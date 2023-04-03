Рейтинг@Mail.ru
Тайна почерневших крестов Киево-Печерской лавры. Дурное знамение разгадали - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:52 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/lavra-1862680047.html
Тайна почерневших крестов Киево-Печерской лавры. Дурное знамение разгадали
Тайна почерневших крестов Киево-Печерской лавры. Дурное знамение разгадали - РИА Новости, 03.04.2023
Тайна почерневших крестов Киево-Печерской лавры. Дурное знамение разгадали
Версий, почему вдруг почернели кресты древнейшей киевской обители, множество. От простого оптического обмана до мистики. Кто оказался прав – в материале РИА... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:52
2023-04-03T15:52
религия
киев
петр порошенко
епифаний думенко
русская православная церковь
московский патриархат
санкт-петербург
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862620712_383:6:3175:1577_1920x0_80_0_0_411385db9365b2dc87d8d9a6ed84fff9.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Версий, почему вдруг почернели кресты древнейшей киевской обители, множество. От простого оптического обмана до мистики. Кто оказался прав – в материале РИА Новости."Это святотатство"В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь и Успенский собор – два храма, находящихся в Киево-Печерской лавре. А десятого марта минкультуры и вовсе обязал монахов покинуть территорию монастыря.Оба решения приняли в обход законных процедур. Подтверждение тому многие усмотрели в новости, последовавшей почти сразу после ультиматума министерства."Посмотрите, что стало с крестами над Трапезной церковью, – восклицал наместник лавры митрополит Павел (Лебедь). – Кресты были желтыми, пока не совершилось святотатство".Теперь же они почернели. Но о чем именно говорил архиерей?Дело в том, что почти сразу после изгнания духовенства УПЦ из храмов, свои права на них заявила "Православная церковь Украины". Структуру создали в 2018-м при содействии экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея.Раскольники с самого начала стремились заполучить лавру. Это не удивительно: древний монастырь в центре Киева мог бы стать символом их легитимности.С разрешения украинских властей лидер ПЦУ Епифаний Думенко провел в отобранных у канонической УПЦ храмах две службы – на Рождество и Крещение Господне. Именно об этом святотатстве и говорил митрополит Павел.По его словам, феномен означает, что "надо беречь святую соборную апостольскую церковь". То есть ту, в которой священство передается напрямую от учеников Христа. А в ПЦУ такой преемственности нет.Пояснение РПЦПредседатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин отметил, что "позолоченные кресты могут чернеть со временем – это физические процессы".Но происходит это в течение долгого времени. В случае же с лаврой все произошло резко. Поэтому физически это объяснить невозможно."Это явный знак Божий, а такие знаки случайно не появляются: он четко говорит о том, что раскольники из ПЦУ ничего общего не имеют с христианством. Видимо, Бог сам показал, кому служат раскольники", – пояснил Калинин.Он также обратил внимание на то, что кресты на храмах обители, где по-прежнему служат клирики УПЦ, "сияют своей красотой".А вот председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов призвал относится к подобным явлениям "осторожно и трезво". Слишком быстрое толкование внешних знаков может обернуться разочарованием."Некоторые закрытые храмы в советское время стояли с хорошо позолоченными крестами, хотя использовались порой даже с антицерковными целями, как Казанский собор в Петербурге, где был размещен музей истории религий и атеизма", – обратил он внимание.Долгий процессРазобраться в непростой истории помогли ученые."Кресты, скорее всего, были золоченые, а позолота – материал довольно хрупкий и требует постоянного поновления", – говорит известный реставратор Ольга Крюкова.По ее словам, все зависит от того, когда и как было выполнено последнее золочение. Влияют и атмосферные осадки. Например, участки, на которые налипает снег, разрушаются быстрее.Реставрационные работы в Трапезном храме проводились в 2014-м. Однако сведений об обновлении позолоты нет.Вместе с тем, эксперт уверена, внезапное почернение вряд возможно. "Это происходит постепенно. Сначала мы будем наблюдать локальные утраты декоративного покрытия, со временем их площадь будет увеличиваться", – сказала Крюкова.Она обратила внимание на одну деталь: на нынешних фотографиях куполов этих храмов отсутствует слой грунтовки в местах утрат позолоты. Это может быть косвенным свидетельством нарушения технологии золочения. Что вполне могло привести к почернению крестов.
https://ria.ru/20230302/blazhennyy-1855447979.html
киев
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862620712_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_457387e5b1c3f3574ec6590f46fcebf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, петр порошенко, епифаний думенко, русская православная церковь, московский патриархат, санкт-петербург, религия
Религия, Киев, Петр Порошенко, Епифаний Думенко, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Санкт-Петербург, Религия

