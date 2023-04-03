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С днем рождения, московский трамвай! В столице появится новая экскурсия - РИА Новости, 03.04.2023
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Туризм
 
14:46 03.04.2023 (обновлено: 16:31 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/ekskursiya-1862593273.html
С днем рождения, московский трамвай! В столице появится новая экскурсия
С днем рождения, московский трамвай! В столице появится новая экскурсия - РИА Новости, 03.04.2023
С днем рождения, московский трамвай! В столице появится новая экскурсия
На этой неделе день рождения отмечает московский трамвай. Появился в столице он в 1899 году. Шестого апреля в Москве торжественно открылось трамвайное движение. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:46
2023-04-03T16:31
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Светлана Баева. На этой неделе день рождения отмечает московский трамвай. Появился в столице он в 1899 году. Шестого апреля в Москве торжественно открылось трамвайное движение. От Бутырской Заставы в сторону Петровского парка отправился первый вагон, и заработал первый электрический парк на Башиловке. Но история столичного общественного транспорта древнее. О конках, "Аннушках", а также о том, как попасть на уникальную экскурсию, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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96
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С днем рождения, московский трамвай! В столице появится новая экскурсия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Светлана Баева. На этой неделе день рождения отмечает московский трамвай. Появился в столице он в 1899 году. Шестого апреля в Москве торжественно открылось трамвайное движение. От Бутырской Заставы в сторону Петровского парка отправился первый вагон, и заработал первый электрический парк на Башиловке. Но история столичного общественного транспорта древнее. О конках, "Аннушках", а также о том, как попасть на уникальную экскурсию, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Участников вечернего тура везет ретротрамвай "Татра Т2". Транспорт уникальный: не просто экспонат, но и вполне себе рабочее средство. Такие выпускались в Чехии с 1958 года и поставлялись в Москву. Трамвай, который будет обслуживать туристов, — единственный в России из этой серии на ходу. Ему даже бытовкой пришлось послужить, но восстановили. Полностью. Вплоть до касс, куда опускаешь монетку и откручиваешь себе билетик.

Ретротрамвай Татра Т2 на экскурсионном маршруте в рамках программы Метротур

Участников вечернего тура везет ретротрамвай "Татра Т2". Транспорт уникальный: не просто экспонат, но и вполне себе рабочее средство. Такие выпускались в Чехии с 1958 года и поставлялись в Москву. Трамвай, который будет обслуживать туристов, — единственный в России из этой серии на ходу. Ему даже бытовкой пришлось послужить, но восстановили. Полностью. Вплоть до касс, куда опускаешь монетку и откручиваешь себе билетик.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В самом начале экскурсии рассказывают и о других "обитателях" легендарного трамвайно-ремонтного завода в Лефортово. Например, "Снежок". Этот маленький вагон со снегоочистителем выезжает ночью и будоражит улицы своим ревом. Он тоже "старичок", создан на основе старых деревянных вагонов с мощной рамой.

Ретротрамвай Татра Т2 перед началом экскурсии в рамках программы Метротур и трамвайный буксир, сопровождающий ретро трамвай на экскурсионном маршруте в Москве

В самом начале экскурсии рассказывают и о других "обитателях" легендарного трамвайно-ремонтного завода в Лефортово. Например, "Снежок". Этот маленький вагон со снегоочистителем выезжает ночью и будоражит улицы своим ревом. Он тоже "старичок", создан на основе старых деревянных вагонов с мощной рамой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев рассказывает, что сначала возникли линейки. В 1847 году появились экипажи, возили пассажиров за наличные, билетов не было, на конечных станциях стояли долго — собирали желающих. Потом учредили конку: вагончик, который две лошади тащили по рельсам. Первая линия вела как раз в Петровский парк, там в 1872 году проходила Политехническая выставка.

