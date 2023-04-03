https://ria.ru/20230403/pomosch-1862763234.html

Глава НАТО добивается от альянса дополнительной помощи Киеву

Глава НАТО добивается от альянса дополнительной помощи Киеву - РИА Новости, 03.04.2023

Глава НАТО добивается от альянса дополнительной помощи Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добивается от стран-участниц альянса выделения в общей сложности 500 миллионов евро в год для оказания нелетальной... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T20:33

2023-04-03T20:33

2023-04-03T20:33

в мире

украина

россия

киев

сергей лавров

йенс столтенберг

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добивается от стран-участниц альянса выделения в общей сложности 500 миллионов евро в год для оказания нелетальной помощи Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Глава альянса хочет, чтобы союзники увеличили взносы в фонд помощи Украине, который включает краткосрочную помощь в виде топлива, защитного снаряжения и беспилотных систем, утверждают источники агентства. Пакет помощи также предусматривает предоставление Украине долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и соответствия стандартам НАТО по операционной совместимости, многие детали еще предстоит проработать, сказал один из источников. Как отмечает агентство, хотя эта помощь носит "нелетальный характер", поддержка перехода Украины на стандарты НАТО автоматически упростит поставки Киеву современного оружия на фоне исчерпания запасов вооружений советского периода. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230403/general-1862542052.html

https://ria.ru/20230331/pakt-1862241912.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, йенс столтенберг, нато