Глава НАТО добивается от альянса дополнительной помощи Киеву
Столтенберг добивается от НАТО выплаты 500 миллионов евро в год для помощи Киеву
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добивается от стран-участниц альянса выделения в общей сложности 500 миллионов евро в год для оказания нелетальной помощи Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Глава альянса хочет, чтобы союзники увеличили взносы в фонд помощи Украине, который включает краткосрочную помощь в виде топлива, защитного снаряжения и беспилотных систем, утверждают источники агентства.
Пакет помощи также предусматривает предоставление Украине долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и соответствия стандартам НАТО по операционной совместимости, многие детали еще предстоит проработать, сказал один из источников.
Как отмечает агентство, хотя эта помощь носит "нелетальный характер", поддержка перехода Украины на стандарты НАТО автоматически упростит поставки Киеву современного оружия на фоне исчерпания запасов вооружений советского периода.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".