Кикина рассказала, чем различаются предполетные тренировки в России и США
Космонавт Кикина заявила, что тренировки для полета на Crew Dragon проще, чем на "Союзе"
© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтовЧлен российского отряда космонавтов Анна Кикина
© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтов
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На тренировках в США к отправке к МКС на корабле Crew Dragon перед космонавтом ставится меньше задач, чем во время подготовки к полету на российском "Союзе", рассказала в интервью РИА Новости российский космонавт Анна Кикина.
Кикина совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября по 12 марта, она первой из россиян прибыла и вернулась с МКС на американском корабле Crew Dragon.
"Тренировки в США отличаются от российских тем, что они проходят на американских макетах и тренажерах. Их специалисты обучают наших космонавтов и представителей профессии из других стран работе на американском сегменте, а также действиям в аварийных ситуациях", - сказала Кикина.
По ее словам, подготовка к полету на корабле Crew Dragon-5 проходила точно так же: экипаж готовили специалисты компании SpaceX. "Это все очень сильно похоже на тренировки в корабле "Союз", только с меньшим количеством задач, потому что Dragon более автоматизированный", - уточнила Кикина.