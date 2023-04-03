https://ria.ru/20230403/grossi-1862714457.html

Гросси посетит Калининград

Гросси посетит Калининград - РИА Новости, 03.04.2023

Гросси посетит Калининград

Представитель МАГАТЭ заявил, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси в среду посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской атомной... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:25

2023-04-03T17:25

2023-04-03T17:42

калининград

магатэ

в мире

россия

энергодар

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Представитель МАГАТЭ заявил, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси в среду посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции."Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Калининград в среду", - заявил представитель организации агентству Франс Пресс.Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Гросси проведет в России в среду встречу с российской межведомственной делегацией, планируется очередное обсуждение темы Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.

https://ria.ru/20230327/magate-1861005892.html

калининград

россия

энергодар

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