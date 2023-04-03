На Камчатке рассказали о последствиях сильного землетрясения
МЧС: некоторые здания на Камчатке получили трещины после сильного землетрясения
© Фото очевидца, опубликованное в канала "Новости Камчатки" в TelegramПоследствия землетрясения на Камчатке. 3 апреля 2023
Последствия землетрясения на Камчатке. 3 апреля 2023
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр — РИА Новости. В некоторых домах на Камчатке после сильного землетрясения появились трещины, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
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"Имеется информация о повреждениях штукатурки и появившихся трещинах в некоторых зданиях", — заявил врио начальника управления Юрий Карташев.
Обследование зданий продолжается.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
В местных соцсетях распространяется видео, на котором видны трещины на стенах лечебного учреждения. Согласно подписи, кадры сняты в городской детской поликлинике.
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"Сильно, очень сильно. Вообще такого давно не ощущали!" — говорит голос за кадром.
Как отметил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов, повреждения получили многие здания — появились трещины, обвалилась штукатурка, со стен упали плиты.
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"С одного из зданий в Петропавловске-Камчатском упали бетонные обломки на улицу и, к счастью, никого не задели", — говорится в публикации.
По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, в регионе произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 48 километрах от Петропавловска-Камчатского, на глубине 99,5 километра.