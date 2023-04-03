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С днем рождения, московский трамвай! В столице появится новая экскурсия

С днем рождения, московский трамвай! В столице появится новая экскурсия - РИА Новости, 03.04.2023

С днем рождения, московский трамвай! В столице появится новая экскурсия

На этой неделе день рождения отмечает московский трамвай. Появился в столице он в 1899 году. Шестого апреля в Москве торжественно открылось трамвайное движение. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:46

2023-04-03T14:46

2023-04-03T16:31

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Светлана Баева. На этой неделе день рождения отмечает московский трамвай. Появился в столице он в 1899 году. Шестого апреля в Москве торжественно открылось трамвайное движение. От Бутырской Заставы в сторону Петровского парка отправился первый вагон, и заработал первый электрический парк на Башиловке. Но история столичного общественного транспорта древнее. О конках, "Аннушках", а также о том, как попасть на уникальную экскурсию, — в фотоленте РИА Новости.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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