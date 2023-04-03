Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19
Онищенко считает, что пандемия COVID-19 завершилась спустя три года и три месяца
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАкадемик Российской академии наук Геннадий Онищенко
Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пандемия COVID-19 завершилась, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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"Пандемия коронавируса, пройдя полных три года и вот уже три месяца в этом году, считайте, закончилась", — сказал он на конференции "Неделя медицинского образования-2023".
Академик РАН призвал увековечить гражданский подвиг врачей в культурном и просветительском плане, а также осмыслить опыт, приобретенный за время пандемии.
В минувшем июле Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. В марте 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.