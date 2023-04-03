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На Камчатке произошло еще пять землетрясений магнитудой до 4,6 - РИА Новости, 03.04.2023
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08:00 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/kamchatka-1862552883.html
На Камчатке произошло еще пять землетрясений магнитудой до 4,6
На Камчатке произошло еще пять землетрясений магнитудой до 4,6 - РИА Новости, 03.04.2023
На Камчатке произошло еще пять землетрясений магнитудой до 4,6
Серия землетрясений произошла на Камчатке после сильного толчка, который зафиксировали на полуострове днем в понедельник. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:00
2023-04-03T08:00
происшествия
петропавловск-камчатский
российская академия наук
камчатка
тихий океан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Серия землетрясений произошла на Камчатке после сильного толчка, который зафиксировали на полуострове днем в понедельник. Согласно данным сайта Геофизической службы Камчатки, магнитуда новых толчков составила 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1. Все они зафиксированы в акватории Тихого океана, в том же районе, где ранее случилось землетрясение магнитудой 6,7 - примерно в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862549247.html
петропавловск-камчатский
камчатка
тихий океан
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происшествия, петропавловск-камчатский, российская академия наук, камчатка, тихий океан
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Камчатка, Тихий океан
На Камчатке произошло еще пять землетрясений магнитудой до 4,6

На Камчатке зафиксировали еще пять землетрясений магнитудой до 4,6

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Серия землетрясений произошла на Камчатке после сильного толчка, который зафиксировали на полуострове днем в понедельник.
Согласно данным сайта Геофизической службы Камчатки, магнитуда новых толчков составила 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1. Все они зафиксированы в акватории Тихого океана, в том же районе, где ранее случилось землетрясение магнитудой 6,7 - примерно в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского
Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9.
В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
Вид на микрорайон Северо-Восток в городе Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Ученый назвал землетрясение на Камчатке "заметным" для региона
Вчера, 07:13
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукКамчаткаТихий океан
 
 
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