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Школы Ростовской области введут факультативы по работе с квадрокоптерами
Школы Ростовской области введут факультативы по работе с квадрокоптерами - РИА Новости, 03.04.2023
Школы Ростовской области введут факультативы по работе с квадрокоптерами
Факультативы по управлению беспилотными летательными аппаратами планируется организовать в школах Ростовской области, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:36
2023-04-03T12:36
2023-04-03T12:37
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Факультативы по управлению беспилотными летательными аппаратами планируется организовать в школах Ростовской области, сообщил журналистам председатель регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области Анатолий Трушин. "Сейчас мы приобретаем квадрокоптеры для обеспечения взаимодействия с общеобразовательными школами, средними специальными учебными заведениями для факультативной работы... Мы хотим в рамках соглашений открыть факультативы бесплатные для школьников", - сказал он. Трушин уточнил, что для этого уже закуплены десять квадрокоптеров. Он напомнил, что ранее ДОСААФ Ростовской области освоило подготовку операторов квадрокоптеров для армии. На сегодняшний день уже завершена подготовка более 50 военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Кроме того, открыты курсы оператора БПЛА, которые прошли более 30 человек.
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общество, ростовская область, досааф, россия, образование - общество, бпла, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Ростовская область, ДОСААФ, Россия, Образование - Общество, БПЛА, Социальный навигатор, СН_Образование
Школы Ростовской области введут факультативы по работе с квадрокоптерами
ДОСААФ организует факультативы по работе с квадрокоптерами в школах Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Факультативы по управлению беспилотными летательными аппаратами планируется организовать в школах Ростовской области, сообщил журналистам председатель регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области Анатолий Трушин.
"Сейчас мы приобретаем квадрокоптеры для обеспечения взаимодействия с общеобразовательными школами, средними специальными учебными заведениями для факультативной работы... Мы хотим в рамках соглашений открыть факультативы бесплатные для школьников", - сказал он. Трушин уточнил, что для этого уже закуплены десять квадрокоптеров.
Он напомнил, что ранее ДОСААФ Ростовской области освоило подготовку операторов квадрокоптеров для армии. На сегодняшний день уже завершена подготовка более 50 военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Кроме того, открыты курсы оператора БПЛА, которые прошли более 30 человек.
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