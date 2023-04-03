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Над администрацией Артемовска водрузили флаг России - РИА Новости, 03.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:36 03.04.2023 (обновлено: 02:04 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/flag-1862536227.html
Над администрацией Артемовска водрузили флаг России
Над администрацией Артемовска водрузили флаг России - РИА Новости, 03.04.2023
Над администрацией Артемовска водрузили флаг России
Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память", сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T00:36
2023-04-03T02:04
артемовск
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память", сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.Комментарий Пригожина опубликован в Telegram-канале его пресс-службы.При этом Пригожин отметил, что в западных районах города "еще сосредоточен противник".В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, прогремел взрыв, погиб один человек — военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, еще 30 человек пострадали, 24 из них госпитализированы. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
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артемовск
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артемовск, россия, донецкая народная республика, евгений пригожин, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Над администрацией Артемовска водрузили флаг России

Пригожин заявил о поднятии российского флага над администрацией Артемовска в ДНР

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память", сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
Комментарий Пригожина опубликован в Telegram-канале его пресс-службы.
«

"Второго апреля 2023 года, 23.00. Мы водрузили российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" на городской администрации Артемовска. Юридически Артемовск взят", - сказал он.

При этом Пригожин отметил, что в западных районах города "еще сосредоточен противник".
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, прогремел взрыв, погиб один человек — военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, еще 30 человек пострадали, 24 из них госпитализированы. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияДонецкая Народная РеспубликаЕвгений ПригожинВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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