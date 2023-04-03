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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об избиении подростка
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об избиении подростка - РИА Новости, 03.04.2023
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об избиении подростка
Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как двоих мужчин заподозрили в избиении 16-летнего подростка в торговом комплексе "Порт... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:57
2023-04-03T13:57
2023-04-03T13:57
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как двоих мужчин заподозрили в избиении 16-летнего подростка в торговом комплексе "Порт Находка", сообщили в региональном СУСК РФ. "Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по данному факту была организована доследственная проверка, по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении. Как уточнили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе мониторинга интернета полицейскими была выявлена размещенная в социальной сети видеозапись, на которой, предположительно, зафиксирован конфликт между посетителями одного из торговых центров. В ходе проверки полицейские установили, что инцидент произошел поздно вечером 1 апреля в торговом центре на Тепловозной улице в Невском районе. "В ночь на 3 апреля в полицию поступила информация из детского медицинского учреждения о том, что к ним за помощью обратился один из участников конфликта, 16-летний подросток. У несовершеннолетнего пациента были зафиксированы ушиби и ссадины. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой", - уточнили в полиции. Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего, а также устанавливают всех, кто может быть привлечен в качестве обвиняемых.
https://ria.ru/20230331/izbienie-1862154932.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об избиении подростка
СК в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело об избиении подростка в ТРК "Порт Находка"