Экскурсовод ретротрамвая Татра Т2 на экскурсионном маршруте в рамках программы Метротур

Руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев рассказывает, что сначала возникли линейки. В 1847 году появились экипажи, возили пассажиров за наличные, билетов не было, на конечных станциях стояли долго — собирали желающих. Потом учредили конку: вагончик, который две лошади тащили по рельсам. Первая линия вела как раз в Петровский парк, там в 1872 году проходила Политехническая выставка.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Классов обслуживания на конках было три: первый — в вагончике с печкой, второй — в нем же, но без обогрева (была специальная перегородка), третий — на крыше. Туда не допускали женщин. Наряды того времени не позволяли подняться по винтовой лестнице.

Вагоновожатые ретротрамвая Татра Т2 перед началом экскурсии в рамках программы Метротур

Классов обслуживания на конках было три: первый — в вагончике с печкой, второй — в нем же, но без обогрева (была специальная перегородка), третий — на крыше. Туда не допускали женщин. Наряды того времени не позволяли подняться по винтовой лестнице.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Еще нюанс: до революции на трамвайных линиях работали только мужчины. С 1920-х начали допускать женщин, а потом они почти вытеснили сильный пол.

Вагоновожатые ретротрамвая Татра Т2 на экскурсионном маршруте в рамках программы Метротур

Еще нюанс: до революции на трамвайных линиях работали только мужчины. С 1920-х начали допускать женщин, а потом они почти вытеснили сильный пол.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На самой экскурсии — другие истории, но про транспорт. Например, знаете ли вы, что в окрестностях метро "Площадь Ильича" раньше располагался Нижегородский вокзал? На карте современной Москвы его нет.

Пассажиры ретротрамвая Татра Т2 на экскурсионном маршруте в рамках программы Метротур

На самой экскурсии — другие истории, но про транспорт. Например, знаете ли вы, что в окрестностях метро "Площадь Ильича" раньше располагался Нижегородский вокзал? На карте современной Москвы его нет.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Когда открывали станцию метро "Новокузнецкая", рядом не было привычного сквера. Только деревянные дома, вокруг которых разгуливали козы, куры.

Пассажир ретротрамвая Татра Т2 на экскурсионном маршруте в рамках программы Метротур

Когда открывали станцию метро "Новокузнецкая", рядом не было привычного сквера. Только деревянные дома, вокруг которых разгуливали козы, куры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Проезжает экскурсионный трамвай и знаменитую "Яму", амфитеатр на Хохловской площади. Там под стеклянным куполом экспонируются стены Белого города конца XVI века.

Ретротрамвай Татра Т2 на экскурсионном маршруте в рамках программы Метротур

Проезжает экскурсионный трамвай и знаменитую "Яму", амфитеатр на Хохловской площади. Там под стеклянным куполом экспонируются стены Белого города конца XVI века.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Раньше было несколько кольцевых маршрутов по Москве. Их маркировали буквами, а линейные — цифрами. Сохранился "Б", идущий по Садовому. Помните остальные — "А", "В", как их называли? Конечно, "Аннушка", потом "Букашка", ну а третий — "Верочка". Где уж нашему МЦК!

Пассажиры ретротрамвая Татра Т2 на экскурсионном маршруте в рамках программы Метротур

Раньше было несколько кольцевых маршрутов по Москве. Их маркировали буквами, а линейные — цифрами. Сохранился "Б", идущий по Садовому. Помните остальные — "А", "В", как их называли? Конечно, "Аннушка", потом "Букашка", ну а третий — "Верочка". Где уж нашему МЦК!

© РИА Новости / Алексей Майшев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Такие экскурсии, — рассказывает Андрей Клюев, — планируем проводить для всех туристов летом". Периодичность — раз в месяц, по пятницам. Стоимость и точное расписание скоро расскажут в Музее Москвы.

Вагоновожатая ретротрамвая Татра Т2 на экскурсионном маршруте в рамках программы Метротур

"Такие экскурсии, — рассказывает Андрей Клюев, — планируем проводить для всех туристов летом". Периодичность — раз в месяц, по пятницам. Стоимость и точное расписание скоро расскажут в Музее Москвы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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10 из 10
 
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