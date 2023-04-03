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Финляндия вступит в НАТО во вторник, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2023
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14:06 03.04.2023 (обновлено: 14:40 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/nato-1862646372.html
Финляндия вступит в НАТО во вторник, сообщили СМИ
Финляндия вступит в НАТО во вторник, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2023
Финляндия вступит в НАТО во вторник, сообщили СМИ
Финляндию примут в НАТО уже в ближайший вторник, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:06
2023-04-03T14:40
в мире
финляндия
норвегия
нато
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МУРМАНСК, 3 апр – РИА Новости. Финляндию примут в НАТО уже в ближайший вторник, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на свои источники.По мнению источника NRK, об этом, вероятно, станет известно на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник днем."Флаг Финляндии будет поднят во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая начнется завтра. Исторический момент будет отмечен церемонией, на которой выступят генеральный секретарь Столтенберг и президент Финляндии Саули Ниинистё", - добавила телекомпания.
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в мире, финляндия, норвегия, нато
В мире, Финляндия, Норвегия, НАТО
Финляндия вступит в НАТО во вторник, сообщили СМИ

NRK: Финляндия вступит в НАТО во вторник 4 апреля

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МУРМАНСК, 3 апр – РИА Новости. Финляндию примут в НАТО уже в ближайший вторник, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на свои источники.
«
"Завтра (во вторник) у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе будет развеваться финский флаг в честь вступления страны в оборонный альянс", - сообщила телекомпания.
По мнению источника NRK, об этом, вероятно, станет известно на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник днем.
"Флаг Финляндии будет поднят во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая начнется завтра. Исторический момент будет отмечен церемонией, на которой выступят генеральный секретарь Столтенберг и президент Финляндии Саули Ниинистё", - добавила телекомпания.
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