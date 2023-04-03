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Космонавт Кикина назвала традицию астронавтов NASA перед полетом в космос - РИА Новости, 03.04.2023
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03:59 03.04.2023 (обновлено: 13:36 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/nasa-1862543034.html
Космонавт Кикина назвала традицию астронавтов NASA перед полетом в космос
Космонавт Кикина назвала традицию астронавтов NASA перед полетом в космос - РИА Новости, 03.04.2023
Космонавт Кикина назвала традицию астронавтов NASA перед полетом в космос
Российский космонавт Анна Кикина, слетавшая на МКС на американском корабле Crew Dragon, рассказала в интервью РИА Новости о традиции астронавтов NASA разрезать... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T03:59
2023-04-03T13:36
анна кикина
наса
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина, слетавшая на МКС на американском корабле Crew Dragon, рассказала в интервью РИА Новости о традиции астронавтов NASA разрезать торт перед полетом в космос. "Есть такая традиция в NASA - после всего цикла тренировок, перед тем, как экипаж отправляется в полет, назначается так называемая "cake ceremony". В этот день изготавливается огромный красивый торт с эмблемой экипажа, приглашаются специалисты и другие сотрудники, обеспечивающие работу тренажеров и в целом всю подготовку экипажа. Астронавты и космонавты говорят слова благодарности сотрудникам, всем, кто обеспечивал им тренировки, и все вместе съедают по кусочку торта, общаясь в приятной обстановке", - рассказала Кикина. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon. Читайте полный текст интервью Анны Кикиной &gt;&gt;
https://ria.ru/20230323/zapakh-1860112479.html
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анна кикина, наса
Анна Кикина, НАСА
Космонавт Кикина назвала традицию астронавтов NASA перед полетом в космос

Космонавт Кикина: астронавты NASA перед полетом в космос устраивают церемонию с тортом

© AP Photo / John RaouxРоссиянка Анна Кикина перед отправкой на стартовую площадку американского космодрома на мысе Канаверал перед полетом на корабле Crew Dragon
Россиянка Анна Кикина перед отправкой на стартовую площадку американского космодрома на мысе Канаверал перед полетом на корабле Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / John Raoux
Россиянка Анна Кикина перед отправкой на стартовую площадку американского космодрома на мысе Канаверал перед полетом на корабле Crew Dragon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина, слетавшая на МКС на американском корабле Crew Dragon, рассказала в интервью РИА Новости о традиции астронавтов NASA разрезать торт перед полетом в космос.
"Есть такая традиция в NASA - после всего цикла тренировок, перед тем, как экипаж отправляется в полет, назначается так называемая "cake ceremony". В этот день изготавливается огромный красивый торт с эмблемой экипажа, приглашаются специалисты и другие сотрудники, обеспечивающие работу тренажеров и в целом всю подготовку экипажа. Астронавты и космонавты говорят слова благодарности сотрудникам, всем, кто обеспечивал им тренировки, и все вместе съедают по кусочку торта, общаясь в приятной обстановке", - рассказала Кикина.
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Космонавт Кикина рассказала об особом запахе МКС
23 марта, 15:57
Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
Читайте полный текст интервью Анны Кикиной >>
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте
Вчера, 10:49
 
Анна КикинаНАСА
 
 
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