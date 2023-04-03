https://ria.ru/20230403/nato-1862646740.html
Финляндия станет новым членом НАТО 4 апреля
Финляндия станет новым членом НАТО 4 апреля - РИА Новости, 03.04.2023
Финляндия станет новым членом НАТО 4 апреля
Финляндия вступит в НАТО во вторник, 4 апреля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:07
2023-04-03T14:07
2023-04-03T15:39
в мире
финляндия
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Финляндия вступит в НАТО во вторник, 4 апреля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Это подтвердила и канцелярия президента Финляндии.Что касается шведской заявки, то встречи в трехстороннем формате с участием Швеции, Финляндии и Турции будут продолжены, добавил Столтенберг.Финляндия и Швеция подали заявку в НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Однако вступить в альянс вместе им не удалось, так как Турция и Венгрия пожелали рассматривать заявки по отдельности. На прошлой неделе и Будапешт, и Анкара одобрили присоединение Финляндии к альянсу, процесс вступления Швеции пока затягивается.
https://ria.ru/20230331/finlyandiya-1862205165.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, нато, йенс столтенберг
В мире, Финляндия, НАТО, Йенс Столтенберг
Финляндия станет новым членом НАТО 4 апреля
Генсек НАТО Столтенберг заявил о вступлении Финляндии в альянс 4 апреля
БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Финляндия вступит в НАТО во вторник, 4 апреля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«
"Это будет историческая неделя. Завтра мы поднимем в штаб-квартире в Брюсселе флаг Финляндии, и она станет членом альянса", — сказал он.
Это подтвердила и канцелярия президента Финляндии.
Что касается шведской заявки, то встречи в трехстороннем формате с участием Швеции, Финляндии и Турции будут продолжены, добавил Столтенберг.
Финляндия и Швеция
подали заявку в НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Однако вступить в альянс вместе им не удалось, так как Турция
и Венгрия
пожелали рассматривать заявки по отдельности. На прошлой неделе и Будапешт, и Анкара одобрили присоединение Финляндии к альянсу, процесс вступления Швеции пока затягивается.
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