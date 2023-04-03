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Космонавт Кикина: политическая обстановка не повлияла на работу МКС
Космонавт Кикина: политическая обстановка не повлияла на работу МКС - РИА Новости, 03.04.2023
Космонавт Кикина: политическая обстановка не повлияла на работу МКС
Политическая обстановка никак не повлияла на взаимодействие экипажа Международной космической станции, рассказала в интервью РИА Новости российский космонавт... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T03:20
2023-04-03T03:20
2023-04-03T13:36
оаэ
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наса
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Политическая обстановка никак не повлияла на взаимодействие экипажа Международной космической станции, рассказала в интервью РИА Новости российский космонавт Анна Кикина.Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.В настоящее время на МКС продолжают работать российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади. Читайте полный текст интервью Анны Кикиной >>
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оаэ, анна кикина, наса, космос - риа наука
ОАЭ, Анна Кикина, НАСА, Космос - РИА Наука
Космонавт Кикина: политическая обстановка не повлияла на работу МКС
Космонавт Кикина: политическая обстановка никак не повлияла на взаимодействие экипажа МКС