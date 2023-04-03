Рейтинг@Mail.ru
Бесплатно освоили новую профессию и трудоустроились 2000 жителей Приамурья - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
13:18 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/professiya-1862631468.html
Бесплатно освоили новую профессию и трудоустроились 2000 жителей Приамурья
Бесплатно освоили новую профессию и трудоустроились 2000 жителей Приамурья - РИА Новости, 03.04.2023
Бесплатно освоили новую профессию и трудоустроились 2000 жителей Приамурья
Бесплатное допобразование и трудоустройство за два года получили более 2000 жителей Приамурья, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:18
2023-04-03T13:18
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
россия
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593212083_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_72bf674d7a40697a8d918a5bfc8f7116.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости. Бесплатное допобразование и трудоустройство за два года получили более 2000 жителей Приамурья, сообщает правительство Амурской области. Обучаются амурчане в рамках национального проекта "Демография". С начала года бесплатно освоили новую профессию 517 амурчан. Самые популярные программы: цифровой маркетинг, современные технологии управления персоналом, предпринимательство и парикмахерское дело. "В прошлом году такое обучение прошли 1875 человек, в 2021-м - 1021. Трудоустраиваются после этого в среднем 76%, так, за два года более 2000 амурчан нашли работу, получив бесплатное допобразование в рамках нацпроекта "Демография", - рассказал губернатор Василий Орлов. Обучение организовано федеральными операторами "Национальный исследовательский Томский государственный университет", "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" (РАНХиГС). Оно проходит благодаря федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография". В ходе него можно не только получить новую профессию, но и повысить имеющуюся квалификацию. Обучение проходит бесплатно, как в очном формате, так и с использованием дистанционных технологий. Амурчане могут освоить такие программы, как менеджер по работе с маркетплейсами, web-программист: с нуля до первых проектов, графический дизайн, бухгалтерский учет в коммерческих организациях, предпринимательство: от идеи до старта, логистика на транспорте, специалист в сфере закупок, фитнес-тренер, повар, каменщик, тракторист и другие. Подать заявку на обучение и ознакомиться с перечнем программ можно на портале "Работа России". Записаться на обучение могут безработные амурчане, зарегистрированные в органах службы занятости; работники, находящиеся под риском увольнения; молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске; неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста, жители региона 50 лет и старше, а также предпенсионеры. Также пройти бесплатное обучение могут граждане в возрасте до 35 лет включительно: амурчане, которые после завершения учебы или военной службы более четырёх месяцев не могут найти работу; не имеющие среднего профессионального или высшего образования, молодые люди, находящиеся под риском увольнения, студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебных заведений, если для них отсутствует подходящая работа по получаемой специальности.
https://ria.ru/20230314/otsrochka-1857834657.html
https://ria.ru/20230131/kiberbezopasnost-1848560911.html
https://ria.ru/20230206/sluzhba-1850107823.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593212083_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7fd154756a2834f55952b0eb0f8bdf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, василий орлов (губернатор), россия, образование - общество
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Россия, Образование - Общество

Бесплатно освоили новую профессию и трудоустроились 2000 жителей Приамурья

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПреподаватель в учебном классе
Преподаватель в учебном классе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Преподаватель в учебном классе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости. Бесплатное допобразование и трудоустройство за два года получили более 2000 жителей Приамурья, сообщает правительство Амурской области.
Обучаются амурчане в рамках национального проекта "Демография". С начала года бесплатно освоили новую профессию 517 амурчан. Самые популярные программы: цифровой маркетинг, современные технологии управления персоналом, предпринимательство и парикмахерское дело.
Отсрочка от мобилизации - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Минпромторг подготовил список профессий для отсрочки от армии
14 марта, 16:57
"В прошлом году такое обучение прошли 1875 человек, в 2021-м - 1021. Трудоустраиваются после этого в среднем 76%, так, за два года более 2000 амурчан нашли работу, получив бесплатное допобразование в рамках нацпроекта "Демография", - рассказал губернатор Василий Орлов.
Обучение организовано федеральными операторами "Национальный исследовательский Томский государственный университет", "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" (РАНХиГС). Оно проходит благодаря федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография".
В ходе него можно не только получить новую профессию, но и повысить имеющуюся квалификацию. Обучение проходит бесплатно, как в очном формате, так и с использованием дистанционных технологий. Амурчане могут освоить такие программы, как менеджер по работе с маркетплейсами, web-программист: с нуля до первых проектов, графический дизайн, бухгалтерский учет в коммерческих организациях, предпринимательство: от идеи до старта, логистика на транспорте, специалист в сфере закупок, фитнес-тренер, повар, каменщик, тракторист и другие. Подать заявку на обучение и ознакомиться с перечнем программ можно на портале "Работа России".
Специалист с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Исследование показало, какие IT-профессии наиболее востребованы в России
31 января, 06:41
Записаться на обучение могут безработные амурчане, зарегистрированные в органах службы занятости; работники, находящиеся под риском увольнения; молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске; неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста, жители региона 50 лет и старше, а также предпенсионеры.
Также пройти бесплатное обучение могут граждане в возрасте до 35 лет включительно: амурчане, которые после завершения учебы или военной службы более четырёх месяцев не могут найти работу; не имеющие среднего профессионального или высшего образования, молодые люди, находящиеся под риском увольнения, студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебных заведений, если для них отсутствует подходящая работа по получаемой специальности.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Минтруд обновил перечень профессий для альтернативной службы
6 февраля, 17:37
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)РоссияОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала