Рейтинг@Mail.ru
В МЧС предложили дарить пожарные извещатели при рождении ребенка - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/mchs-1862615572.html
В МЧС предложили дарить пожарные извещатели при рождении ребенка
В МЧС предложили дарить пожарные извещатели при рождении ребенка - РИА Новости, 03.04.2023
В МЧС предложили дарить пожарные извещатели при рождении ребенка
Пожарные извещатели следует дарить при рождении ребенка, их можно было бы включить в так называемый "подарок новорожденному", считает сотрудник департамента... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:27
2023-04-03T12:27
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожарные извещатели следует дарить при рождении ребенка, их можно было бы включить в так называемый "подарок новорожденному", считает сотрудник департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Александр Нестругин. Пожарный извещатель улавливает дым и издает очень громкий сигнал, способный разбудить человека. "Идея какая: вот он родился, там есть на 20, 30, 40 тысяч (рублей), где-то по разным субъектам подарок новорожденному.... Ну положите вы датчик туда, просто один", - сказал Нестругин в ходе заседания в Общественной палате РФ. "Поддержите это, товарищи", - добавил он, обращаясь к общественникам. С 1 марта 2023 года в России вступили в действие поправки в правила противопожарного режима, согласно которым местные власти обязаны устанавливать бесплатно пожарные извещатели в жилье многодетных семей и социально незащищенных граждан. Согласно статистике, подавляющее большинство пожаров происходят в жилье - неподнадзорной МЧС сфере. Пик возгораний приходится на ночь, выходные и праздничные дни. По данным МЧС, только за 2022 год извещатели, установленные в квартирах по госпрограмме, спасли 550 детей.
https://ria.ru/20230307/shashkova-1856191324.html
https://ria.ru/20230326/pozhar-1860682787.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС предложили дарить пожарные извещатели при рождении ребенка

Сотрудник МЧС Нестругин предложил дарить при рождении ребенка пожарные извещатели

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожарные извещатели следует дарить при рождении ребенка, их можно было бы включить в так называемый "подарок новорожденному", считает сотрудник департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Александр Нестругин.
Пожарный извещатель улавливает дым и издает очень громкий сигнал, способный разбудить человека.
Специалист судебно-экспертного центра федеральной противопожарной службы в Москве Марина Шашкова - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Эксперт МЧС Марина Шашкова: иногда причину пожара находит "электронный нос"
7 марта, 12:00
"Идея какая: вот он родился, там есть на 20, 30, 40 тысяч (рублей), где-то по разным субъектам подарок новорожденному.... Ну положите вы датчик туда, просто один", - сказал Нестругин в ходе заседания в Общественной палате РФ.
"Поддержите это, товарищи", - добавил он, обращаясь к общественникам.
С 1 марта 2023 года в России вступили в действие поправки в правила противопожарного режима, согласно которым местные власти обязаны устанавливать бесплатно пожарные извещатели в жилье многодетных семей и социально незащищенных граждан. Согласно статистике, подавляющее большинство пожаров происходят в жилье - неподнадзорной МЧС сфере.
Пик возгораний приходится на ночь, выходные и праздничные дни. По данным МЧС, только за 2022 год извещатели, установленные в квартирах по госпрограмме, спасли 550 детей.
Машина скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
В Москве при пожаре в жилом доме спасли 11 человек
26 марта, 05:32
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала