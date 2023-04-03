https://ria.ru/20230403/gosduma-1862685001.html

В России намерены запретить деятельность МУС, направленную против страны

В России намерены запретить деятельность МУС, направленную против страны - РИА Новости, 03.04.2023

В России намерены запретить деятельность МУС, направленную против страны

Депутаты Госдумы прорабатывают законодательный запрет деятельности международных органов, "направленную против России и ее граждан", в частности, Международного РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:07

2023-04-03T16:07

2023-04-03T17:37

общество

россия

международный уголовный суд

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы прорабатывают законодательный запрет деятельности международных органов, "направленную против России и ее граждан", в частности, Международного уголовного суда (МУС), заявил спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин.Как пояснил Володин, речь идет о введении "запрета публичных призывов к исполнению их решений и сотрудничества с ними". По его словам, готовятся соответствующие поправки в Уголовный кодекс. За такие действия планируют наказывать штрафами и лишением свободы.Кроме того, спикер Госдумы отметил, что президента хотят наделить дополнительными полномочиями "по защите граждан" на случай принятия международными органами решений, противоречащих российским законам.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.Помимо России, юрисдикцию МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль, Иран.

https://ria.ru/20230320/putin-1859074289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, международный уголовный суд, госдума рф, вячеслав володин