https://ria.ru/20230403/forum-1862740570.html
В Индии начал работу форум торгово-промышленной палаты России
В Индии начал работу форум торгово-промышленной палаты России - РИА Новости, 03.04.2023
В Индии начал работу форум торгово-промышленной палаты России
Форум торгово-промышленной палаты России начал в понедельник работу в Индии, сообщил РИА Новости почетный представитель торгово-промышленной России палаты в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T18:36
2023-04-03T18:36
2023-04-03T18:36
экономика
индия
россия
торгово-промышленная палата рф
в мире
сергей катырин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Форум торгово-промышленной палаты России начал в понедельник работу в Индии, сообщил РИА Новости почетный представитель торгово-промышленной России палаты в Индии Игорь Пясецкий. Пясецкий отметил, что в форуме участвуют представители из отраслей легкой, химической промышленности, фармацевтики, IT-индустрии, машиностроения, автомобилестроения, инновационных технологий. Он добавил, что российские компании направили индийским партнерам информацию о себе, своем бизнесе и свои пожелания о встречах в формате B2B (business-to-business). "Либо российские компании сами находили партнеров в интернете, либо воспользовались информацией, которая представила FICCI. Формат B2B предполагает, что участники уже ознакомились с деятельностью каждой их сторон. На их переговорах должны быть достигнуты какие-то договоренности по дальнейшим шагам", - отметил он. Мероприятие проходит под патронатом президента торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, который возглавляет российскую делегацию. Как отмечается в заявлении торгово-промышленной палаты, российские компании в основном представляют средний бизнес. Ожидается, что во встречах с российской делегацией примут участие свыше 300 индийских предпринимателей. Российская торгово-промышленная палата отметила, что индийские партнеры подготовили насыщенную деловую программу – помимо форума в рамках визита российской делегации пройдет подписание обновленного соглашения о сотрудничестве, посещение технопарков и специальных экономических зон промышленного развития и открытие офиса почетного представителя ТПП России в Индии. Также состоится презентация программы выставочных мероприятий "Экспоцентра" на 2023 год. "FICCI заранее развернула на свой инфраструктуре специальную электронную платформу, использование которой существенно повышает практическую отдачу и эффективность намеченных переговоров", - отметила российская торгово-промышленная палата. Основной целью визита является укрепление отношений с объединениями предпринимателей Индии, содействие установлению прямых контактов отечественного бизнеса с индийским предпринимательским сообществом, а также ознакомление с новыми возможностями сотрудничества, отметила палата.
https://ria.ru/20230330/indiya-1861813632.html
https://ria.ru/20230329/neft-1861525113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, торгово-промышленная палата рф, в мире, сергей катырин
Экономика, Индия, Россия, Торгово-промышленная палата РФ, В мире, Сергей Катырин
В Индии начал работу форум торгово-промышленной палаты России
С 3 апреля в Индии начал работу форум, организованный торгово-промышленной палатой России
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Форум торгово-промышленной палаты России начал в понедельник работу в Индии, сообщил РИА Новости почетный представитель торгово-промышленной России палаты в Индии Игорь Пясецкий.
«
"С 3 апреля в Индии начал работу форум, организованный торгово-промышленной палатой России и федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI). Российская делегация на форуме очень обширная – в нем примут участие более 120 человек, в том числе представители регионов и региональных бизнес-компаний. Такого масштабного форума, в таком формате, не было никогда", - сказал он.
Пясецкий отметил, что в форуме участвуют представители из отраслей легкой, химической промышленности, фармацевтики, IT-индустрии, машиностроения, автомобилестроения, инновационных технологий. Он добавил, что российские компании направили индийским партнерам информацию о себе, своем бизнесе и свои пожелания о встречах в формате B2B (business-to-business).
"Либо российские компании сами находили партнеров в интернете, либо воспользовались информацией, которая представила FICCI. Формат B2B предполагает, что участники уже ознакомились с деятельностью каждой их сторон. На их переговорах должны быть достигнуты какие-то договоренности по дальнейшим шагам", - отметил он.
Мероприятие проходит под патронатом президента торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина
, который возглавляет российскую делегацию. Как отмечается в заявлении торгово-промышленной палаты, российские компании в основном представляют средний бизнес. Ожидается, что во встречах с российской делегацией примут участие свыше 300 индийских предпринимателей.
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Российская торгово-промышленная палата отметила, что индийские партнеры подготовили насыщенную деловую программу – помимо форума в рамках визита российской делегации пройдет подписание обновленного соглашения о сотрудничестве, посещение технопарков и специальных экономических зон промышленного развития и открытие офиса почетного представителя ТПП
России в Индии. Также состоится презентация программы выставочных мероприятий "Экспоцентра
" на 2023 год.
"FICCI заранее развернула на свой инфраструктуре специальную электронную платформу, использование которой существенно повышает практическую отдачу и эффективность намеченных переговоров", - отметила российская торгово-промышленная палата.
Основной целью визита является укрепление отношений с объединениями предпринимателей Индии, содействие установлению прямых контактов отечественного бизнеса с индийским предпринимательским сообществом, а также ознакомление с новыми возможностями сотрудничества, отметила палата.
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