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Кикина рассказала, чем различаются предполетные тренировки в России и США - РИА Новости, 03.04.2023
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10:34 03.04.2023 (обновлено: 14:43 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/kosmos-1862576744.html
Кикина рассказала, чем различаются предполетные тренировки в России и США
Кикина рассказала, чем различаются предполетные тренировки в России и США - РИА Новости, 03.04.2023
Кикина рассказала, чем различаются предполетные тренировки в России и США
На тренировках в США к отправке к МКС на корабле Crew Dragon перед космонавтом ставится меньше задач, чем во время подготовки к полету на российском "Союзе",... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:34
2023-04-03T14:43
космос - риа наука
россия
сша
анна кикина
spacex
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На тренировках в США к отправке к МКС на корабле Crew Dragon перед космонавтом ставится меньше задач, чем во время подготовки к полету на российском "Союзе", рассказала в интервью РИА Новости российский космонавт Анна Кикина. Кикина совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября по 12 марта, она первой из россиян прибыла и вернулась с МКС на американском корабле Crew Dragon. "Тренировки в США отличаются от российских тем, что они проходят на американских макетах и тренажерах. Их специалисты обучают наших космонавтов и представителей профессии из других стран работе на американском сегменте, а также действиям в аварийных ситуациях", - сказала Кикина. По ее словам, подготовка к полету на корабле Crew Dragon-5 проходила точно так же: экипаж готовили специалисты компании SpaceX. "Это все очень сильно похоже на тренировки в корабле "Союз", только с меньшим количеством задач, потому что Dragon более автоматизированный", - уточнила Кикина. Читайте полный текст интервью Анны Кикиной &gt;&gt;
https://ria.ru/20230403/kikina-1862580901.html
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космос - риа наука, россия, сша, анна кикина, spacex, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, США, Анна Кикина, SpaceX, Роскосмос
Кикина рассказала, чем различаются предполетные тренировки в России и США

Космонавт Кикина заявила, что тренировки для полета на Crew Dragon проще, чем на "Союзе"

© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтовЧлен российского отряда космонавтов Анна Кикина
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтов
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На тренировках в США к отправке к МКС на корабле Crew Dragon перед космонавтом ставится меньше задач, чем во время подготовки к полету на российском "Союзе", рассказала в интервью РИА Новости российский космонавт Анна Кикина.
Кикина совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября по 12 марта, она первой из россиян прибыла и вернулась с МКС на американском корабле Crew Dragon.
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте
Вчера, 10:49
"Тренировки в США отличаются от российских тем, что они проходят на американских макетах и тренажерах. Их специалисты обучают наших космонавтов и представителей профессии из других стран работе на американском сегменте, а также действиям в аварийных ситуациях", - сказала Кикина.
По ее словам, подготовка к полету на корабле Crew Dragon-5 проходила точно так же: экипаж готовили специалисты компании SpaceX. "Это все очень сильно похоже на тренировки в корабле "Союз", только с меньшим количеством задач, потому что Dragon более автоматизированный", - уточнила Кикина.
Читайте полный текст интервью Анны Кикиной >>
Россиянка Анна Кикина перед отправкой на стартовую площадку американского космодрома на мысе Канаверал перед полетом на корабле Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Космонавт Кикина назвала традицию астронавтов NASA перед полетом в космос
Вчера, 03:59
 
Космос - РИА НаукаРоссияСШААнна КикинаSpaceXРоскосмос
 
 
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