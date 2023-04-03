https://ria.ru/20230403/nato-1862646372.html
Финляндия вступит в НАТО во вторник, сообщили СМИ
Финляндия вступит в НАТО во вторник, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2023
Финляндия вступит в НАТО во вторник, сообщили СМИ
Финляндию примут в НАТО уже в ближайший вторник, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:06
2023-04-03T14:06
2023-04-03T14:40
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МУРМАНСК, 3 апр – РИА Новости. Финляндию примут в НАТО уже в ближайший вторник, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на свои источники.По мнению источника NRK, об этом, вероятно, станет известно на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник днем."Флаг Финляндии будет поднят во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая начнется завтра. Исторический момент будет отмечен церемонией, на которой выступят генеральный секретарь Столтенберг и президент Финляндии Саули Ниинистё", - добавила телекомпания.
https://ria.ru/20230401/shvetsiya-1862370422.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, норвегия, нато
В мире, Финляндия, Норвегия, НАТО
Финляндия вступит в НАТО во вторник, сообщили СМИ
NRK: Финляндия вступит в НАТО во вторник 4 апреля