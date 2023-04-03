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Минпросвещения России заявило, что никаких изменений в ЕГЭ-2023 не будет - РИА Новости, 03.04.2023
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22:20 03.04.2023 (обновлено: 22:49 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/ege-1862774432.html
Минпросвещения России заявило, что никаких изменений в ЕГЭ-2023 не будет
Минпросвещения России заявило, что никаких изменений в ЕГЭ-2023 не будет - РИА Новости, 03.04.2023
Минпросвещения России заявило, что никаких изменений в ЕГЭ-2023 не будет
Никаких изменений в едином госэкзамене в этом году не будет, сообщается на странице министерства просвещения России в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T22:20
2023-04-03T22:49
общество
россия
оксана решетникова
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Никаких изменений в едином госэкзамене в этом году не будет, сообщается на странице министерства просвещения России в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на директора Федерального института педагогических измерений Оксану Решетникову. "В ЕГЭ-2023 никаких изменений не будет. Об этом в эфире еженедельной онлайн-программы "Образовательная среда" рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова", - говорится в сообщении.Также, говоря об инициативах отмены ЕГЭ, Решетникова отметила, что в случае отмены экзамена и возврата к советской системе поступления в вузы увеличится число экзаменов, которые придется сдавать выпускникам, а также практически невозможно будет пробовать поступать в разные вузы."Не будет единых прозрачных и понятных правил игры, действующих по всей стране. Не будет единой, понятной всем информации, ни единых спецификаций и демоверсий экзаменационных материалов, ни одинаковых условий проведения испытаний, ни согласованного подхода к оцениванию экспертным сообществом работ абитуриента - ничего. Таким образом, все, что мы наработали за эти 22 года, просто будет утеряно", - отметила Решетникова, ее слова приводятся в сообщении.Минпросвещения России и Рособрнадзор в декабре 2022 года утвердили расписание ЕГЭ-2023, основной период пройдет с 26 мая по 20 июня и начнется с литературы, географии и химии. Резервные сроки сдачи единого госэкзамена начнутся 12 апреля и продлятся до 19 сентября. Досрочный период для выпускников прошлых лет начался 20 марта и завершится 1 июля. Единый госэкзамен по всем учебным предметам будет начинаться в 10.00 по местному времени.
https://ria.ru/20230323/ege-1860070108.html
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общество, россия, оксана решетникова
Общество, Россия, Оксана Решетникова
Минпросвещения России заявило, что никаких изменений в ЕГЭ-2023 не будет

Минпросвещения России: никаких изменений в ЕГЭ-2023 не будет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Никаких изменений в едином госэкзамене в этом году не будет, сообщается на странице министерства просвещения России в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на директора Федерального института педагогических измерений Оксану Решетникову.
"В ЕГЭ-2023 никаких изменений не будет. Об этом в эфире еженедельной онлайн-программы "Образовательная среда" рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова", - говорится в сообщении.
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Также, говоря об инициативах отмены ЕГЭ, Решетникова отметила, что в случае отмены экзамена и возврата к советской системе поступления в вузы увеличится число экзаменов, которые придется сдавать выпускникам, а также практически невозможно будет пробовать поступать в разные вузы.
"Не будет единых прозрачных и понятных правил игры, действующих по всей стране. Не будет единой, понятной всем информации, ни единых спецификаций и демоверсий экзаменационных материалов, ни одинаковых условий проведения испытаний, ни согласованного подхода к оцениванию экспертным сообществом работ абитуриента - ничего. Таким образом, все, что мы наработали за эти 22 года, просто будет утеряно", - отметила Решетникова, ее слова приводятся в сообщении.
Минпросвещения России и Рособрнадзор в декабре 2022 года утвердили расписание ЕГЭ-2023, основной период пройдет с 26 мая по 20 июня и начнется с литературы, географии и химии. Резервные сроки сдачи единого госэкзамена начнутся 12 апреля и продлятся до 19 сентября. Досрочный период для выпускников прошлых лет начался 20 марта и завершится 1 июля. Единый госэкзамен по всем учебным предметам будет начинаться в 10.00 по местному времени.
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