https://ria.ru/20230403/kandidatura-1862673045.html

Украина выдвинет свою кандидатуру в исполнительный совет ЮНЕСКО, заявил МИД

Украина выдвинет свою кандидатуру в исполнительный совет ЮНЕСКО, заявил МИД - РИА Новости, 03.04.2023

Украина выдвинет свою кандидатуру в исполнительный совет ЮНЕСКО, заявил МИД

Украина выдвинет свою кандидатуру в исполнительный совет ЮНЕСКО на период с 2025 по 2029 год, сообщила в интервью замминистра иностранных дел Эмине Джапарова. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:31

2023-04-03T15:31

2023-04-03T15:31

в мире

одесса

украина

олимпийские игры

россия

эмине джапарова

одри азуле

александр ткаченко (протоиерей)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украина выдвинет свою кандидатуру в исполнительный совет ЮНЕСКО на период с 2025 по 2029 год, сообщила в интервью замминистра иностранных дел Эмине Джапарова. "Мы также рады сообщить, что решили подать нашу кандидатуру в исполнительный совет ЮНЕСКО на следующий период, с 2025 по 2029 год, и надеемся, что наши партнеры поддержат нас", - заявила она на совместной пресс-конференции с министром культуры Украины Александром Ткаченко и гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле. Ее слова приводит украинское издание "Укринформ". Азуле в понедельник прибыла с визитом в Киев. Как сообщало издание "Думская", ожидается, что во вторник она посетит Одессу. Исполнительный совет является выборным руководящим органом ЮНЕСКО, состоящим из 58 государств-членов. Он подготавливает работу генеральной конференции и осуществляет надзор за надлежащей реализацией принятых в ее ходе решений. Регулярные сессии исполнительного совета проходят дважды в год. ЮНЕСКО в январе признал центр Одессы объектом исторического наследия, находящимся под угрозой. Как отмечало ранее агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания комитета по вопросам исторического наследия шесть стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений". В МИД РФ заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран, оно не подкреплено необходимой экспертизой. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, добавили в российском МИД.

https://ria.ru/20230401/zakharova-1862402410.html

https://ria.ru/20230330/ukraina-1861995164.html

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