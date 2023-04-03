https://ria.ru/20230403/delo-1862565009.html
Дело о взрыве в кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК
Дело о взрыве в кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК - РИА Новости, 03.04.2023
Дело о взрыве в кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело по факту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК РФ, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:34
2023-04-03T09:34
2023-04-03T10:33
россия
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело по факту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК РФ, сообщается в телеграм-канале ведомства."По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело о взрыве в кафе, возбужденное ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России... Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства", - говорится в сообщении.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.
https://ria.ru/20230403/rozysk-1862565836.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о взрыве в кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело по факту взрыва в кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК