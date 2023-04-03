https://ria.ru/20230403/medvedev-1862598667.html
Медведев прокомментировал убийство военкора Татарского
Медведев прокомментировал убийство военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
Медведев прокомментировал убийство военкора Татарского
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российские граждане должны сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:39
2023-04-03T11:39
2023-04-03T12:02
россия
дмитрий медведев
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российские граждане должны сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России."Пора осознать совсем очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников - с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам", - привел РИА Новости слова Медведева его помощник Олег Осипов в ответ на просьбу прокомментировать террористический акт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 30 человек."Светлая память погибшему Владлену Татарскому (Максиму Фомину). Скорейшего выздоровления всем пострадавшим в террористическом акте", - подчеркнул зампред Совбеза.
https://ria.ru/20230403/vzryv-1862587195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Россия, Дмитрий Медведев, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Медведев прокомментировал убийство военкора Татарского
Медведев призвал граждан России сообщать о случаях украинского финансирования