скунс, члены жюри выдвинули финальные версии. Они предположили, что в черно-белом костюме все это время выступали певицы Mia Boyka, Елка или Ольга Серябкина. Однако верной оказалась версия Валерии, что всех шокировало.После разоблачения Shena призналась, что ей было трудно совмещать участие в шоу с основным рабочим графиком.Ранее из шоу выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс) и Ваня Дмитриенко (Ворон). В проекте остались маски Горностая, Гусеницы, Мамонтенка, Мандрила, Пуделя, Скорпиона и Хомяка.

https://ria.ru/20230313/maska-1857518214.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валерия (алла перфилова), анна шульгина, филипп киркоров, нтв (телеканал), шоу "маска", знаменитости