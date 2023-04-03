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Депутат Европарламента подловил Борреля на неосторожной фразе
Депутат Европарламента подловил Борреля на неосторожной фразе - РИА Новости, 03.04.2023
Депутат Европарламента подловил Борреля на неосторожной фразе
В Европе нет свободы слова, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:56
2023-04-03T09:56
2023-04-03T10:49
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Европе нет свободы слова, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель говорит: "Журналисты должны свободно осуществлять свою деятельность и имеют право на защиту". Значит, Боррель собирается призвать к освобождению журналиста Джулиана Ассанжа, который сидит в британской тюрьме за разоблачение военных преступлений США и НАТО?" — задался он вопросом.Так Уоллес прокомментировал твит, в котором Боррель осудил задержание в России американского журналиста Эвана Гершковича.О том, что в Екатеринбурге задержали корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal, ФСБ сообщило 30 марта. Его подозревают в шпионаже. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что журналиста взяли с поличным.Джулиана Ассанжа в США обвиняют в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации, ему грозит 175 лет заключения. Уже четыре года он находится в британской тюрьме. Летом 2022-го МВД Великобритании постановило экстрадировать австралийца в США, и с тех пор он дожидается решения суда по своей апелляции.
https://ria.ru/20230314/nato-1857731852.html
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в мире, сша, россия, европа, жозеп боррель, джулиан ассанж, европарламент, twitter, евросоюз
В мире, США, Россия, Европа, Жозеп Боррель, Джулиан Ассанж, Европарламент, Twitter, Евросоюз
Депутат Европарламента подловил Борреля на неосторожной фразе
Депутат Европарламента Уоллес обвинил Запад в отсутствии свободы слова из-за дела Ассанжа