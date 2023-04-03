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Сотрудников ресторана поезда, где в 2021 году отравились дети, будут судить - РИА Новости, 03.04.2023
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12:26 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/poezd-1862615183.html
Сотрудников ресторана поезда, где в 2021 году отравились дети, будут судить
Сотрудников ресторана поезда, где в 2021 году отравились дети, будут судить - РИА Новости, 03.04.2023
Сотрудников ресторана поезда, где в 2021 году отравились дети, будут судить
Повар, официант и директор вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер, в котором летом 2021 года отравились более ста детей и восемь взрослых, отправятся под суд,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:26
2023-04-03T12:26
происшествия
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
мурманск
адлер
дети
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СОЧИ, 3 апр - РИА Новости. Повар, официант и директор вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер, в котором летом 2021 года отравились более ста детей и восемь взрослых, отправятся под суд, сообщает в понедельник пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. В августе 2021 года группа детей, которые ехали в оздоровительные лагеря Кубани в поезде Мурманск-Адлер, отравились после еды в вагоне-ресторане. Тогда несовершеннолетних госпитализировали в больницы Краснодарского края. Следователи установили, что повар и официант вагона-ресторана поезда, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не предупредили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила. В свою очередь, по данным ведомства, директор вагона-ресторана не организовала своевременную проверку медицинского обследования сотрудников, тем самым не обеспечила соблюдение санитарных норм. В результате предварительного следствия потерпевшими были признаны 123 ребёнка в возрасте от 7 до 17 лет и восемь взрослых. "Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении повара, официанта и директора вагона-ресторана. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей)", - говорится телеграм-канале управления. Расследование осложнялось тем, что потерпевшие проживают в разных городах России. Кроме того, один из обвиняемых активно сопротивлялся работе следствия, поэтому на решение вопроса по делу потребовалось большее количество времени, рассказали в управлении на транспорте. "Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20230310/otravlenie-1857081190.html
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краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), мурманск, адлер, дети
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Мурманск, Адлер, Дети
Сотрудников ресторана поезда, где в 2021 году отравились дети, будут судить

СК завершил расследование дела об отравлении детей в ресторане поезда Мурманск — Адлер

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости
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СОЧИ, 3 апр - РИА Новости. Повар, официант и директор вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер, в котором летом 2021 года отравились более ста детей и восемь взрослых, отправятся под суд, сообщает в понедельник пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В августе 2021 года группа детей, которые ехали в оздоровительные лагеря Кубани в поезде Мурманск-Адлер, отравились после еды в вагоне-ресторане. Тогда несовершеннолетних госпитализировали в больницы Краснодарского края.
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Следователи установили, что повар и официант вагона-ресторана поезда, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не предупредили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила. В свою очередь, по данным ведомства, директор вагона-ресторана не организовала своевременную проверку медицинского обследования сотрудников, тем самым не обеспечила соблюдение санитарных норм. В результате предварительного следствия потерпевшими были признаны 123 ребёнка в возрасте от 7 до 17 лет и восемь взрослых.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении повара, официанта и директора вагона-ресторана. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей)", - говорится телеграм-канале управления.
Расследование осложнялось тем, что потерпевшие проживают в разных городах России. Кроме того, один из обвиняемых активно сопротивлялся работе следствия, поэтому на решение вопроса по делу потребовалось большее количество времени, рассказали в управлении на транспорте. "Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляет ведомство.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)МурманскАдлерДети
 
 
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