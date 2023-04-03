https://ria.ru/20230403/podderzhka-1862664918.html

В НАТО согласуют подготовку многолетней программы поддержки Украины

В НАТО согласуют подготовку многолетней программы поддержки Украины - РИА Новости, 03.04.2023

В НАТО согласуют подготовку многолетней программы поддержки Украины

Главы МИД стран НАТО на встрече 4-5 апреля согласуют начало разработки многолетней программы поддержки Украины, сообщил генсек Йенс Столтенберг. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:07

2023-04-03T15:07

2023-04-03T15:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

брюссель

россия

сергей лавров

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на встрече 4-5 апреля согласуют начало разработки многолетней программы поддержки Украины, сообщил генсек Йенс Столтенберг. "Мы должны продолжать поддержку Украины так долго, как потребуется… Поэтому я надеюсь, что министры согласятся начать разработку многолетней программы поддержки Украины", - сообщил он на пресс-конференции накануне начала двухдневного заседания глав МИД стран альянса, которая пройдет в штаб-квартире в Брюсселе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

украина

брюссель

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в мире, украина, брюссель, россия, сергей лавров, йенс столтенберг, нато