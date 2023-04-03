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Эрдоган раньше всех получил первый турецкий электрокар - РИА Новости, 03.04.2023
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17:58 03.04.2023 (обновлено: 18:05 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/elektrokar-1862725694.html
Эрдоган раньше всех получил первый турецкий электрокар
Эрдоган раньше всех получил первый турецкий электрокар - РИА Новости, 03.04.2023
Эрдоган раньше всех получил первый турецкий электрокар
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал в понедельник первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:58
2023-04-03T18:05
в мире
авто
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
ильхам алиев
анкара (провинция)
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СТАМБУЛ, 3 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал в понедельник первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG. "Сегодня мы стали свидетелями осуществления 60-летней мечты нашего народа. TOGG побил рекорды, это наш собственный автомобиль", - заявил Эрдоган на церемонии передачи только сошедшего с конвейера автомобиля. На церемонии были представлены два экземпляра TOGG, Эрдоган с женой Эмине сели в автомобиль красного цвета. По словам президента, сам он будет водить автомобиль синего цвета. Следующим электрокар получит президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщили ранее в Анкаре. В октябре состоялась официальная церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG . Модель будет выпускаться в двух версиях - седан и внедорожник. Право приобрести первый турецкий электрокар получили пока только победители жеребьевки, для участия в которой необходим был залог в размере 60 тысяч лир (чуть более 3 тысяч долларов). Самая дешевая модель с аккумулятором в 160 киловатт, способная на одной зарядке проехать 314 километров, обойдется в 953 тысячи лир (более 50 тысяч долларов), первые поставки запланированы на июль. До 100 километров в час электромобиль разгоняется за 7,4 секунды, на зарядку до 80% мощности аккумулятора уйдет 28 минут со специальной зарядкой, от обычной розетки аккумулятор зарядится за шесть часов, утверждает производитель. Производитель сообщил, что по всей Турции установлены более двух тысяч зарядочных станций для электромобиля. В начале марта турецкие власти ввели дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР с электродвигателями, также изменены критерии налогообложения электромобилей. В частности, налог 10% будет взиматься с электромобилей мощностью до 160 киловатт и стоимостью до 1,25 миллиона лир. Автомобиль дороже этой суммы и мощностью до 160 киловатт будет облагаться налогом в 40%, а в случае превышения этой мощности налог составит 50-60%.
https://ria.ru/20230331/bespilotniki-1862283544.html
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турция
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в мире, авто, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, ильхам алиев, анкара (провинция)
В мире, Авто, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджан, Ильхам Алиев, Анкара (провинция)
Эрдоган раньше всех получил первый турецкий электрокар

Президент Эрдоган стал первым владельцем турецкого электрокара TOGG, второй подарят Алиеву

© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 3 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал в понедельник первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG.
"Сегодня мы стали свидетелями осуществления 60-летней мечты нашего народа. TOGG побил рекорды, это наш собственный автомобиль", - заявил Эрдоган на церемонии передачи только сошедшего с конвейера автомобиля.
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На церемонии были представлены два экземпляра TOGG, Эрдоган с женой Эмине сели в автомобиль красного цвета. По словам президента, сам он будет водить автомобиль синего цвета.
Следующим электрокар получит президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщили ранее в Анкаре.
В октябре состоялась официальная церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG . Модель будет выпускаться в двух версиях - седан и внедорожник. Право приобрести первый турецкий электрокар получили пока только победители жеребьевки, для участия в которой необходим был залог в размере 60 тысяч лир (чуть более 3 тысяч долларов).
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Самая дешевая модель с аккумулятором в 160 киловатт, способная на одной зарядке проехать 314 километров, обойдется в 953 тысячи лир (более 50 тысяч долларов), первые поставки запланированы на июль. До 100 километров в час электромобиль разгоняется за 7,4 секунды, на зарядку до 80% мощности аккумулятора уйдет 28 минут со специальной зарядкой, от обычной розетки аккумулятор зарядится за шесть часов, утверждает производитель.
Производитель сообщил, что по всей Турции установлены более двух тысяч зарядочных станций для электромобиля.
В начале марта турецкие власти ввели дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР с электродвигателями, также изменены критерии налогообложения электромобилей. В частности, налог 10% будет взиматься с электромобилей мощностью до 160 киловатт и стоимостью до 1,25 миллиона лир. Автомобиль дороже этой суммы и мощностью до 160 киловатт будет облагаться налогом в 40%, а в случае превышения этой мощности налог составит 50-60%.
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В миреАвтоТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанИльхам АлиевАнкара (провинция)
 
 
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