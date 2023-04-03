https://ria.ru/20230403/kurily-1862731351.html

Китай сменил позицию по вопросу Курильских островов, пишут СМИ

Китай сменил позицию по вопросу Курильских островов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2023

Китай сменил позицию по вопросу Курильских островов, пишут СМИ

Китай впервые за 60 лет изменил позицию в вопросе принадлежности южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает японское агентство Kyodo... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:14

2023-04-03T18:14

2023-04-03T19:36

в мире

россия

япония

китай

си цзиньпин

мао цзэдун

курильские острова

итуруп

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ТОКИО, 3 апр — РИА Новости. Китай впервые за 60 лет изменил позицию в вопросе принадлежности южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает японское агентство Kyodo со ссылкой на китайские дипломатические источники. Как утверждается в сообщении, во время визита в Россию председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в этом споре Пекин "не принимает чью-либо одну сторону". Таким образом, делает вывод агентство, Китай решил изменить позицию на нейтральную, что говорит о его сближении с Москвой.Агентство напоминает, что в июле 1964-го Мао Цзэдун назвал Южные Курилы японской территорией и высказал мнение, что СССР должен вернуть их Японии. В последнее время Китай отдельно не оговаривал свою позицию, но сохранял прежнюю — на китайских картах граница между Японией и Россией проходила между Урупом и Итурупом, а четыре острова были помечены как "оккупированные Россией".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах, на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана, но о Кунашире и Итурупе речи не шло. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.

https://ria.ru/20230315/yaponiya-1857916634.html

https://ria.ru/20230302/kurily-1855340146.html

россия

япония

китай

курильские острова

итуруп

шикотан

кунашир (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, япония, китай, си цзиньпин, мао цзэдун, курильские острова, итуруп, шикотан, кунашир (остров)