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Гросси посетит Калининград - РИА Новости, 03.04.2023
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17:25 03.04.2023 (обновлено: 17:42 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/grossi-1862714457.html
Гросси посетит Калининград
Гросси посетит Калининград - РИА Новости, 03.04.2023
Гросси посетит Калининград
Представитель МАГАТЭ заявил, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси в среду посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской атомной... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:25
2023-04-03T17:42
калининград
магатэ
в мире
россия
энергодар
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Представитель МАГАТЭ заявил, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси в среду посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции."Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Калининград в среду", - заявил представитель организации агентству Франс Пресс.Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Гросси проведет в России в среду встречу с российской межведомственной делегацией, планируется очередное обсуждение темы Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
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калининград, магатэ, в мире, россия, энергодар, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, запорожская аэс
Калининград, МАГАТЭ, В мире, Россия, Энергодар, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, Запорожская АЭС
Гросси посетит Калининград

Представитель МАГАТЭ заявил, что Гросси посетит Калининград 5 апреля

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Представитель МАГАТЭ заявил, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси в среду посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Калининград в среду", - заявил представитель организации агентству Франс Пресс.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Гросси проведет в России в среду встречу с российской межведомственной делегацией, планируется очередное обсуждение темы Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на ДнепроГЭС в Запорожье. Отредактированный снимок - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Глава МАГАТЭ отредактировал фото с Днепрогэс, убрав с него бойца ВСУ
27 марта, 16:59
 
КалининградМАГАТЭВ миреРоссияЭнергодарРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ПутинЗапорожская АЭС
 
 
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