https://ria.ru/20230403/grossi-1862676832.html
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в среду
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в среду - РИА Новости, 03.04.2023
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в среду
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведет в России в среду встречу с российской межведомственной делегацией, заявил "России 24" постоянный представитель РФ при РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:41
2023-04-03T15:41
2023-04-03T16:21
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведет в России в среду встречу с российской межведомственной делегацией, заявил "России 24" постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, где состоится очередной проговор этой темы (Запорожской АЭС - ред.). Сегодня вечером или завтра я буду встречаться с теми людьми в секретариате МАГАТЭ, которые занимаются этой тематикой", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24"."Работа идет по тексту документа небольшого объема, всего на одну страничку, но где отражено главное - для того, чтобы станция была защищена необходимо, чтобы не было никаких нападений на станцию или с территории станции. У нас с этим проблем нет... От украинцев требуется подтвердить, что они берут на себя политическое обязательство не стрелять по станции. С этим у украинской стороны есть проблемы", - добавил Ульянов.На прошлой неделе Гросси посетил Запорожскую АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
https://ria.ru/20230329/zaes-1861698823.html
https://ria.ru/20230331/magate-1862191528.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, москва, магатэ, рафаэль гросси
В мире, Россия, Москва, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в среду
Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в среду и встретится с межведомственной делегацией
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведет в России в среду встречу с российской межведомственной делегацией, заявил "России 24
" постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, где состоится очередной проговор этой темы (Запорожской АЭС - ред.). Сегодня вечером или завтра я буду встречаться с теми людьми в секретариате МАГАТЭ, которые занимаются этой тематикой", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
Россия поддерживает усилия Гросси по безопасности на ЗАЭС, заявил Ульянов
"Работа идет по тексту документа небольшого объема, всего на одну страничку, но где отражено главное - для того, чтобы станция была защищена необходимо, чтобы не было никаких нападений на станцию или с территории станции. У нас с этим проблем нет... От украинцев требуется подтвердить, что они берут на себя политическое обязательство не стрелять по станции. С этим у украинской стороны есть проблемы", - добавил Ульянов.
На прошлой неделе Гросси посетил Запорожскую АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
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