В России намерены запретить деятельность МУС, направленную против страны
Володин: в Госдуме готовят поправки о запрете деятельности МУС, направленной против России
© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы прорабатывают законодательный запрет деятельности международных органов, "направленную против России и ее граждан", в частности, Международного уголовного суда (МУС), заявил спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин.
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"Профильные комитеты ГД готовят поправки в федеральный закон "О безопасности", которые запретят на нашей территории деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан", — приводятся его слова в пресс-релизе, опубликованном на сайте палаты.
Как пояснил Володин, речь идет о введении "запрета публичных призывов к исполнению их решений и сотрудничества с ними". По его словам, готовятся соответствующие поправки в Уголовный кодекс. За такие действия планируют наказывать штрафами и лишением свободы.
Кроме того, спикер Госдумы отметил, что президента хотят наделить дополнительными полномочиями "по защите граждан" на случай принятия международными органами решений, противоречащих российским законам.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.