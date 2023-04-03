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В Сети пожалели "бедных укронацистов" после слов Кулебы о России - РИА Новости, 03.04.2023
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12:18 03.04.2023 (обновлено: 16:43 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/kuleba-1862611615.html
В Сети пожалели "бедных укронацистов" после слов Кулебы о России
В Сети пожалели "бедных укронацистов" после слов Кулебы о России - РИА Новости, 03.04.2023
В Сети пожалели "бедных укронацистов" после слов Кулебы о России
В Сети осудили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который раскритиковал в Twitter мировое сообщество за то, что оно "позволило" России занять кресло председателя РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:18
2023-04-03T16:43
в мире
россия
сша
италия
дмитрий кулеба
сергей лавров
twitter
мид украины
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Сети осудили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который раскритиковал в Twitter мировое сообщество за то, что оно "позволило" России занять кресло председателя Совета Безопасности ООН."Ооо, бедные укронацисты", — сыронизировал читатель."Украина все больше изолирует себя, постоянно притворяясь невинной жертвой, в то время как весь мир, включая ее саму, знает, что марионеточная война против России, возглавляемая США и НАТО, была давно спланирована", — подчеркнул второй."Как итальянец, я очень рад председательству России в ООН. Знаете, мы здесь, в Италии, свободные люди, можем думать и поддерживать кого хотим. Мы демократы, а не Украина", — написал третий."Подавляющее большинство стран мира поддерживает Россию. Выступление Зеленского в Совете Безопасности — это пощечина международному сообществу", — отрезал комментатор."Не втягивайте "международное сообщество" в свой бардак. Вы доверились натовской чепухе, расплачивайтесь сами", — подвели итог в дискуссии.Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Как ожидается, глава МИД Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе некоторых заседаний.
https://ria.ru/20230312/kuleba-1857356316.html
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в мире, россия, сша, италия, дмитрий кулеба, сергей лавров, twitter, мид украины, оон
В мире, Россия, США, Италия, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Twitter, МИД Украины, ООН
В Сети пожалели "бедных укронацистов" после слов Кулебы о России

Пользователи Twitter осудили Кулебу за слова о председательствовании России в СБ ООН

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Сети осудили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который раскритиковал в Twitter мировое сообщество за то, что оно "позволило" России занять кресло председателя Совета Безопасности ООН.
"Ооо, бедные укронацисты", — сыронизировал читатель.
"Украина все больше изолирует себя, постоянно притворяясь невинной жертвой, в то время как весь мир, включая ее саму, знает, что марионеточная война против России, возглавляемая США и НАТО, была давно спланирована", — подчеркнул второй.
"Как итальянец, я очень рад председательству России в ООН. Знаете, мы здесь, в Италии, свободные люди, можем думать и поддерживать кого хотим. Мы демократы, а не Украина", — написал третий.
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"Подавляющее большинство стран мира поддерживает Россию. Выступление Зеленского в Совете Безопасности — это пощечина международному сообществу", — отрезал комментатор.
"Не втягивайте "международное сообщество" в свой бардак. Вы доверились натовской чепухе, расплачивайтесь сами", — подвели итог в дискуссии.
Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Как ожидается, глава МИД Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе некоторых заседаний.
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В миреРоссияСШАИталияДмитрий КулебаСергей ЛавровTwitterМИД УкраиныООН
 
 
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