https://ria.ru/20230403/nasa-1862543034.html

Космонавт Кикина назвала традицию астронавтов NASA перед полетом в космос

Космонавт Кикина назвала традицию астронавтов NASA перед полетом в космос - РИА Новости, 03.04.2023

Космонавт Кикина назвала традицию астронавтов NASA перед полетом в космос

Российский космонавт Анна Кикина, слетавшая на МКС на американском корабле Crew Dragon, рассказала в интервью РИА Новости о традиции астронавтов NASA разрезать... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T03:59

2023-04-03T03:59

2023-04-03T13:36

анна кикина

наса

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина, слетавшая на МКС на американском корабле Crew Dragon, рассказала в интервью РИА Новости о традиции астронавтов NASA разрезать торт перед полетом в космос. "Есть такая традиция в NASA - после всего цикла тренировок, перед тем, как экипаж отправляется в полет, назначается так называемая "cake ceremony". В этот день изготавливается огромный красивый торт с эмблемой экипажа, приглашаются специалисты и другие сотрудники, обеспечивающие работу тренажеров и в целом всю подготовку экипажа. Астронавты и космонавты говорят слова благодарности сотрудникам, всем, кто обеспечивал им тренировки, и все вместе съедают по кусочку торта, общаясь в приятной обстановке", - рассказала Кикина. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon. Читайте полный текст интервью Анны Кикиной >>

https://ria.ru/20230323/zapakh-1860112479.html

https://ria.ru/20230403/kikina-1862580901.html

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анна кикина, наса