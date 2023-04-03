https://ria.ru/20230403/kikina-1862114107.html

Анна Кикина: мечтаю выйти в открытый космос

Анна Кикина: мечтаю выйти в открытый космос - РИА Новости, 03.04.2023

Анна Кикина: мечтаю выйти в открытый космос

Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, вернулась с Международной космической станции 12 марта. Она первой из россиян совершила полет РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:00

2023-04-03T11:00

2023-04-03T11:00

хочу стать космонавтом

интервью

spacex

анна кикина

мс-21

сша

земля

космос

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Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, вернулась с Международной космической станции 12 марта. Она первой из россиян совершила полет на МКС на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX. О том, как проходила подготовка к полету в США, какие "космические" традиции соблюдают астронавты, как нештатная ситуация с "Союзом МС-22" повлияла на состояние экипажа станции, а также о своих дальнейших планах Кикина рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину.– Это был ваш первый полет в космос. Как впечатления? Космос оказался таким, как вы его представляли?– Я готовилась к нему долго, десять лет. Мои впечатления просто замечательные, полные ярких красок, эмоций. Мои ожидания оправдались и даже приукрасились, когда я испытала это в реальности, увидела, почувствовала и просто реализовала в космосе все то, к чему так долго готовилась на Земле.– Как проходила подготовка к полету в США? Отличаются ли тренировки от российских?– Тренировки в США отличаются от российских тем, что они проходят на американских макетах и тренажерах. Их специалисты обучают наших космонавтов и представителей профессии из других стран работе на американском сегменте, а также действиям в аварийных ситуациях.Если говорить про корабль Dragon, то подготовка велась точно так же: на макете корабля нас готовили специалисты компании SpaceX. Это все очень сильно похоже на тренировки в корабле "Союз", только с меньшим количеством задач, потому что Dragon более автоматизированный.– Все знают, что российские космонавты обязательно смотрят фильм "Белое солнце пустыни" перед полетом. Есть ли у астронавтов свои суеверия и традиции?– Есть такая традиция в NASA– после всего цикла тренировок, перед тем, как экипаж отправляется в полет, назначается так называемая "cakeceremony". В этот день изготавливается огромный красивый торт с эмблемой экипажа, приглашаются специалисты и другие сотрудники, обеспечивающие работу тренажеров и в целом всю подготовку экипажа. Астронавты и космонавты говорят слова благодарности сотрудникам, всем, кто обеспечивал им тренировки, и все вместе съедают по кусочку торта, общаясь в приятной обстановке.– Как проходило знакомство с американскими коллегами? Повлияла ли политическая обстановка на отношения внутри экипажа МКС?– На работу в экипаже и на общее взаимодействие внутри экипажа политическая обстановка никак не влияла.– Ранее вы участвовали в исследовательском проекте SIRIUS. Пригодился ли опыт эксперимента на МКС?– Да, конечно, в этом эксперименте максимально, насколько это возможно, имитируются условия космического полета. Я воспринимаю участие в проекте SIRIUS как свой первый, скажем так, тренировочный наземный полет.– Как экипаж МКС пережил две нештатные ситуации: разгерметизацию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22" и грузовика "Прогресс МС-21"?– Две нештатные ситуации, которые произошли у нас на борту, особо не повлияли на наше психологическое состояние. Конечно, мы были удивлены, конечно, были расстроены, что так происходит, но мы перестроились и начали действовать, переориентировавшись на дальнейшие изменения, и работать по согласованию с наземным центром управления.– Как ваши коллеги, Фрэнк Рубио, Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев восприняли новость о том, что им придется остаться на МКС еще на полгода?– Конечно, в связи со сложившейся ситуацией ребята удивились. Они не планировали, что это произойдет, но мы, космонавты, принадлежим тому или иному кораблю и соответственно подстраиваемся под изменяющиеся обстоятельства. Ребята просто перестроились, понимая все развитие ситуации.– Ощущалось ли повышение температуры на МКС до того, как была проведена дополнительная вентиляция в поврежденный "Союз МС-22"?– Нештатная ситуация, которая произошла в "Союзе", никак не повлияла на изменение температуры в российском сегменте МКС.– Все ли эксперименты на МКС выполнены успешно? Какой запомнился вам больше всего?– Да, я могу сказать, что все те эксперименты, которые выпадали на мою работу, выполнены успешно, эффективно и качественно. Многие из них мне нравятся. Например, эксперимент "Спланх", когда мы работаем при помощи устройства ультразвукового исследования. Мы проводили друг другу съемку органов брюшной полости и сосудов для того, чтобы на Земле специалисты могли смотреть, как факторы космического полета влияют на органы пищеварительной системы.– Российские и советские женщины совершали не более двух полетов в космос. Какие у вас дальнейшие планы? Собираетесь первой среди россиянок слетать на орбиту три раза?– Как таковой цели стать первой среди россиянок, побить рекорд у меня нет. Для меня важно продолжать свою деятельность в качестве космонавта, выполнять свои профессиональные обязанности и делать это с удовольствием. Каких результатов я смогу добиться, посмотрим, жизнь покажет, пока я намерена продолжать свою работу.– Хотели бы выйти в открытый космос?– Да, конечно, это интересный, уникальный опыт. Я сертифицирована на работу в открытом космосе и буду очень рада, если ее спланируют для меня по программе экспедиции.

https://ria.ru/20230323/zapakh-1860112479.html

https://ria.ru/20230323/kikina-1860110099.html

https://ria.ru/20230323/kikina-1860113115.html

https://ria.ru/20230322/kikina-1859726975.html

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земля

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, spacex, анна кикина, мс-21, сша, земля, космос, crew dragon, запуск crew dragon к мкс