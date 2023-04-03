https://ria.ru/20230403/mchs-1862615572.html

В МЧС предложили дарить пожарные извещатели при рождении ребенка

В МЧС предложили дарить пожарные извещатели при рождении ребенка - РИА Новости, 03.04.2023

В МЧС предложили дарить пожарные извещатели при рождении ребенка

Пожарные извещатели следует дарить при рождении ребенка, их можно было бы включить в так называемый "подарок новорожденному", считает сотрудник департамента... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:27

2023-04-03T12:27

2023-04-03T12:27

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожарные извещатели следует дарить при рождении ребенка, их можно было бы включить в так называемый "подарок новорожденному", считает сотрудник департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Александр Нестругин. Пожарный извещатель улавливает дым и издает очень громкий сигнал, способный разбудить человека. "Идея какая: вот он родился, там есть на 20, 30, 40 тысяч (рублей), где-то по разным субъектам подарок новорожденному.... Ну положите вы датчик туда, просто один", - сказал Нестругин в ходе заседания в Общественной палате РФ. "Поддержите это, товарищи", - добавил он, обращаясь к общественникам. С 1 марта 2023 года в России вступили в действие поправки в правила противопожарного режима, согласно которым местные власти обязаны устанавливать бесплатно пожарные извещатели в жилье многодетных семей и социально незащищенных граждан. Согласно статистике, подавляющее большинство пожаров происходят в жилье - неподнадзорной МЧС сфере. Пик возгораний приходится на ночь, выходные и праздничные дни. По данным МЧС, только за 2022 год извещатели, установленные в квартирах по госпрограмме, спасли 550 детей.

https://ria.ru/20230307/shashkova-1856191324.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)