https://ria.ru/20230403/delo-1862565009.html

Дело о взрыве в кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК

Дело о взрыве в кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК - РИА Новости, 03.04.2023

Дело о взрыве в кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело по факту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК РФ, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T09:34

2023-04-03T09:34

2023-04-03T10:33

россия

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело по факту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК РФ, сообщается в телеграм-канале ведомства."По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело о взрыве в кафе, возбужденное ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России... Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства", - говорится в сообщении.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.

https://ria.ru/20230403/rozysk-1862565836.html

россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)