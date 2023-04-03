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Глава НАТО добивается от альянса дополнительной помощи Киеву - РИА Новости, 03.04.2023
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20:33 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/pomosch-1862763234.html
Глава НАТО добивается от альянса дополнительной помощи Киеву
Глава НАТО добивается от альянса дополнительной помощи Киеву - РИА Новости, 03.04.2023
Глава НАТО добивается от альянса дополнительной помощи Киеву
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добивается от стран-участниц альянса выделения в общей сложности 500 миллионов евро в год для оказания нелетальной... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T20:33
2023-04-03T20:33
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добивается от стран-участниц альянса выделения в общей сложности 500 миллионов евро в год для оказания нелетальной помощи Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Глава альянса хочет, чтобы союзники увеличили взносы в фонд помощи Украине, который включает краткосрочную помощь в виде топлива, защитного снаряжения и беспилотных систем, утверждают источники агентства. Пакет помощи также предусматривает предоставление Украине долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и соответствия стандартам НАТО по операционной совместимости, многие детали еще предстоит проработать, сказал один из источников. Как отмечает агентство, хотя эта помощь носит "нелетальный характер", поддержка перехода Украины на стандарты НАТО автоматически упростит поставки Киеву современного оружия на фоне исчерпания запасов вооружений советского периода. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230403/general-1862542052.html
https://ria.ru/20230331/pakt-1862241912.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Йенс Столтенберг, НАТО
Глава НАТО добивается от альянса дополнительной помощи Киеву

Столтенберг добивается от НАТО выплаты 500 миллионов евро в год для помощи Киеву

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добивается от стран-участниц альянса выделения в общей сложности 500 миллионов евро в год для оказания нелетальной помощи Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Глава альянса хочет, чтобы союзники увеличили взносы в фонд помощи Украине, который включает краткосрочную помощь в виде топлива, защитного снаряжения и беспилотных систем, утверждают источники агентства.
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Пакет помощи также предусматривает предоставление Украине долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и соответствия стандартам НАТО по операционной совместимости, многие детали еще предстоит проработать, сказал один из источников.
Как отмечает агентство, хотя эта помощь носит "нелетальный характер", поддержка перехода Украины на стандарты НАТО автоматически упростит поставки Киеву современного оружия на фоне исчерпания запасов вооружений советского периода.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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