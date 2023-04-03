https://ria.ru/20230403/medvedev-1862598667.html

Медведев прокомментировал убийство военкора Татарского

Медведев прокомментировал убийство военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

Медведев прокомментировал убийство военкора Татарского

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российские граждане должны сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:39

2023-04-03T11:39

2023-04-03T12:02

россия

дмитрий медведев

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российские граждане должны сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России."Пора осознать совсем очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников - с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам", - привел РИА Новости слова Медведева его помощник Олег Осипов в ответ на просьбу прокомментировать террористический акт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 30 человек."Светлая память погибшему Владлену Татарскому (Максиму Фомину). Скорейшего выздоровления всем пострадавшим в террористическом акте", - подчеркнул зампред Совбеза.

https://ria.ru/20230403/vzryv-1862587195.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий медведев, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге