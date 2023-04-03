С днем рождения, московский трамвай! В столице появится новая экскурсия

Участников вечернего тура везет ретротрамвай "Татра Т2". Транспорт уникальный: не просто экспонат, но и вполне себе рабочее средство. Такие выпускались в Чехии с 1958 года и поставлялись в Москву. Трамвай, который будет обслуживать туристов, — единственный в России из этой серии на ходу. Ему даже бытовкой пришлось послужить, но восстановили. Полностью. Вплоть до касс, куда опускаешь монетку и откручиваешь себе билетик.
Участников вечернего тура везет ретротрамвай "Татра Т2". Транспорт уникальный: не просто экспонат, но и вполне себе рабочее средство. Такие выпускались в Чехии с 1958 года и поставлялись в Москву. Трамвай, который будет обслуживать туристов, — единственный в России из этой серии на ходу. Ему даже бытовкой пришлось послужить, но восстановили. Полностью. Вплоть до касс, куда опускаешь монетку и откручиваешь себе билетик.
В самом начале экскурсии рассказывают и о других "обитателях" легендарного трамвайно-ремонтного завода в Лефортово. Например, "Снежок". Этот маленький вагон со снегоочистителем выезжает ночью и будоражит улицы своим ревом. Он тоже "старичок", создан на основе старых деревянных вагонов с мощной рамой.
В самом начале экскурсии рассказывают и о других "обитателях" легендарного трамвайно-ремонтного завода в Лефортово. Например, "Снежок". Этот маленький вагон со снегоочистителем выезжает ночью и будоражит улицы своим ревом. Он тоже "старичок", создан на основе старых деревянных вагонов с мощной рамой.
Руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев рассказывает, что сначала возникли линейки. В 1847 году появились экипажи, возили пассажиров за наличные, билетов не было, на конечных станциях стояли долго — собирали желающих. Потом учредили конку: вагончик, который две лошади тащили по рельсам. Первая линия вела как раз в Петровский парк, там в 1872 году проходила Политехническая выставка.
Руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев рассказывает, что сначала возникли линейки. В 1847 году появились экипажи, возили пассажиров за наличные, билетов не было, на конечных станциях стояли долго — собирали желающих. Потом учредили конку: вагончик, который две лошади тащили по рельсам. Первая линия вела как раз в Петровский парк, там в 1872 году проходила Политехническая выставка.
Классов обслуживания на конках было три: первый — в вагончике с печкой, второй — в нем же, но без обогрева (была специальная перегородка), третий — на крыше. Туда не допускали женщин. Наряды того времени не позволяли подняться по винтовой лестнице.
Классов обслуживания на конках было три: первый — в вагончике с печкой, второй — в нем же, но без обогрева (была специальная перегородка), третий — на крыше. Туда не допускали женщин. Наряды того времени не позволяли подняться по винтовой лестнице.
Еще нюанс: до революции на трамвайных линиях работали только мужчины. С 1920-х начали допускать женщин, а потом они почти вытеснили сильный пол.
Еще нюанс: до революции на трамвайных линиях работали только мужчины. С 1920-х начали допускать женщин, а потом они почти вытеснили сильный пол.
На самой экскурсии — другие истории, но про транспорт. Например, знаете ли вы, что в окрестностях метро "Площадь Ильича" раньше располагался Нижегородский вокзал? На карте современной Москвы его нет.
На самой экскурсии — другие истории, но про транспорт. Например, знаете ли вы, что в окрестностях метро "Площадь Ильича" раньше располагался Нижегородский вокзал? На карте современной Москвы его нет.
Когда открывали станцию метро "Новокузнецкая", рядом не было привычного сквера. Только деревянные дома, вокруг которых разгуливали козы, куры.
Когда открывали станцию метро "Новокузнецкая", рядом не было привычного сквера. Только деревянные дома, вокруг которых разгуливали козы, куры.
Проезжает экскурсионный трамвай и знаменитую "Яму", амфитеатр на Хохловской площади. Там под стеклянным куполом экспонируются стены Белого города конца XVI века.
Проезжает экскурсионный трамвай и знаменитую "Яму", амфитеатр на Хохловской площади. Там под стеклянным куполом экспонируются стены Белого города конца XVI века.
Раньше было несколько кольцевых маршрутов по Москве. Их маркировали буквами, а линейные — цифрами. Сохранился "Б", идущий по Садовому. Помните остальные — "А", "В", как их называли? Конечно, "Аннушка", потом "Букашка", ну а третий — "Верочка". Где уж нашему МЦК!
Раньше было несколько кольцевых маршрутов по Москве. Их маркировали буквами, а линейные — цифрами. Сохранился "Б", идущий по Садовому. Помните остальные — "А", "В", как их называли? Конечно, "Аннушка", потом "Букашка", ну а третий — "Верочка". Где уж нашему МЦК!
"Такие экскурсии, — рассказывает Андрей Клюев, — планируем проводить для всех туристов летом". Периодичность — раз в месяц, по пятницам. Стоимость и точное расписание скоро расскажут в Музее Москвы.
"Такие экскурсии, — рассказывает Андрей Клюев, — планируем проводить для всех туристов летом". Периодичность — раз в месяц, по пятницам. Стоимость и точное расписание скоро расскажут в Музее Москвы.