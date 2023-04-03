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Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в среду - РИА Новости, 03.04.2023
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15:41 03.04.2023 (обновлено: 16:21 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/grossi-1862676832.html
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в среду
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в среду - РИА Новости, 03.04.2023
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в среду
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведет в России в среду встречу с российской межведомственной делегацией, заявил "России 24" постоянный представитель РФ при РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:41
2023-04-03T16:21
в мире
россия
москва
магатэ
рафаэль гросси
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведет в России в среду встречу с российской межведомственной делегацией, заявил "России 24" постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, где состоится очередной проговор этой темы (Запорожской АЭС - ред.). Сегодня вечером или завтра я буду встречаться с теми людьми в секретариате МАГАТЭ, которые занимаются этой тематикой", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24"."Работа идет по тексту документа небольшого объема, всего на одну страничку, но где отражено главное - для того, чтобы станция была защищена необходимо, чтобы не было никаких нападений на станцию или с территории станции. У нас с этим проблем нет... От украинцев требуется подтвердить, что они берут на себя политическое обязательство не стрелять по станции. С этим у украинской стороны есть проблемы", - добавил Ульянов.На прошлой неделе Гросси посетил Запорожскую АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
https://ria.ru/20230329/zaes-1861698823.html
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в мире, россия, москва, магатэ, рафаэль гросси
В мире, Россия, Москва, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в среду

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в среду и встретится с межведомственной делегацией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведет в России в среду встречу с российской межведомственной делегацией, заявил "России 24" постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, где состоится очередной проговор этой темы (Запорожской АЭС - ред.). Сегодня вечером или завтра я буду встречаться с теми людьми в секретариате МАГАТЭ, которые занимаются этой тематикой", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Россия поддерживает усилия Гросси по безопасности на ЗАЭС, заявил Ульянов
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"Работа идет по тексту документа небольшого объема, всего на одну страничку, но где отражено главное - для того, чтобы станция была защищена необходимо, чтобы не было никаких нападений на станцию или с территории станции. У нас с этим проблем нет... От украинцев требуется подтвердить, что они берут на себя политическое обязательство не стрелять по станции. С этим у украинской стороны есть проблемы", - добавил Ульянов.
На прошлой неделе Гросси посетил Запорожскую АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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