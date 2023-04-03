https://ria.ru/20230403/nasa-1862543034.html
Космонавт Кикина назвала традицию астронавтов NASA перед полетом в космос
Космонавт Кикина назвала традицию астронавтов NASA перед полетом в космос - РИА Новости, 03.04.2023
Космонавт Кикина назвала традицию астронавтов NASA перед полетом в космос
Российский космонавт Анна Кикина, слетавшая на МКС на американском корабле Crew Dragon, рассказала в интервью РИА Новости о традиции астронавтов NASA разрезать... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T03:59
2023-04-03T03:59
2023-04-03T13:36
анна кикина
наса
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина, слетавшая на МКС на американском корабле Crew Dragon, рассказала в интервью РИА Новости о традиции астронавтов NASA разрезать торт перед полетом в космос. "Есть такая традиция в NASA - после всего цикла тренировок, перед тем, как экипаж отправляется в полет, назначается так называемая "cake ceremony". В этот день изготавливается огромный красивый торт с эмблемой экипажа, приглашаются специалисты и другие сотрудники, обеспечивающие работу тренажеров и в целом всю подготовку экипажа. Астронавты и космонавты говорят слова благодарности сотрудникам, всем, кто обеспечивал им тренировки, и все вместе съедают по кусочку торта, общаясь в приятной обстановке", - рассказала Кикина. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon. Читайте полный текст интервью Анны Кикиной >>
https://ria.ru/20230323/zapakh-1860112479.html
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анна кикина, наса
Космонавт Кикина назвала традицию астронавтов NASA перед полетом в космос
Космонавт Кикина: астронавты NASA перед полетом в космос устраивают церемонию с тортом
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина, слетавшая на МКС на американском корабле Crew Dragon, рассказала в интервью РИА Новости о традиции астронавтов NASA разрезать торт перед полетом в космос.
"Есть такая традиция в NASA - после всего цикла тренировок, перед тем, как экипаж отправляется в полет, назначается так называемая "cake ceremony". В этот день изготавливается огромный красивый торт с эмблемой экипажа, приглашаются специалисты и другие сотрудники, обеспечивающие работу тренажеров и в целом всю подготовку экипажа. Астронавты и космонавты говорят слова благодарности сотрудникам, всем, кто обеспечивал им тренировки, и все вместе съедают по кусочку торта, общаясь в приятной обстановке", - рассказала Кикина.
Космонавт Кикина рассказала об особом запахе МКС
Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте