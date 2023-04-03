https://ria.ru/20230403/kosmos-1862576744.html

Кикина рассказала, чем различаются предполетные тренировки в России и США

Кикина рассказала, чем различаются предполетные тренировки в России и США - РИА Новости, 03.04.2023

Кикина рассказала, чем различаются предполетные тренировки в России и США

На тренировках в США к отправке к МКС на корабле Crew Dragon перед космонавтом ставится меньше задач, чем во время подготовки к полету на российском "Союзе",... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:34

2023-04-03T10:34

2023-04-03T14:43

космос - риа наука

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На тренировках в США к отправке к МКС на корабле Crew Dragon перед космонавтом ставится меньше задач, чем во время подготовки к полету на российском "Союзе", рассказала в интервью РИА Новости российский космонавт Анна Кикина. Кикина совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября по 12 марта, она первой из россиян прибыла и вернулась с МКС на американском корабле Crew Dragon. "Тренировки в США отличаются от российских тем, что они проходят на американских макетах и тренажерах. Их специалисты обучают наших космонавтов и представителей профессии из других стран работе на американском сегменте, а также действиям в аварийных ситуациях", - сказала Кикина. По ее словам, подготовка к полету на корабле Crew Dragon-5 проходила точно так же: экипаж готовили специалисты компании SpaceX. "Это все очень сильно похоже на тренировки в корабле "Союз", только с меньшим количеством задач, потому что Dragon более автоматизированный", - уточнила Кикина. Читайте полный текст интервью Анны Кикиной >>

https://ria.ru/20230403/kikina-1862580901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, сша, анна кикина, spacex, роскосмос