https://ria.ru/20230403/kredity-1862547103.html

Средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордных значений

Средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордных значений - РИА Новости, 03.04.2023

Средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордных значений

Средний лимит по кредитным картам в России в феврале подскочил на 8,6% в годовом выражении и достиг рекордных 92,03 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T06:06

2023-04-03T06:06

2023-04-03T06:06

россия

москва

московская область (подмосковье)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858532908_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_24414b1b66a741a335c57b1a59b56b87.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Средний лимит по кредитным картам в России в феврале подскочил на 8,6% в годовом выражении и достиг рекордных 92,03 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". По данным компании, в последний месяц зимы было выдано 1,4 миллиона кредитных карт, что на 9,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Одновременно сумма выдач в годовом выражении уменьшилась на 1,9% - до 129,4 миллиарда рублей. В результате портфель кредитных карт по итогам февраля 2023 года достиг 1,8 триллиона рублей, что на 36,6% больше показателя на конец февраля прошлого года. Согласно данным компании, кредитные карты пользовались наибольшим спросом в Москве, где лимит по выданным за февраль картам составил 10,7 миллиарда рублей, Московской области (6,7 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (4,5 миллиарда рублей), Краснодарском крае (3,5 миллиарда рублей) и Тюменской области (3,3 миллиарда рублей). Одновременно в феврале фиксировалось улучшение уровня "плохой" просроченной задолженности по кредитным картам: за год показатель снизился на 0,51 процентного пункта и составил 5,57%.

https://ria.ru/20230327/kredit-1860822018.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, московская область (подмосковье), экономика