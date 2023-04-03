https://ria.ru/20230403/grossi-1862676832.html

Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в среду

Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в среду - РИА Новости, 03.04.2023

Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в среду

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведет в России в среду встречу с российской межведомственной делегацией, заявил "России 24" постоянный представитель РФ при РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:41

2023-04-03T15:41

2023-04-03T16:21

в мире

россия

москва

магатэ

рафаэль гросси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823201669_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_80e0abeb1c19b73deefa150c8022258b.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведет в России в среду встречу с российской межведомственной делегацией, заявил "России 24" постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, где состоится очередной проговор этой темы (Запорожской АЭС - ред.). Сегодня вечером или завтра я буду встречаться с теми людьми в секретариате МАГАТЭ, которые занимаются этой тематикой", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24"."Работа идет по тексту документа небольшого объема, всего на одну страничку, но где отражено главное - для того, чтобы станция была защищена необходимо, чтобы не было никаких нападений на станцию или с территории станции. У нас с этим проблем нет... От украинцев требуется подтвердить, что они берут на себя политическое обязательство не стрелять по станции. С этим у украинской стороны есть проблемы", - добавил Ульянов.На прошлой неделе Гросси посетил Запорожскую АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.

https://ria.ru/20230329/zaes-1861698823.html

https://ria.ru/20230331/magate-1862191528.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, москва, магатэ, рафаэль гросси