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Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19 - РИА Новости, 03.04.2023
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14:45 03.04.2023 (обновлено: 17:49 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/covid-19-1862658455.html
Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19
Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19 - РИА Новости, 03.04.2023
Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19
Пандемия COVID-19 завершилась, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:45
2023-04-03T17:49
общество
геннадий онищенко
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пандемия COVID-19 завершилась, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Академик РАН призвал увековечить гражданский подвиг врачей в культурном и просветительском плане, а также осмыслить опыт, приобретенный за время пандемии.В минувшем июле Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии COVID-19.
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общество, геннадий онищенко, здоровье - общество, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Геннадий Онищенко, Здоровье - Общество, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19

Онищенко считает, что пандемия COVID-19 завершилась спустя три года и три месяца

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАкадемик Российской академии наук Геннадий Онищенко
Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр РИА Новости. Пандемия COVID-19 завершилась, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«

"Пандемия коронавируса, пройдя полных три года и вот уже три месяца в этом году, считайте, закончилась", — сказал он на конференции "Неделя медицинского образования-2023".

Академик РАН призвал увековечить гражданский подвиг врачей в культурном и просветительском плане, а также осмыслить опыт, приобретенный за время пандемии.
В минувшем июле Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии COVID-19.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. В марте 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Пандемия коронавируса может завершиться в этом году, заявил глава ВОЗ
14 марта, 03:57
 
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