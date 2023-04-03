Рейтинг@Mail.ru
Депутат Европарламента подловил Борреля на неосторожной фразе - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 03.04.2023 (обновлено: 10:49 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/evroparlament-1862567991.html
Депутат Европарламента подловил Борреля на неосторожной фразе
Депутат Европарламента подловил Борреля на неосторожной фразе - РИА Новости, 03.04.2023
Депутат Европарламента подловил Борреля на неосторожной фразе
В Европе нет свободы слова, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:56
2023-04-03T10:49
в мире
сша
россия
европа
жозеп боррель
джулиан ассанж
европарламент
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838542728_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c79bc6ed4f6039d9f088258ce85dc5c1.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Европе нет свободы слова, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель говорит: "Журналисты должны свободно осуществлять свою деятельность и имеют право на защиту". Значит, Боррель собирается призвать к освобождению журналиста Джулиана Ассанжа, который сидит в британской тюрьме за разоблачение военных преступлений США и НАТО?" — задался он вопросом.Так Уоллес прокомментировал твит, в котором Боррель осудил задержание в России американского журналиста Эвана Гершковича.О том, что в Екатеринбурге задержали корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal, ФСБ сообщило 30 марта. Его подозревают в шпионаже. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что журналиста взяли с поличным.Джулиана Ассанжа в США обвиняют в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации, ему грозит 175 лет заключения. Уже четыре года он находится в британской тюрьме. Летом 2022-го МВД Великобритании постановило экстрадировать австралийца в США, и с тех пор он дожидается решения суда по своей апелляции.
https://ria.ru/20230314/nato-1857731852.html
https://ria.ru/20230314/mir-1857678720.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838542728_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_5325334f3ab896bc6641d914f8e9fa9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, европа, жозеп боррель, джулиан ассанж, европарламент, twitter, евросоюз
В мире, США, Россия, Европа, Жозеп Боррель, Джулиан Ассанж, Европарламент, Twitter, Евросоюз
Депутат Европарламента подловил Борреля на неосторожной фразе

Депутат Европарламента Уоллес обвинил Запад в отсутствии свободы слова из-за дела Ассанжа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пленарная сессия Европарламента
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Европе нет свободы слова, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
"Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель говорит: "Журналисты должны свободно осуществлять свою деятельность и имеют право на защиту". Значит, Боррель собирается призвать к освобождению журналиста Джулиана Ассанжа, который сидит в британской тюрьме за разоблачение военных преступлений США и НАТО?" — задался он вопросом.
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Европарламенте предложили резолюцию, осуждающую расширение НАТО на восток
14 марта, 11:47
Так Уоллес прокомментировал твит, в котором Боррель осудил задержание в России американского журналиста Эвана Гершковича.
О том, что в Екатеринбурге задержали корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal, ФСБ сообщило 30 марта. Его подозревают в шпионаже. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что журналиста взяли с поличным.
Джулиана Ассанжа в США обвиняют в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации, ему грозит 175 лет заключения. Уже четыре года он находится в британской тюрьме. Летом 2022-го МВД Великобритании постановило экстрадировать австралийца в США, и с тех пор он дожидается решения суда по своей апелляции.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Европарламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность
14 марта, 04:09
 
В миреСШАРоссияЕвропаЖозеп БоррельДжулиан АссанжЕвропарламентTwitterЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала