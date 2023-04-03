Путин подписал указ о создании Государственного фонда "Защитники Отечества"
Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества", документ опубликован на портале правовой информации.
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"В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей, постановляю <...> считать целесообразным создание Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", — говорится в тексте указа.
В число адресатов мер господдержки также включили представителей вооруженных сил и воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик, задействованных в боевых действиях с 11 мая 2014 года.
Высший орган фонда — наблюдательный совет, его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем самого фонда — глава совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса супруга главы Кемеровской области Анна Цивилева. Попечительский совет возглавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Президент также поручил главам регионов "обеспечить поддержку деятельности" организации.