https://ria.ru/20230403/flag-1862536227.html

Над администрацией Артемовска водрузили флаг России

Над администрацией Артемовска водрузили флаг России - РИА Новости, 03.04.2023

Над администрацией Артемовска водрузили флаг России

Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память", сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T00:36

2023-04-03T00:36

2023-04-03T02:04

артемовск

россия

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861833758_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_687e581fdb711b69c18ec4c6cd2b6767.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память", сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.Комментарий Пригожина опубликован в Telegram-канале его пресс-службы.При этом Пригожин отметил, что в западных районах города "еще сосредоточен противник".В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, прогремел взрыв, погиб один человек — военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, еще 30 человек пострадали, 24 из них госпитализированы. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.

https://ria.ru/20230401/lyashuk-1862379119.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, россия, донецкая народная республика, евгений пригожин, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге