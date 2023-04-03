https://ria.ru/20230403/nato-1862646740.html

Финляндия станет новым членом НАТО 4 апреля

Финляндия станет новым членом НАТО 4 апреля - РИА Новости, 03.04.2023

Финляндия станет новым членом НАТО 4 апреля

Финляндия вступит в НАТО во вторник, 4 апреля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:07

2023-04-03T14:07

2023-04-03T15:39

в мире

финляндия

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Финляндия вступит в НАТО во вторник, 4 апреля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Это подтвердила и канцелярия президента Финляндии.Что касается шведской заявки, то встречи в трехстороннем формате с участием Швеции, Финляндии и Турции будут продолжены, добавил Столтенберг.Финляндия и Швеция подали заявку в НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Однако вступить в альянс вместе им не удалось, так как Турция и Венгрия пожелали рассматривать заявки по отдельности. На прошлой неделе и Будапешт, и Анкара одобрили присоединение Финляндии к альянсу, процесс вступления Швеции пока затягивается.

https://ria.ru/20230331/finlyandiya-1862205165.html

финляндия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, нато, йенс столтенберг