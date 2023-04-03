https://ria.ru/20230403/kuleba-1862611615.html

В Сети пожалели "бедных укронацистов" после слов Кулебы о России

В Сети пожалели "бедных укронацистов" после слов Кулебы о России - РИА Новости, 03.04.2023

В Сети пожалели "бедных укронацистов" после слов Кулебы о России

В Сети осудили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который раскритиковал в Twitter мировое сообщество за то, что оно "позволило" России занять кресло председателя РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:18

2023-04-03T12:18

2023-04-03T16:43

в мире

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сша

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сергей лавров

twitter

мид украины

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Сети осудили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который раскритиковал в Twitter мировое сообщество за то, что оно "позволило" России занять кресло председателя Совета Безопасности ООН."Ооо, бедные укронацисты", — сыронизировал читатель."Украина все больше изолирует себя, постоянно притворяясь невинной жертвой, в то время как весь мир, включая ее саму, знает, что марионеточная война против России, возглавляемая США и НАТО, была давно спланирована", — подчеркнул второй."Как итальянец, я очень рад председательству России в ООН. Знаете, мы здесь, в Италии, свободные люди, можем думать и поддерживать кого хотим. Мы демократы, а не Украина", — написал третий."Подавляющее большинство стран мира поддерживает Россию. Выступление Зеленского в Совете Безопасности — это пощечина международному сообществу", — отрезал комментатор."Не втягивайте "международное сообщество" в свой бардак. Вы доверились натовской чепухе, расплачивайтесь сами", — подвели итог в дискуссии.Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Как ожидается, глава МИД Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе некоторых заседаний.

https://ria.ru/20230312/kuleba-1857356316.html

https://ria.ru/20230402/borrel-1862423888.html

россия

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в мире, россия, сша, италия, дмитрий кулеба, сергей лавров, twitter, мид украины, оон