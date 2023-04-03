Пригожин рассказал, в чьем распоряжении было кафе, где прогремел взрыв
Пригожин заявил, что ранее передал "Кибер Фронту Z" кафе, в котором прогремел взрыв
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что кафе, в котором произошел взрыв в Санкт-Петербурге, ранее передал движению "Кибер Фронт Z".
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. Организатор мероприятия в Петербурге движение "Кибер Фронт Z" сообщало, что они предпринимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.
"Действительно, кафе я передал патриотическому движению "Кибер Фронт Z", и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла", - сообщил Пригожин. Комментарий Пригожина опубликован в телеграм-канале его пресс-службы.
Традиционные дискуссионные вечера в клубе "Патриот" на Университетской набережной, 25, проходили по выходным, на воскресенье, 2 апреля, был анонсирован вечер "Есть такая профессия военкор" с Владленом Татарским, вход был свободным.
"Что касается гибели Дарьи Дугиной - да, всё схоже. Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал", - добавил Пригожин.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.