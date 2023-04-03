https://ria.ru/20230403/skuns-1862587689.html
Выбывший из шоу "Маска" участник шокировал членов жюри
Выбывший из шоу "Маска" участник шокировал членов жюри - РИА Новости, 03.04.2023
Выбывший из шоу "Маска" участник шокировал членов жюри
Выбывший из шоу "Маска" участник в образе Скунса шокировал членов жюри в восьмом выпуске четвертого сезона. Они не ожидали, что в костюме скрывалась дочь певицы РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:33
2023-04-03T11:33
2023-04-03T11:33
шоубиз
валерия (алла перфилова)
анна шульгина
филипп киркоров
нтв (телеканал)
шоу "маска"
знаменитости
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Выбывший из шоу "Маска" участник в образе Скунса шокировал членов жюри в восьмом выпуске четвертого сезона. Они не ожидали, что в костюме скрывалась дочь певицы Валерии Shena (Анна Шульгина). В конце передачи судьям пришлось выбирать между Горностаем и Скунсом. Мнения, по традиции, разделились. Регина Тодоренко и Тимур Родригез поддержали Скунса, а Филипп Киркоров и Алексей Воробьев — Горностая. Решающее слово осталось за певицей Валерией. Артистка еще во время предыдущего голосования была уверена, что под маской Скунса скрывается ее дочь Анна, которая строит музыкальную карьеру под псевдонимом Shena. Поэтому Валерия решила рассекретить именно Скунса, чтобы убедиться в своих догадках. Решение певицы возмутило Филиппа Киркорова. Он назвал коллегу "снежной королевой". Валерия же объяснила свой выбор тем, что больше не может думать и гадать. После того, как решилось, что проект покидает Скунс, члены жюри выдвинули финальные версии. Они предположили, что в черно-белом костюме все это время выступали певицы Mia Boyka, Елка или Ольга Серябкина. Однако верной оказалась версия Валерии, что всех шокировало.После разоблачения Shena призналась, что ей было трудно совмещать участие в шоу с основным рабочим графиком.Ранее из шоу выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс) и Ваня Дмитриенко (Ворон). В проекте остались маски Горностая, Гусеницы, Мамонтенка, Мандрила, Пуделя, Скорпиона и Хомяка.
https://ria.ru/20230313/maska-1857518214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия (алла перфилова), анна шульгина, филипп киркоров, нтв (телеканал), шоу "маска", знаменитости
Шоубиз, Валерия (Алла Перфилова), Анна Шульгина, Филипп Киркоров, НТВ (телеканал), Шоу "Маска", Знаменитости
Выбывший из шоу "Маска" участник шокировал членов жюри
Выбывший из шоу "Маска" участник в костюме Скунса шокировал членов жюри
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Выбывший из шоу "Маска" участник в образе Скунса шокировал
членов жюри в восьмом выпуске четвертого сезона. Они не ожидали, что в костюме скрывалась дочь певицы Валерии Shena (Анна Шульгина).
В конце передачи судьям пришлось выбирать между Горностаем и Скунсом. Мнения, по традиции, разделились.
Регина Тодоренко и Тимур Родригез поддержали Скунса, а Филипп Киркоров и Алексей Воробьев — Горностая. Решающее слово осталось за певицей Валерией.
Артистка еще во время предыдущего голосования была уверена, что под маской Скунса скрывается ее дочь Анна, которая строит музыкальную карьеру под псевдонимом Shena. Поэтому Валерия решила рассекретить именно Скунса, чтобы убедиться в своих догадках.
Решение певицы возмутило Филиппа Киркорова. Он назвал коллегу "снежной королевой". Валерия же объяснила свой выбор тем, что больше не может думать и гадать.
«
"Я внутренне была готова к этой ситуации. Мне нравятся обе маски. Я хочу вам выразить свое восхищение. В шестом выпуске мне показалось, что там моя дочь. С гордостью и бесконечной любовью хочу открыть маску Скунса. Я хочу убедиться, что это она. Больше не могу строить версии и выдвигать теории. Но я ей безумно горжусь", – заявила Валерия.
После того, как решилось, что проект покидает Скунс, члены жюри выдвинули финальные версии. Они предположили, что в черно-белом костюме все это время выступали певицы Mia Boyka, Елка или Ольга Серябкина. Однако верной оказалась версия Валерии, что всех шокировало.
После разоблачения Shena призналась, что ей было трудно совмещать участие в шоу с основным рабочим графиком.
«
"Про Скунса думают штампово, что он вонючка. Но он не агрессивный, он не нападает. Он просто защищается. Мне было трудно совместить графики. Я не представляла, что будет такая загруженность", – отметила Шульгина.
Ранее из шоу выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс) и Ваня Дмитриенко (Ворон). В проекте остались маски Горностая, Гусеницы, Мамонтенка, Мандрила, Пуделя, Скорпиона и Хомяка.
Участник Скунс довел до слез Киркорова и Валерию на шоу "Маска"