https://ria.ru/20230403/lavra-1862680047.html

Тайна почерневших крестов Киево-Печерской лавры. Дурное знамение разгадали

Тайна почерневших крестов Киево-Печерской лавры. Дурное знамение разгадали - РИА Новости, 03.04.2023

Тайна почерневших крестов Киево-Печерской лавры. Дурное знамение разгадали

Версий, почему вдруг почернели кресты древнейшей киевской обители, множество. От простого оптического обмана до мистики. Кто оказался прав – в материале РИА... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:52

2023-04-03T15:52

2023-04-03T15:52

религия

киев

петр порошенко

епифаний думенко

русская православная церковь

московский патриархат

санкт-петербург

религия

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Версий, почему вдруг почернели кресты древнейшей киевской обители, множество. От простого оптического обмана до мистики. Кто оказался прав – в материале РИА Новости."Это святотатство"В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь и Успенский собор – два храма, находящихся в Киево-Печерской лавре. А десятого марта минкультуры и вовсе обязал монахов покинуть территорию монастыря.Оба решения приняли в обход законных процедур. Подтверждение тому многие усмотрели в новости, последовавшей почти сразу после ультиматума министерства."Посмотрите, что стало с крестами над Трапезной церковью, – восклицал наместник лавры митрополит Павел (Лебедь). – Кресты были желтыми, пока не совершилось святотатство".Теперь же они почернели. Но о чем именно говорил архиерей?Дело в том, что почти сразу после изгнания духовенства УПЦ из храмов, свои права на них заявила "Православная церковь Украины". Структуру создали в 2018-м при содействии экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея.Раскольники с самого начала стремились заполучить лавру. Это не удивительно: древний монастырь в центре Киева мог бы стать символом их легитимности.С разрешения украинских властей лидер ПЦУ Епифаний Думенко провел в отобранных у канонической УПЦ храмах две службы – на Рождество и Крещение Господне. Именно об этом святотатстве и говорил митрополит Павел.По его словам, феномен означает, что "надо беречь святую соборную апостольскую церковь". То есть ту, в которой священство передается напрямую от учеников Христа. А в ПЦУ такой преемственности нет.Пояснение РПЦПредседатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин отметил, что "позолоченные кресты могут чернеть со временем – это физические процессы".Но происходит это в течение долгого времени. В случае же с лаврой все произошло резко. Поэтому физически это объяснить невозможно."Это явный знак Божий, а такие знаки случайно не появляются: он четко говорит о том, что раскольники из ПЦУ ничего общего не имеют с христианством. Видимо, Бог сам показал, кому служат раскольники", – пояснил Калинин.Он также обратил внимание на то, что кресты на храмах обители, где по-прежнему служат клирики УПЦ, "сияют своей красотой".А вот председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов призвал относится к подобным явлениям "осторожно и трезво". Слишком быстрое толкование внешних знаков может обернуться разочарованием."Некоторые закрытые храмы в советское время стояли с хорошо позолоченными крестами, хотя использовались порой даже с антицерковными целями, как Казанский собор в Петербурге, где был размещен музей истории религий и атеизма", – обратил он внимание.Долгий процессРазобраться в непростой истории помогли ученые."Кресты, скорее всего, были золоченые, а позолота – материал довольно хрупкий и требует постоянного поновления", – говорит известный реставратор Ольга Крюкова.По ее словам, все зависит от того, когда и как было выполнено последнее золочение. Влияют и атмосферные осадки. Например, участки, на которые налипает снег, разрушаются быстрее.Реставрационные работы в Трапезном храме проводились в 2014-м. Однако сведений об обновлении позолоты нет.Вместе с тем, эксперт уверена, внезапное почернение вряд возможно. "Это происходит постепенно. Сначала мы будем наблюдать локальные утраты декоративного покрытия, со временем их площадь будет увеличиваться", – сказала Крюкова.Она обратила внимание на одну деталь: на нынешних фотографиях куполов этих храмов отсутствует слой грунтовки в местах утрат позолоты. Это может быть косвенным свидетельством нарушения технологии золочения. Что вполне могло привести к почернению крестов.

https://ria.ru/20230302/blazhennyy-1855447979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, петр порошенко, епифаний думенко, русская православная церковь, московский патриархат, санкт-петербург, религия