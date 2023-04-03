https://ria.ru/20230403/forum-1862740570.html

В Индии начал работу форум торгово-промышленной палаты России

В Индии начал работу форум торгово-промышленной палаты России - РИА Новости, 03.04.2023

В Индии начал работу форум торгово-промышленной палаты России

Форум торгово-промышленной палаты России начал в понедельник работу в Индии, сообщил РИА Новости почетный представитель торгово-промышленной России палаты в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:36

2023-04-03T18:36

2023-04-03T18:36

экономика

индия

россия

торгово-промышленная палата рф

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сергей катырин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Форум торгово-промышленной палаты России начал в понедельник работу в Индии, сообщил РИА Новости почетный представитель торгово-промышленной России палаты в Индии Игорь Пясецкий. Пясецкий отметил, что в форуме участвуют представители из отраслей легкой, химической промышленности, фармацевтики, IT-индустрии, машиностроения, автомобилестроения, инновационных технологий. Он добавил, что российские компании направили индийским партнерам информацию о себе, своем бизнесе и свои пожелания о встречах в формате B2B (business-to-business). "Либо российские компании сами находили партнеров в интернете, либо воспользовались информацией, которая представила FICCI. Формат B2B предполагает, что участники уже ознакомились с деятельностью каждой их сторон. На их переговорах должны быть достигнуты какие-то договоренности по дальнейшим шагам", - отметил он. Мероприятие проходит под патронатом президента торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, который возглавляет российскую делегацию. Как отмечается в заявлении торгово-промышленной палаты, российские компании в основном представляют средний бизнес. Ожидается, что во встречах с российской делегацией примут участие свыше 300 индийских предпринимателей. Российская торгово-промышленная палата отметила, что индийские партнеры подготовили насыщенную деловую программу – помимо форума в рамках визита российской делегации пройдет подписание обновленного соглашения о сотрудничестве, посещение технопарков и специальных экономических зон промышленного развития и открытие офиса почетного представителя ТПП России в Индии. Также состоится презентация программы выставочных мероприятий "Экспоцентра" на 2023 год. "FICCI заранее развернула на свой инфраструктуре специальную электронную платформу, использование которой существенно повышает практическую отдачу и эффективность намеченных переговоров", - отметила российская торгово-промышленная палата. Основной целью визита является укрепление отношений с объединениями предпринимателей Индии, содействие установлению прямых контактов отечественного бизнеса с индийским предпринимательским сообществом, а также ознакомление с новыми возможностями сотрудничества, отметила палата.

https://ria.ru/20230330/indiya-1861813632.html

https://ria.ru/20230329/neft-1861525113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, индия, россия, торгово-промышленная палата рф, в мире, сергей катырин