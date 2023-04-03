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Названы отрасли — лидеры по доле высокооплачиваемых работников

Названы отрасли — лидеры по доле высокооплачиваемых работников - РИА Новости, 03.04.2023

Названы отрасли — лидеры по доле высокооплачиваемых работников

Наибольшая доля работников, зарабатывающих более 100 тысяч рублей, наблюдается в России в производстве табачных изделий, рыболовстве и добыче полезных... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T00:51

2023-04-03T00:51

2023-04-03T03:14

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Наибольшая доля работников, зарабатывающих более 100 тысяч рублей, наблюдается в России в производстве табачных изделий, рыболовстве и добыче полезных ископаемых, а наименьшая доля – в кожевенном производстве, свидетельствует исследование РИА Новости*.Неравенство зарплатПоиск наилучших условий для себя и семьи естественны для человека, причем именно финансовые условия практически всегда находятся на первом плане, считают эксперты. Многие работники ищут возможность иметь более высокие доходы от трудовой деятельности, некоторые в таком стремлении ищут подработку, ряд работников переезжают в более богатый регион или устраиваются на вахтовую работу. При этом не менее важна отрасль, в которой работает специалист, так как зарплаты в различных отраслях в России отличаются в разы, подчеркивают аналитики.Эксперты отмечают, что в последние несколько лет зарплаты в целом в экономике быстро росли. Согласно официальной статистике Росстата, номинальная средняя зарплата увеличилась в 2022 году на 12,1%, а до этого в 2021 году рост был на уровне 11,5%. При этом отраслевая структура роста была крайне неоднородной. В ряде отраслей за 2022 год зарплаты выросли более чем на 20%, а в сфере персональных и бытовых услуг зарплаты увеличились за год лишь на 3,6%.Для определения различий в уровнях заплат в разных отраслях эксперты РИА Новости на основе данных Росстата провели очередное ежегодное исследование и составили рейтинг по неравенству зарплат в российских отраслях. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц за вычетом налогов (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге доля низкооплачиваемых работников (менее 20 тысяч рублей в месяц) и диапазон самых распространенных зарплат в отрасли.Оценка долей работников с определенным уровнем оплаты труда произведена экспертами РИА Новости на основе данных Росстата по средним зарплатам за 2022 год и распределению заработной платы в 2021 году. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций. При расчетах учтена выплата подоходного налога. Диапазон самых распространенных зарплат - это интервал зарплат, которые получают половина работников отрасли без учета первой и последней 25-процентных групп.Высокие зарплаты в шести областяхСогласно оценкам экспертов, порядка 13,9% российских работников крупных и средних предприятий могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц. При этом лидирующая по доле работников с высокими зарплатами отрасль опережает последнюю в рейтинге в 20 раз, то есть отраслевая дифференциация зарплат очень высокая."Из 44 проанализированных отраслей лишь в 11 доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране, при этом первая шестерка лидирует по доле высокооплачиваемых работников с ощутимым преимуществом. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает отрасль "Производство табачных изделий", где более половины работников получают зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц", - говорится в исследовании.Эксперты отмечают, что это малочисленная отрасль (насчитывает менее 7,5 тысячи работников), в которой действует всего несколько крупных фабрик. При этом это, как правило, современные производства с очень высокой автоматизацией, поэтому в данной отрасли в основном заняты высококвалифицированные специалисты.Вторую строчку рейтинга занимает отрасль "Рыболовство и рыбоводство" с результатом 45,6% работников, имеющих зарплату более 100 тысяч рублей в месяц. Эксперты объяснили высокий уровень зарплат компенсацией за тяжелые условия труда. Отрасль рыболовства также не очень многочисленная, в ней работает примерно 64 тысячи человек.Третьей отраслью по доле работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц стала "Добыча полезных ископаемых", которая является одной из важнейших основ российской экономики. В этой отрасли 39,5% работников являются высокооплачиваемыми. Эксперты отмечают, что большая часть сотрудников в этой отрасли работают вахтовым методом, покидая на время семьи, а добыча зачастую ведется в местах с суровым климатом, поэтому высокие зарплаты отчасти являются компенсацией за тяжелые условия. Кроме того, добыча полезных ископаемых – это высокоприбыльный и конкурентный бизнес, поэтому от работников требуются современные специализированные знания и навыки, а также высокая производительность труда.