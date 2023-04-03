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Жители Рязани занялись сапсерфингом в затопленном половодьем лесопарке - РИА Новости, 03.04.2023
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13:41 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/polovode-1862638301.html
Жители Рязани занялись сапсерфингом в затопленном половодьем лесопарке
Жители Рязани занялись сапсерфингом в затопленном половодьем лесопарке - РИА Новости, 03.04.2023
Жители Рязани занялись сапсерфингом в затопленном половодьем лесопарке
Жители Рязани активно используют городской лесопарк, в этом году полностью затопленный в результате весеннего половодья, для сапсерфинга, территория обесточена, РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:41
2023-04-03T13:41
рязань
рязанская область
паводки в россии
россия
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РЯЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Жители Рязани активно используют городской лесопарк, в этом году полностью затопленный в результате весеннего половодья, для сапсерфинга, территория обесточена, а оборудование вывезено, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности директора МАУК города Рязани "Лесопарк" Алексей Пазизин. Фотографии и видео затопленного лесопарка в Рязани, а также плавающих по нему сапсерферов появились в местных социальных сетях и СМИ в выходные. "У нас, наверное, пик приходился на выходные. Людей, которые хотели активно провести время и поплавать, посмотреть на пейзажи парка, было очень много", - рассказал Пазизин. Он отметил, что охрана просит людей соблюдать технику безопасности. Такого уровня воды, по его словам, в лесопарке не было на протяжении последних нескольких лет. "Территория залита вся, вода частично захватила парковку... Так сильно, наверное, заливало, только в 2013 году. В том году воды было гораздо меньше", - отметил Пазизин. Он уточнил, что парк заблаговременно подготовили к весеннему половодью. "На данный момент Центр уличного спорта (расположен на территории парка - ред.) полностью обесточен, все имущество дорогостоящее было вывезено в офисное помещение учреждения. Оборудование для обслуживания и уборки парка также было перемещено, трактора, техника, автомобили и то имущество, которое находилось в Центре уличного спорта, все было перевезено и поднято на безопасное расстояние. Парк целиком обесточен. Все электрические щитки находятся на достаточно высоком расстоянии от затопления. Объекты торговли и малые архитектурные формы, которые находятся в воде, не пострадают. Те, которые возможно было переместить, они все подняты и тоже убраны", - отметил собеседник. По данным сайта учреждения, лесопарк - это зеленая зона, раскинувшаяся вдоль Окского шоссе на площади более 100 гектаров. Расположен недалеко от реки Оки и Орехового озера. Как указано на сайте ГУМЧС по Рязанской области, по состоянию на 11.00 понедельника, за сутки в черте города Рязани в реке Оке уровень воды повысился на 15 сантиметров и составляет 569 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. В регионе подтоплены 10 низководных мостов, шесть участков дорог, 114 приусадебных участков. Водой отрезаны 10 населенных пунктов. На территории Рязанской области организовано шесть лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуации граждан не требуется.
https://ria.ru/20230327/pavodok-1861028907.html
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рязань, рязанская область, паводки в россии, россия
Рязань, Рязанская область, Паводки в России, Россия
Жители Рязани занялись сапсерфингом в затопленном половодьем лесопарке

В Рязани жители используют затопленный половодьем городской лесопарк для сапсерфинга

© Фото : Новости Рязани и районов Рязанской областиСапсерферы в Рязани во время половодья
Сапсерферы в Рязани во время половодья - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Новости Рязани и районов Рязанской области
Сапсерферы в Рязани во время половодья
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Жители Рязани активно используют городской лесопарк, в этом году полностью затопленный в результате весеннего половодья, для сапсерфинга, территория обесточена, а оборудование вывезено, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности директора МАУК города Рязани "Лесопарк" Алексей Пазизин.
Фотографии и видео затопленного лесопарка в Рязани, а также плавающих по нему сапсерферов появились в местных социальных сетях и СМИ в выходные.
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"У нас, наверное, пик приходился на выходные. Людей, которые хотели активно провести время и поплавать, посмотреть на пейзажи парка, было очень много", - рассказал Пазизин.
Он отметил, что охрана просит людей соблюдать технику безопасности. Такого уровня воды, по его словам, в лесопарке не было на протяжении последних нескольких лет. "Территория залита вся, вода частично захватила парковку... Так сильно, наверное, заливало, только в 2013 году. В том году воды было гораздо меньше", - отметил Пазизин.
Он уточнил, что парк заблаговременно подготовили к весеннему половодью. "На данный момент Центр уличного спорта (расположен на территории парка - ред.) полностью обесточен, все имущество дорогостоящее было вывезено в офисное помещение учреждения. Оборудование для обслуживания и уборки парка также было перемещено, трактора, техника, автомобили и то имущество, которое находилось в Центре уличного спорта, все было перевезено и поднято на безопасное расстояние. Парк целиком обесточен. Все электрические щитки находятся на достаточно высоком расстоянии от затопления. Объекты торговли и малые архитектурные формы, которые находятся в воде, не пострадают. Те, которые возможно было переместить, они все подняты и тоже убраны", - отметил собеседник.
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По данным сайта учреждения, лесопарк - это зеленая зона, раскинувшаяся вдоль Окского шоссе на площади более 100 гектаров. Расположен недалеко от реки Оки и Орехового озера.
Как указано на сайте ГУМЧС по Рязанской области, по состоянию на 11.00 понедельника, за сутки в черте города Рязани в реке Оке уровень воды повысился на 15 сантиметров и составляет 569 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. В регионе подтоплены 10 низководных мостов, шесть участков дорог, 114 приусадебных участков. Водой отрезаны 10 населенных пунктов. На территории Рязанской области организовано шесть лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуации граждан не требуется.
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