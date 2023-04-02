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В петербургском кафе могло сработать взрывное устройство, считает источник - РИА Новости, 02.04.2023
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19:32 02.04.2023 (обновлено: 19:53 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/vzryv-1862505615.html
В петербургском кафе могло сработать взрывное устройство, считает источник
В петербургском кафе могло сработать взрывное устройство, считает источник - РИА Новости, 02.04.2023
В петербургском кафе могло сработать взрывное устройство, считает источник
Взрывное устройство могло сработать в кафе, где в воскресенье произошел взрыв, его, предположительно, пронес один из посетителей, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T19:32
2023-04-02T19:53
взрыв
происшествия
взрыв в кафе в петербурге
санкт-петербург
россия
владлен татарский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Взрывное устройство могло сработать в кафе, где в воскресенье произошел взрыв, его, предположительно, пронес один из посетителей, сообщил РИА Новости источник. "Его (взрывное устройство – ред.), предположительно, принесла девушка. В коробке была статуэтка - подарок Татарскому", - сказал источник. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали семь человек, один из них скончался. По информации источника РИА Новости, погиб известный блогер Владлен Татарский.
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взрыв, происшествия, взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург, россия, владлен татарский
Взрыв, Происшествия, Взрыв в кафе в Петербурге, Санкт-Петербург, Россия, Владлен Татарский
В петербургском кафе могло сработать взрывное устройство, считает источник

В кафе в Петербурге сработало, предположительно, взрывное устройство

© Скриншот видео очевидцаНа месте взрыва на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
© Скриншот видео очевидца
На месте взрыва на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Взрывное устройство могло сработать в кафе, где в воскресенье произошел взрыв, его, предположительно, пронес один из посетителей, сообщил РИА Новости источник.
"Его (взрывное устройство – ред.), предположительно, принесла девушка. В коробке была статуэтка - подарок Татарскому", - сказал источник.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали семь человек, один из них скончался. По информации источника РИА Новости, погиб известный блогер Владлен Татарский.
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ВзрывПроисшествияВзрыв в кафе в ПетербургеСанкт-ПетербургРоссияВладлен Татарский
 
 
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