https://ria.ru/20230402/vzryv-1862529760.html
Скорая быстро приехала на место взрыва в Петербурге, рассказал пострадавший
Скорая быстро приехала на место взрыва в Петербурге, рассказал пострадавший - РИА Новости, 02.04.2023
Скорая быстро приехала на место взрыва в Петербурге, рассказал пострадавший
Скорая помощь и полиция приехали довольно быстро после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, рассказал один из пострадавших Евгений Володин. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T22:59
2023-04-02T22:59
2023-04-02T22:59
происшествия
санкт-петербург
россия
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Скорая помощь и полиция приехали довольно быстро после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, рассказал один из пострадавших Евгений Володин. В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным губернатора города, 25 человек пострадали, власти оказывают всю необходимую помощь. Как уточнил Минздрав России, в больницы были доставлены 24 человека, среди них есть подросток, состояние шести оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В эфире телеканала "78" пострадавший рассказал, что общался с Татарским - своим земляком, успел задать ему несколько вопросов. После взрыва Евгений вместе со всеми вышел на улицу. "Там подъехала, слава богу, довольно быстро милиция, скорая помощь. Врачам вообще огромное спасибо", - рассказал он. "В высшей степени оперативно, профессионально, доброжелательно", - добавил он и поблагодарил врачей скорой помощи и коллектив Мариинской больницы.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Скорая быстро приехала на место взрыва в Петербурге, рассказал пострадавший
Пострадавший поблагодарил врачей и полицию, быстро приехавших на место взрыва в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Скорая помощь и полиция приехали довольно быстро после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, рассказал один из пострадавших Евгений Володин.
В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским
(настоящее имя — Максим Фомин). По данным губернатора города, 25 человек пострадали, власти оказывают всю необходимую помощь. Как уточнил Минздрав России
, в больницы были доставлены 24 человека, среди них есть подросток, состояние шести оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
В эфире телеканала "78" пострадавший рассказал, что общался с Татарским - своим земляком, успел задать ему несколько вопросов. После взрыва Евгений вместе со всеми вышел на улицу.
"Там подъехала, слава богу, довольно быстро милиция, скорая помощь. Врачам вообще огромное спасибо", - рассказал он.
"В высшей степени оперативно, профессионально, доброжелательно", - добавил он и поблагодарил врачей скорой помощи и коллектив Мариинской больницы.