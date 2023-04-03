https://ria.ru/20230403/prigozhin-1862542346.html

Пригожин рассказал, в чьем распоряжении было кафе, где прогремел взрыв

Пригожин рассказал, в чьем распоряжении было кафе, где прогремел взрыв - РИА Новости, 03.04.2023

Пригожин рассказал, в чьем распоряжении было кафе, где прогремел взрыв

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что кафе, в котором произошел взрыв в Санкт-Петербурге, ранее передал движению "Кибер Фронт Z". РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T03:25

2023-04-03T03:25

2023-04-03T03:50

евгений пригожин

патриот

дарья дугина

владлен татарский

одинцовский район

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что кафе, в котором произошел взрыв в Санкт-Петербурге, ранее передал движению "Кибер Фронт Z". В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. Организатор мероприятия в Петербурге движение "Кибер Фронт Z" сообщало, что они предпринимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно. "Действительно, кафе я передал патриотическому движению "Кибер Фронт Z", и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла", - сообщил Пригожин. Комментарий Пригожина опубликован в телеграм-канале его пресс-службы. Традиционные дискуссионные вечера в клубе "Патриот" на Университетской набережной, 25, проходили по выходным, на воскресенье, 2 апреля, был анонсирован вечер "Есть такая профессия военкор" с Владленом Татарским, вход был свободным. "Что касается гибели Дарьи Дугиной - да, всё схоже. Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал", - добавил Пригожин. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.

https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862538595.html

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одинцовский район

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санкт-петербург

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евгений пригожин, патриот, дарья дугина, владлен татарский, одинцовский район, россия, санкт-петербург