https://ria.ru/20230403/neft-1862621581.html

В Кремле прокомментировали негативную реакцию США на снижение добычи нефти

В Кремле прокомментировали негативную реакцию США на снижение добычи нефти - РИА Новости, 03.04.2023

В Кремле прокомментировали негативную реакцию США на снижение добычи нефти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в интересах мировой энергетики необходимо поддержать цены на нефть, довольны или нет другие страны –... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:41

2023-04-03T12:41

2023-04-03T12:42

экономика

цены на нефть

сша

саудовская аравия

россия

александр новак

казахстан

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в интересах мировой энергетики необходимо поддержать цены на нефть, довольны или нет другие страны – их дело."Мы ориентируемся на те решения, которые принимаются нефтедобывающими странами... В данном случае важна позиция ОПЕК и ОПЕК+, и в данном случае в интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть... Вот на это надо ориентироваться, а довольное или недовольное состояние других стран - их личное дело", - заявил Песков журналистам.Как ранее заявило минэнерго Саудовской Аравии, королевство в качестве превентивной меры для поддержания стабильности на рынке нефти снизит свое производство на 500 тысяч баррелей в сутки. Казахстан решил уменьшить добычу на 78 тысяч баррелей в сутки. Эмиратское госагентство WAM со ссылкой на другие профильные ведомства пишет, что ОАЭ сократит добычу на 144 тысячи баррелей в сутки, Ирак - на 211 тысяч, Кувейт - на 128 тысяч, Оман - на 40 тысяч, Алжир - на 48 тысяч.В воскресенье Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня.

https://ria.ru/20230328/neft-1861345055.html

сша

саудовская аравия

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, сша, саудовская аравия, россия, александр новак, казахстан, опек