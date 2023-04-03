https://ria.ru/20230403/kamchatka-1862556895.html

На Камчатке рассказали о последствиях сильного землетрясения

На Камчатке рассказали о последствиях сильного землетрясения - РИА Новости, 03.04.2023

На Камчатке рассказали о последствиях сильного землетрясения

В некоторых домах на Камчатке после сильного землетрясения появились трещины, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T08:52

2023-04-03T08:52

2023-04-03T12:36

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862616596_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ba9df50a2f962f1c4e7294d8e1d5a122.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр — РИА Новости. В некоторых домах на Камчатке после сильного землетрясения появились трещины, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю. Обследование зданий продолжается.Информации о погибших и пострадавших не поступало.В местных соцсетях распространяется видео, на котором видны трещины на стенах лечебного учреждения. Согласно подписи, кадры сняты в городской детской поликлинике. Как отметил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов, повреждения получили многие здания — появились трещины, обвалилась штукатурка, со стен упали плиты.По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, в регионе произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 48 километрах от Петропавловска-Камчатского, на глубине 99,5 километра.

https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)