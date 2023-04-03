https://ria.ru/20230403/professiya-1862631468.html
Бесплатно освоили новую профессию и трудоустроились 2000 жителей Приамурья
Бесплатно освоили новую профессию и трудоустроились 2000 жителей Приамурья - РИА Новости, 03.04.2023
Бесплатно освоили новую профессию и трудоустроились 2000 жителей Приамурья
Бесплатное допобразование и трудоустройство за два года получили более 2000 жителей Приамурья, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:18
2023-04-03T13:18
2023-04-03T13:18
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
россия
образование - общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости. Бесплатное допобразование и трудоустройство за два года получили более 2000 жителей Приамурья, сообщает правительство Амурской области. Обучаются амурчане в рамках национального проекта "Демография". С начала года бесплатно освоили новую профессию 517 амурчан. Самые популярные программы: цифровой маркетинг, современные технологии управления персоналом, предпринимательство и парикмахерское дело. "В прошлом году такое обучение прошли 1875 человек, в 2021-м - 1021. Трудоустраиваются после этого в среднем 76%, так, за два года более 2000 амурчан нашли работу, получив бесплатное допобразование в рамках нацпроекта "Демография", - рассказал губернатор Василий Орлов. Обучение организовано федеральными операторами "Национальный исследовательский Томский государственный университет", "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" (РАНХиГС). Оно проходит благодаря федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография". В ходе него можно не только получить новую профессию, но и повысить имеющуюся квалификацию. Обучение проходит бесплатно, как в очном формате, так и с использованием дистанционных технологий. Амурчане могут освоить такие программы, как менеджер по работе с маркетплейсами, web-программист: с нуля до первых проектов, графический дизайн, бухгалтерский учет в коммерческих организациях, предпринимательство: от идеи до старта, логистика на транспорте, специалист в сфере закупок, фитнес-тренер, повар, каменщик, тракторист и другие. Подать заявку на обучение и ознакомиться с перечнем программ можно на портале "Работа России". Записаться на обучение могут безработные амурчане, зарегистрированные в органах службы занятости; работники, находящиеся под риском увольнения; молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске; неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста, жители региона 50 лет и старше, а также предпенсионеры. Также пройти бесплатное обучение могут граждане в возрасте до 35 лет включительно: амурчане, которые после завершения учебы или военной службы более четырёх месяцев не могут найти работу; не имеющие среднего профессионального или высшего образования, молодые люди, находящиеся под риском увольнения, студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебных заведений, если для них отсутствует подходящая работа по получаемой специальности.
https://ria.ru/20230314/otsrochka-1857834657.html
https://ria.ru/20230131/kiberbezopasnost-1848560911.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор), россия, образование - общество
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Россия, Образование - Общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости.
Бесплатное допобразование и трудоустройство за два года получили более 2000 жителей Приамурья, сообщает
правительство Амурской области.
Обучаются амурчане в рамках национального проекта "Демография". С начала года бесплатно освоили новую профессию 517 амурчан. Самые популярные программы: цифровой маркетинг, современные технологии управления персоналом, предпринимательство и парикмахерское дело.
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"В прошлом году такое обучение прошли 1875 человек, в 2021-м - 1021. Трудоустраиваются после этого в среднем 76%, так, за два года более 2000 амурчан нашли работу, получив бесплатное допобразование в рамках нацпроекта "Демография", - рассказал губернатор Василий Орлов
.
Обучение организовано федеральными операторами "Национальный исследовательский Томский государственный университет", "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" (РАНХиГС). Оно проходит благодаря федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография".
В ходе него можно не только получить новую профессию, но и повысить имеющуюся квалификацию. Обучение проходит бесплатно, как в очном формате, так и с использованием дистанционных технологий. Амурчане могут освоить такие программы, как менеджер по работе с маркетплейсами, web-программист: с нуля до первых проектов, графический дизайн, бухгалтерский учет в коммерческих организациях, предпринимательство: от идеи до старта, логистика на транспорте, специалист в сфере закупок, фитнес-тренер, повар, каменщик, тракторист и другие. Подать заявку на обучение и ознакомиться с перечнем программ можно на портале "Работа России".
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Записаться на обучение могут безработные амурчане, зарегистрированные в органах службы занятости; работники, находящиеся под риском увольнения; молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске; неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста, жители региона 50 лет и старше, а также предпенсионеры.
Также пройти бесплатное обучение могут граждане в возрасте до 35 лет включительно: амурчане, которые после завершения учебы или военной службы более четырёх месяцев не могут найти работу; не имеющие среднего профессионального или высшего образования, молодые люди, находящиеся под риском увольнения, студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебных заведений, если для них отсутствует подходящая работа по получаемой специальности.
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