https://ria.ru/20230402/vzryv-1862505615.html

В петербургском кафе могло сработать взрывное устройство, считает источник

В петербургском кафе могло сработать взрывное устройство, считает источник - РИА Новости, 02.04.2023

В петербургском кафе могло сработать взрывное устройство, считает источник

Взрывное устройство могло сработать в кафе, где в воскресенье произошел взрыв, его, предположительно, пронес один из посетителей, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T19:32

2023-04-02T19:32

2023-04-02T19:53

взрыв

происшествия

взрыв в кафе в петербурге

санкт-петербург

россия

владлен татарский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Взрывное устройство могло сработать в кафе, где в воскресенье произошел взрыв, его, предположительно, пронес один из посетителей, сообщил РИА Новости источник. "Его (взрывное устройство – ред.), предположительно, принесла девушка. В коробке была статуэтка - подарок Татарскому", - сказал источник. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали семь человек, один из них скончался. По информации источника РИА Новости, погиб известный блогер Владлен Татарский.

https://ria.ru/20220405/khlopok-1781984776.html

санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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