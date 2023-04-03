https://ria.ru/20230403/pomosch-1862663718.html

НАТО предоставила Украине более 65 миллиардов евро военной помощи

НАТО предоставила Украине более 65 миллиардов евро военной помощи - РИА Новости, 03.04.2023

НАТО предоставила Украине более 65 миллиардов евро военной помощи

Страны НАТО предоставили Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:01

2023-04-03T15:01

2023-04-03T15:01

специальная военная операция на украине

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брюссель

сергей лавров

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Страны НАТО предоставили Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Мы едины в нашей решимости продолжать поддерживать Украину. Страны НАТО предоставили более 65 миллиардов евро военной помощи", - сказал он накануне встречи в Брюсселе глав МИД стран альянса. Столтенберг также приветствовал начало поставок западных танков и другой бронетехники Украине. "Это может реально изменить ситуацию на фронте", - добавил генсек НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230403/sotrudnichestvo-1862648681.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, брюссель, сергей лавров, йенс столтенберг, нато