Согласно исследованию, на четвертом месте в рейтинге — отрасль "Банки и финансовые услуги". Ее высокие позиции вполне прогнозируемы, так как труд работников финансовой сферы часто высоко оплачивается из-за значительной финансовой ответственности, кроме того, банки и другие финансовые компании характеризуются высокой прибыльностью, что позволяет платить большие зарплаты, отмечают эксперты. Финансовые компании есть во всех регионах, в этой отрасли много работников, поэтому финансовая сфера является одной из самых привлекательных для построения успешной в материальном плане карьеры, считают аналитики."Еще две отрасли можно отнести к лидирующей группе по доле работников с высокими зарплатами. Работники, занятые в отраслях "IT, связь и массовые коммуникации" и "Профессиональная, научная и техническая деятельность", могут рассчитывать при определенных условиях на относительно высокие зарплаты. В этих двух отраслях треть работников получают среднемесячную зарплату в размере 100 тысяч рублей и более", - также говорится в исследовании.Эксперты отмечают, что в этих двух отраслях, где много интеллектуального труда, высоко ценят работников и часто платят неплохие зарплаты.Согласно исследованию, также в десятку лучших отраслей по доле высоких зарплат вошли: "Строительство", "Производство кокса и нефтепродуктов", "Фармацевтика и производство медицинских материалов" и "Промышленный ремонт и монтаж машин и оборудования". В этих отраслях доля работников, которые получают в месяц более 100 тысяч рублей, находится в диапазоне 16-22%.В конце рейтинга расположились отрасли с самыми низкими долями высоких зарплат. Аутсайдером (2,6%) стала отрасль "Производство кожи и изделий из кожи", чуть лучше ситуация в отраслях "Сельское хозяйство" (2,7%) и "Производство мебели" (3,1%). Также слабые результаты фиксируются в "Производстве одежды" и "Текстильном производстве". Эти отрасли исторически показывают слабые результаты по зарплатам. Эксперты объясняют это многолетним упадком всех подотраслей легкой промышленности из-за значительного импорта дешевой одежды и обуви, а также спецификой труда и историческими тенденциями.Низкооплачиваемые области"Если обратиться к статистике низких зарплат (менее 20 тысяч рублей в месяц), то ситуация тут выглядит очень похожей на обратную расстановку по высоким зарплатам. Лидирующими отраслями по доле работников с зарплатой менее 20 тысяч рублей в месяц стали "Персональные и бытовые услуги" и "Административная деятельность", где ответственно 23,8% и 22,7% работников официально получают менее этой величины", - говорится в исследовании.Эксперты отмечают, что и по доле высоких зарплат отрасль "Персональные и бытовые услуги" находится в верхней половине списка. В основном эта отрасль представлена всевозможными салонами красоты и бытовым ремонтом вещей и приборов. При этом многие клиенты при ремонте или в парикмахерских платят наличными, поэтому часть трудовых доходов работников скрыто от официальной статистики. Кроме того, есть четкая сегментация на обычные услуги и элитные, и в элитных расценки могут быть на порядок выше, поясняют эксперты.Также большая доля работников с низкой зарплатой отмечается в "Образовании" (21,9%) и в отрасли "Гостиницы, кафе и рестораны" (20%).Совсем мало низкооплачиваемых сотрудников (менее 2%) в пяти отраслях: "Производство кокса и нефтепродуктов", "Добыча полезных ископаемых", "Финансовая деятельность", "Металлургия" и "Химическое производство". Эксперты объясняют это хорошим финансовым состоянием предприятий этих отраслей, что позволяет не экономить на персонале, даже низкоквалифицированном (охранники, уборщики, грузчики, курьеры и другие), но и они могут уже рассчитывать на приемлемую оплату своего труда.Самые распространенные зарплатыОценить реальную картину с оплатой на рынке труда можно по диапазону самых распространенных зарплат. Если в ряде отраслей среднестатистические работники могут претендовать на 100 или даже 150 тысяч рублей в месяц, то в отстающих отраслях типичная зарплата в лучшем случае не превышает 50 тысяч рублей в месяц.В одной из наиболее высокооплачиваемых отраслей ("Производство табачных изделий") половина работников получает зарплату в диапазоне 55-167 тысяч рублей. В "Рыболовство и рыбоводство" этот диапазон составляет от 52 до 157 тысяч рублей в месяц, а в "Добыче полезных ископаемых" типичные зарплаты лежат в интервале 55-140 тысяч рубелей.При этом в отраслях из нижней части списка типичные зарплаты намного меньше, отмечают эксперты. В частности, в "Производстве одежды" половина работников получает в месяц 23-43 тысячи рублей. Если взять общероссийский диапазон самых распространенных зарплат, то он будет находиться на уровне от 30 тысяч до 72 тысяч рублей.В последние годы наблюдалось небольшое сокращение дифференциации зарплат между отраслями. Аналитики считают, что это связано с развитием рынка труда и сокращением безработицы, что обеспечивает в конечном итоге переток кадров из депрессивных отраслей с низким зарплатами в более успешные. Кроме того, ряд исторически "слабых" отраслей (например, "Сельское хозяйство") в последние годы продемонстрировали сильный рост выпуска и прибыльности, что сказалось и на зарплатах работников. Однако разница между зарплатами в разных отраслях настолько велика, что ждать скорого выравнивания ситуации не стоит, скорее всего, значительная дифференциация будет продолжать сохранятся еще многие годы, заключают эксперты.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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