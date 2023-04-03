https://ria.ru/20230403/kitay-1862592083.html

Пекин полностью уверен в будущем развитии российско-китайских отношений

Пекин полностью уверен в будущем развитии российско-китайских отношений - РИА Новости, 03.04.2023

Пекин полностью уверен в будущем развитии российско-китайских отношений

Пекин полностью уверен в будущем развитии российско-китайских отношений, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:18

2023-04-03T11:18

2023-04-03T11:18

в мире

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

мид кнр

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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Пекин полностью уверен в будущем развитии российско-китайских отношений, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Китай и Россия привержены развитию нового типа отношений крупных держав, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Китайско-российские отношения не направлены против третьих сторон и не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны", - заявила дипломат на просьбу прокомментировать новую концепцию внешней политики России. Она подчеркнула, что в прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин совершил успешный государственный визит в Россию, в ходе которого главы двух государств наметили масштабный план дальнейшего развития китайско-российских отношений. "В настоящее время обе стороны всесторонне реализуют ряд важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, мы полностью уверены в будущем развитии китайско-российских отношений", - указала она. Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новую концепцию внешней политики России. В ней говорится, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений. При этом Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира. Особо значение уделено всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией. Главная цель в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.

https://ria.ru/20230330/belyydom-1861765418.html

https://ria.ru/20230327/usa-1860747625.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, мид кнр