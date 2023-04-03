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НАТО предоставила Украине более 65 миллиардов евро военной помощи - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/pomosch-1862663718.html
НАТО предоставила Украине более 65 миллиардов евро военной помощи
НАТО предоставила Украине более 65 миллиардов евро военной помощи - РИА Новости, 03.04.2023
НАТО предоставила Украине более 65 миллиардов евро военной помощи
Страны НАТО предоставили Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:01
2023-04-03T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
брюссель
сергей лавров
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Страны НАТО предоставили Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Мы едины в нашей решимости продолжать поддерживать Украину. Страны НАТО предоставили более 65 миллиардов евро военной помощи", - сказал он накануне встречи в Брюсселе глав МИД стран альянса. Столтенберг также приветствовал начало поставок западных танков и другой бронетехники Украине. "Это может реально изменить ситуацию на фронте", - добавил генсек НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, брюссель, сергей лавров, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Брюссель, Сергей Лавров, Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО предоставила Украине более 65 миллиардов евро военной помощи

Генсек Столтенберг: НАТО предоставила Украине более 65 миллиардов евро военной помощи

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Страны НАТО предоставили Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы едины в нашей решимости продолжать поддерживать Украину. Страны НАТО предоставили более 65 миллиардов евро военной помощи", - сказал он накануне встречи в Брюсселе глав МИД стран альянса.
Столтенберг также приветствовал начало поставок западных танков и другой бронетехники Украине. "Это может реально изменить ситуацию на фронте", - добавил генсек НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Главы МИД стран НАТО намерены обсудить сотрудничество России и Китая
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБрюссельСергей ЛавровЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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