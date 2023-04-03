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Космонавт Кикина: политическая обстановка не повлияла на работу МКС - РИА Новости, 03.04.2023
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03:20 03.04.2023 (обновлено: 13:36 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/mks-1862542215.html
Космонавт Кикина: политическая обстановка не повлияла на работу МКС
Космонавт Кикина: политическая обстановка не повлияла на работу МКС - РИА Новости, 03.04.2023
Космонавт Кикина: политическая обстановка не повлияла на работу МКС
Политическая обстановка никак не повлияла на взаимодействие экипажа Международной космической станции, рассказала в интервью РИА Новости российский космонавт... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T03:20
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анна кикина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Политическая обстановка никак не повлияла на взаимодействие экипажа Международной космической станции, рассказала в интервью РИА Новости российский космонавт Анна Кикина.Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.В настоящее время на МКС продолжают работать российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади. Читайте полный текст интервью Анны Кикиной &gt;&gt;
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оаэ, анна кикина, наса, космос - риа наука
ОАЭ, Анна Кикина, НАСА, Космос - РИА Наука
Космонавт Кикина: политическая обстановка не повлияла на работу МКС

Космонавт Кикина: политическая обстановка никак не повлияла на взаимодействие экипажа МКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКосмонавт Роскосмоса Анна Кикина
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Политическая обстановка никак не повлияла на взаимодействие экипажа Международной космической станции, рассказала в интервью РИА Новости российский космонавт Анна Кикина.
«

"На работу в экипаже и на общее взаимодействие внутри экипажа политическая обстановка никак не влияла", - сказала она.

Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
В настоящее время на МКС продолжают работать российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.
Читайте полный текст интервью Анны Кикиной >>
Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Космонавт Кикина призналась, что хочет научиться управлять экскаватором
23 марта, 15:47
 
ОАЭАнна КикинаНАСАКосмос - РИА Наука
 
 
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