https://ria.ru/20230403/fond-1862563997.html

Путин подписал указ о создании Государственного фонда "Защитники Отечества"

Путин подписал указ о создании Государственного фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 03.04.2023

Путин подписал указ о создании Государственного фонда "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества", документ РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T09:28

2023-04-03T09:28

2023-04-03T20:35

общество

владимир путин

россия

сергей кириенко

сергей цивилев

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества", документ опубликован на портале правовой информации.В число адресатов мер господдержки также включили представителей вооруженных сил и воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик, задействованных в боевых действиях с 11 мая 2014 года.Высший орган фонда — наблюдательный совет, его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем самого фонда — глава совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса супруга главы Кемеровской области Анна Цивилева. Попечительский совет возглавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.Президент также поручил главам регионов "обеспечить поддержку деятельности" организации.

https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, сергей кириенко, сергей цивилев