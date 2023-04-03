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На Камчатке рассказали о последствиях сильного землетрясения - РИА Новости, 03.04.2023
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08:52 03.04.2023 (обновлено: 12:36 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/kamchatka-1862556895.html
На Камчатке рассказали о последствиях сильного землетрясения
На Камчатке рассказали о последствиях сильного землетрясения - РИА Новости, 03.04.2023
На Камчатке рассказали о последствиях сильного землетрясения
В некоторых домах на Камчатке после сильного землетрясения появились трещины, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:52
2023-04-03T12:36
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр — РИА Новости. В некоторых домах на Камчатке после сильного землетрясения появились трещины, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю. Обследование зданий продолжается.Информации о погибших и пострадавших не поступало.В местных соцсетях распространяется видео, на котором видны трещины на стенах лечебного учреждения. Согласно подписи, кадры сняты в городской детской поликлинике. Как отметил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов, повреждения получили многие здания — появились трещины, обвалилась штукатурка, со стен упали плиты.По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, в регионе произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 48 километрах от Петропавловска-Камчатского, на глубине 99,5 километра.
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке рассказали о последствиях сильного землетрясения

МЧС: некоторые здания на Камчатке получили трещины после сильного землетрясения

© Фото очевидца, опубликованное в канала "Новости Камчатки" в TelegramПоследствия землетрясения на Камчатке. 3 апреля 2023
Последствия землетрясения на Камчатке. 3 апреля 2023
© Фото очевидца, опубликованное в канала "Новости Камчатки" в Telegram
Последствия землетрясения на Камчатке. 3 апреля 2023
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр — РИА Новости. В некоторых домах на Камчатке после сильного землетрясения появились трещины, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
«

"Имеется информация о повреждениях штукатурки и появившихся трещинах в некоторых зданиях", — заявил врио начальника управления Юрий Карташев.

Обследование зданий продолжается.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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В местных соцсетях распространяется видео, на котором видны трещины на стенах лечебного учреждения. Согласно подписи, кадры сняты в городской детской поликлинике.
«

"Сильно, очень сильно. Вообще такого давно не ощущали!" — говорит голос за кадром.

Как отметил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов, повреждения получили многие здания — появились трещины, обвалилась штукатурка, со стен упали плиты.
«

"С одного из зданий в Петропавловске-Камчатском упали бетонные обломки на улицу и, к счастью, никого не задели", — говорится в публикации.

По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, в регионе произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 48 километрах от Петропавловска-Камчатского, на глубине 99,5 километра.
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ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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