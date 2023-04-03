Рейтинг@Mail.ru
Китай сменил позицию по вопросу Курильских островов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 03.04.2023 (обновлено: 19:36 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/kurily-1862731351.html
Китай сменил позицию по вопросу Курильских островов, пишут СМИ
Китай сменил позицию по вопросу Курильских островов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2023
Китай сменил позицию по вопросу Курильских островов, пишут СМИ
Китай впервые за 60 лет изменил позицию в вопросе принадлежности южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает японское агентство Kyodo... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T18:14
2023-04-03T19:36
в мире
россия
япония
китай
си цзиньпин
мао цзэдун
курильские острова
итуруп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845746591_0:136:3074:1865_1920x0_80_0_0_1d95ee7cd00953dc56005c88e85b923f.jpg
ТОКИО, 3 апр — РИА Новости. Китай впервые за 60 лет изменил позицию в вопросе принадлежности южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает японское агентство Kyodo со ссылкой на китайские дипломатические источники. Как утверждается в сообщении, во время визита в Россию председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в этом споре Пекин "не принимает чью-либо одну сторону". Таким образом, делает вывод агентство, Китай решил изменить позицию на нейтральную, что говорит о его сближении с Москвой.Агентство напоминает, что в июле 1964-го Мао Цзэдун назвал Южные Курилы японской территорией и высказал мнение, что СССР должен вернуть их Японии. В последнее время Китай отдельно не оговаривал свою позицию, но сохранял прежнюю — на китайских картах граница между Японией и Россией проходила между Урупом и Итурупом, а четыре острова были помечены как "оккупированные Россией".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах, на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана, но о Кунашире и Итурупе речи не шло. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
https://ria.ru/20230315/yaponiya-1857916634.html
https://ria.ru/20230302/kurily-1855340146.html
россия
япония
китай
курильские острова
итуруп
шикотан
кунашир (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845746591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_857fca124ba82b4472515c41b4181d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, япония, китай, си цзиньпин, мао цзэдун, курильские острова, итуруп, шикотан, кунашир (остров)
В мире, Россия, Япония, Китай, Си Цзиньпин, Мао Цзэдун, Курильские острова, Итуруп, Шикотан, Кунашир (остров)
Китай сменил позицию по вопросу Курильских островов, пишут СМИ

Kyodo: Китай впервые с 1964 года занял нейтральную позицию в отношении Курильских островов

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкОстров Шикотан
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Остров Шикотан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 апр — РИА Новости. Китай впервые за 60 лет изменил позицию в вопросе принадлежности южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает японское агентство Kyodo со ссылкой на китайские дипломатические источники.
Как утверждается в сообщении, во время визита в Россию председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в этом споре Пекин "не принимает чью-либо одну сторону". Таким образом, делает вывод агентство, Китай решил изменить позицию на нейтральную, что говорит о его сближении с Москвой.
Кунашир - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Антироссийская политика Токио разгневала японских рыбаков
15 марта, 02:53
Агентство напоминает, что в июле 1964-го Мао Цзэдун назвал Южные Курилы японской территорией и высказал мнение, что СССР должен вернуть их Японии. В последнее время Китай отдельно не оговаривал свою позицию, но сохранял прежнюю — на китайских картах граница между Японией и Россией проходила между Урупом и Итурупом, а четыре острова были помечены как "оккупированные Россией".
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах, на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана, но о Кунашире и Итурупе речи не шло. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Вид на остров Шикотан из окна вертолета - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Госдума приняла закон о создании ОЭЗ на Курилах
2 марта, 13:15
 
В миреРоссияЯпонияКитайСи ЦзиньпинМао ЦзэдунКурильские островаИтурупШикотанКунашир (остров)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала