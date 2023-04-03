https://ria.ru/20230403/prokat-1862540716.html

Фильм "Джон Уик 4" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Джон Уик 4" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 03.04.2023

Фильм "Джон Уик 4" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Боевик "Джон Уик 4" возглавил прокат в России и СНГ со сборами более 191 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T02:36

2023-04-03T02:36

2023-04-03T02:39

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Боевик "Джон Уик 4" возглавил прокат в России и СНГ со сборами более 191 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com. По сюжету картины, Джон Уик находит способ победить Правление кланов, но прежде, чем он заработает долгожданную свободу, Уик должен встретиться с новым врагом и его влиятельными соратниками, которые даже старых друзей могут превратить в предателей. Вторую строчку занял мультфильм "Коты Эрмитажа", который собрал 68,5 миллиона рублей. Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. На третьем месте рейтинга - фильм-катастрофа "На солнце, вдоль рядов кукурузы", собравший 62,4 миллиона рублей. Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем. Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 года, когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле. Четвертое место заняла комедийная мелодрама "Поехавшая" со сборами 34,7 миллиона рублей. По сюжету картины, обычная жительница мегаполиса Аня Смолина после череды неудач решает: пришло время все изменить. Она достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп таксу Капу и отправляется в Магадан - мириться с мамой. Ее ждет дорога в 10 тысяч километров с массой испытаний, борьба с самой собой, дружелюбные (и не очень) дальнобойщики и пирожки с трассы. И, конечно, это путешествие принесет судьбоносные встречи. Замыкает рейтинг мультфильм "Приключения аргонавтов", собрав 34,2 миллиона рублей. Отважная мышка Пэтти живет в самом сердце Древней Греции, где возможно абсолютно все. Восхищаясь местными героями и небесными богами, она отчаянно мечтает о великом приключении. Однако ее лучший друг, большой и очень тревожный кот Сэм, изо всех сил старается защитить ее от любых опасностей. Но когда их городок угрожает разрушить сам Посейдон, Пэтти и Сэм вынуждены отправиться в захватывающее путешествие, полное невероятных мест и причудливых созданий прямиком из мифов.

https://ria.ru/20230313/poekhavshaya-1857468633.html

https://ria.ru/20230329/kino-1861205452.html

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снг, дамир юсупов, россия, санкт-петербург, магадан