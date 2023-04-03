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Путин подписал указ о создании Государственного фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 03.04.2023
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09:28 03.04.2023 (обновлено: 20:35 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/fond-1862563997.html
Путин подписал указ о создании Государственного фонда "Защитники Отечества"
Путин подписал указ о создании Государственного фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 03.04.2023
Путин подписал указ о создании Государственного фонда "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества", документ РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:28
2023-04-03T20:35
общество
владимир путин
россия
сергей кириенко
сергей цивилев
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества", документ опубликован на портале правовой информации.В число адресатов мер господдержки также включили представителей вооруженных сил и воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик, задействованных в боевых действиях с 11 мая 2014 года.Высший орган фонда — наблюдательный совет, его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем самого фонда — глава совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса супруга главы Кемеровской области Анна Цивилева. Попечительский совет возглавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.Президент также поручил главам регионов "обеспечить поддержку деятельности" организации.
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общество, владимир путин, россия, сергей кириенко, сергей цивилев
Общество, Владимир Путин, Россия, Сергей Кириенко, Сергей Цивилев
Путин подписал указ о создании Государственного фонда "Защитники Отечества"

Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества", документ опубликован на портале правовой информации.
«

"В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей, постановляю <...> считать целесообразным создание Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", — говорится в тексте указа.

В число адресатов мер господдержки также включили представителей вооруженных сил и воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик, задействованных в боевых действиях с 11 мая 2014 года.
Высший орган фонда — наблюдательный совет, его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем самого фонда — глава совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса супруга главы Кемеровской области Анна Цивилева. Попечительский совет возглавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Президент также поручил главам регионов "обеспечить поддержку деятельности" организации.
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