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Дело о хулиганстве завели после избиения петербуржца на улице при его детях - РИА Новости, 03.04.2023
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17:07 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/delo-1862707239.html
Дело о хулиганстве завели после избиения петербуржца на улице при его детях
Дело о хулиганстве завели после избиения петербуржца на улице при его детях - РИА Новости, 03.04.2023
Дело о хулиганстве завели после избиения петербуржца на улице при его детях
Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как 60-летний петербуржец был избит на улице в присутствии его маленьких детей, сообщил в РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:07
2023-04-03T17:07
россия
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как 60-летний петербуржец был избит на улице в присутствии его маленьких детей, сообщил в понедельник городской главк СК РФ. Как информирует ведомство, в ночь с 31 марта на 1 апреля около одного из домов на улице Лидии Зверевой был избит 60-летний местный житель "в присутствии двух малолетних сыновей". Мужчина получил "множественные ушибы". "Следственным отделом… по данному факту была организована доследственная проверка, по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Согласно материалам ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, избиению на улице Лидии Зверевой предшествовало столкновение двух легковушек, между участниками которого произошел "словесный конфликт, переросший в нападение" на одного из них. Трое нападавших 1982-1985 годов рождения были задержаны, а мужчину госпитализировали. По данным некоторых региональных СМИ, пострадавший житель Петербурга является многодетным отцом и кавалером ордена "Родительская слава". Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230328/srok-1861353584.html
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россия
санкт-петербург
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россия, происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о хулиганстве завели после избиения петербуржца на улице при его детях

В Петербурге завели дело о хулиганстве после избиения мужчины на улице при его детях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как 60-летний петербуржец был избит на улице в присутствии его маленьких детей, сообщил в понедельник городской главк СК РФ.
Как информирует ведомство, в ночь с 31 марта на 1 апреля около одного из домов на улице Лидии Зверевой был избит 60-летний местный житель "в присутствии двух малолетних сыновей". Мужчина получил "множественные ушибы".
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28 марта, 19:11
"Следственным отделом… по данному факту была организована доследственная проверка, по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Согласно материалам ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, избиению на улице Лидии Зверевой предшествовало столкновение двух легковушек, между участниками которого произошел "словесный конфликт, переросший в нападение" на одного из них.
Трое нападавших 1982-1985 годов рождения были задержаны, а мужчину госпитализировали.
По данным некоторых региональных СМИ, пострадавший житель Петербурга является многодетным отцом и кавалером ордена "Родительская слава". Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Вчера, 13:57
 
РоссияПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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