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Пекин полностью уверен в будущем развитии российско-китайских отношений - РИА Новости, 03.04.2023
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11:18 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/kitay-1862592083.html
Пекин полностью уверен в будущем развитии российско-китайских отношений
Пекин полностью уверен в будущем развитии российско-китайских отношений - РИА Новости, 03.04.2023
Пекин полностью уверен в будущем развитии российско-китайских отношений
Пекин полностью уверен в будущем развитии российско-китайских отношений, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:18
2023-04-03T11:18
в мире
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
мид кнр
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Пекин полностью уверен в будущем развитии российско-китайских отношений, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Китай и Россия привержены развитию нового типа отношений крупных держав, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Китайско-российские отношения не направлены против третьих сторон и не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны", - заявила дипломат на просьбу прокомментировать новую концепцию внешней политики России. Она подчеркнула, что в прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин совершил успешный государственный визит в Россию, в ходе которого главы двух государств наметили масштабный план дальнейшего развития китайско-российских отношений. "В настоящее время обе стороны всесторонне реализуют ряд важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, мы полностью уверены в будущем развитии китайско-российских отношений", - указала она. Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новую концепцию внешней политики России. В ней говорится, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений. При этом Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира. Особо значение уделено всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией. Главная цель в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.
https://ria.ru/20230330/belyydom-1861765418.html
https://ria.ru/20230327/usa-1860747625.html
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в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, мид кнр
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, МИД КНР
Пекин полностью уверен в будущем развитии российско-китайских отношений

Представитель МИД Мао Нин: Пекин полностью уверен в будущем развитии отношений с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Пекин полностью уверен в будущем развитии российско-китайских отношений, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Китай и Россия привержены развитию нового типа отношений крупных держав, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Китайско-российские отношения не направлены против третьих сторон и не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны", - заявила дипломат на просьбу прокомментировать новую концепцию внешней политики России.
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Она подчеркнула, что в прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин совершил успешный государственный визит в Россию, в ходе которого главы двух государств наметили масштабный план дальнейшего развития китайско-российских отношений.
"В настоящее время обе стороны всесторонне реализуют ряд важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, мы полностью уверены в будущем развитии китайско-российских отношений", - указала она.
Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новую концепцию внешней политики России. В ней говорится, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений. При этом Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира. Особо значение уделено всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией. Главная цель в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.
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