Тайна почерневших крестов Киево-Печерской лавры. Дурное знамение разгадали

© AFP 2023 / Sergei SupinskyКресты на куполах трапезного храма Киево-Печерской лавры в Киеве. 28 марта 2023
Кресты на куполах трапезного храма Киево-Печерской лавры в Киеве. 28 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Версий, почему вдруг почернели кресты древнейшей киевской обители, множество. От простого оптического обмана до мистики. Кто оказался прав – в материале РИА Новости.

"Это святотатство"

В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь и Успенский собор – два храма, находящихся в Киево-Печерской лавре. А десятого марта минкультуры и вовсе обязал монахов покинуть территорию монастыря.
Оба решения приняли в обход законных процедур. Подтверждение тому многие усмотрели в новости, последовавшей почти сразу после ультиматума министерства.
"Посмотрите, что стало с крестами над Трапезной церковью, – восклицал наместник лавры митрополит Павел (Лебедь). – Кресты были желтыми, пока не совершилось святотатство".
Теперь же они почернели. Но о чем именно говорил архиерей?
Дело в том, что почти сразу после изгнания духовенства УПЦ из храмов, свои права на них заявила "Православная церковь Украины". Структуру создали в 2018-м при содействии экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея.
© AP Photo / Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Mykola Lazarenko
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
Раскольники с самого начала стремились заполучить лавру. Это не удивительно: древний монастырь в центре Киева мог бы стать символом их легитимности.
С разрешения украинских властей лидер ПЦУ Епифаний Думенко провел в отобранных у канонической УПЦ храмах две службы – на Рождество и Крещение Господне. Именно об этом святотатстве и говорил митрополит Павел.
По его словам, феномен означает, что "надо беречь святую соборную апостольскую церковь". То есть ту, в которой священство передается напрямую от учеников Христа. А в ПЦУ такой преемственности нет.

Пояснение РПЦ

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин отметил, что "позолоченные кресты могут чернеть со временем – это физические процессы".
Но происходит это в течение долгого времени. В случае же с лаврой все произошло резко. Поэтому физически это объяснить невозможно.
"Это явный знак Божий, а такие знаки случайно не появляются: он четко говорит о том, что раскольники из ПЦУ ничего общего не имеют с христианством. Видимо, Бог сам показал, кому служат раскольники", – пояснил Калинин.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТрапезный храм Киево-Печерской лавры в Киеве
Трапезный храм Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Трапезный храм Киево-Печерской лавры в Киеве
Он также обратил внимание на то, что кресты на храмах обители, где по-прежнему служат клирики УПЦ, "сияют своей красотой".
А вот председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов призвал относится к подобным явлениям "осторожно и трезво". Слишком быстрое толкование внешних знаков может обернуться разочарованием.
"Некоторые закрытые храмы в советское время стояли с хорошо позолоченными крестами, хотя использовались порой даже с антицерковными целями, как Казанский собор в Петербурге, где был размещен музей истории религий и атеизма", – обратил он внимание.

Долгий процесс

Разобраться в непростой истории помогли ученые.
"Кресты, скорее всего, были золоченые, а позолота – материал довольно хрупкий и требует постоянного поновления", – говорит известный реставратор Ольга Крюкова.
По ее словам, все зависит от того, когда и как было выполнено последнее золочение. Влияют и атмосферные осадки. Например, участки, на которые налипает снег, разрушаются быстрее.
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры
Реставрационные работы в Трапезном храме проводились в 2014-м. Однако сведений об обновлении позолоты нет.
Вместе с тем, эксперт уверена, внезапное почернение вряд возможно. "Это происходит постепенно. Сначала мы будем наблюдать локальные утраты декоративного покрытия, со временем их площадь будет увеличиваться", – сказала Крюкова.
Она обратила внимание на одну деталь: на нынешних фотографиях куполов этих храмов отсутствует слой грунтовки в местах утрат позолоты. Это может быть косвенным свидетельством нарушения технологии золочения. Что вполне могло привести к почернению крестов.
Небо над Москвой - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
"Будет плач великий". Что предрек России и миру Василий Блаженный
2 марта, 17:45
 
РелигияКиевПетр ПорошенкоЕпифаний ДуменкоРусская православная церковьМосковский ПатриархатСанкт-ПетербургРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала