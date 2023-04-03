https://ria.ru/20230403/neft-1862621581.html
В Кремле прокомментировали негативную реакцию США на снижение добычи нефти
В Кремле прокомментировали негативную реакцию США на снижение добычи нефти - РИА Новости, 03.04.2023
В Кремле прокомментировали негативную реакцию США на снижение добычи нефти
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в интересах мировой энергетики необходимо поддержать цены на нефть, довольны или нет другие страны –... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:41
2023-04-03T12:41
2023-04-03T12:42
экономика
цены на нефть
сша
саудовская аравия
россия
александр новак
казахстан
опек
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в интересах мировой энергетики необходимо поддержать цены на нефть, довольны или нет другие страны – их дело."Мы ориентируемся на те решения, которые принимаются нефтедобывающими странами... В данном случае важна позиция ОПЕК и ОПЕК+, и в данном случае в интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть... Вот на это надо ориентироваться, а довольное или недовольное состояние других стран - их личное дело", - заявил Песков журналистам.Как ранее заявило минэнерго Саудовской Аравии, королевство в качестве превентивной меры для поддержания стабильности на рынке нефти снизит свое производство на 500 тысяч баррелей в сутки. Казахстан решил уменьшить добычу на 78 тысяч баррелей в сутки. Эмиратское госагентство WAM со ссылкой на другие профильные ведомства пишет, что ОАЭ сократит добычу на 144 тысячи баррелей в сутки, Ирак - на 211 тысяч, Кувейт - на 128 тысяч, Оман - на 40 тысяч, Алжир - на 48 тысяч.В воскресенье Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня.
https://ria.ru/20230328/neft-1861345055.html
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экономика, цены на нефть, сша, саудовская аравия, россия, александр новак, казахстан, опек
Экономика, Цены на нефть, США, Саудовская Аравия, Россия, Александр Новак, Казахстан, ОПЕК
В Кремле прокомментировали негативную реакцию США на снижение добычи нефти
Песков: в интересах мировой энергетики поддержать цены, довольны или нет другие — их дело