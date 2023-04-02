https://ria.ru/20230402/vybory-1862533849.html
Действующих президент Черногории признал победу Милатовича на выборах
Действующих президент Черногории признал победу Милатовича на выборах - РИА Новости, 02.04.2023
Действующих президент Черногории признал победу Милатовича на выборах
Действующий президент Черногории Мило Джуканович поздравил бывшего главу минэкономразвития Якова Милатовича с победой во втором туре выборов президента. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T23:57
2023-04-02T23:57
2023-04-02T23:57
в мире
черногория
подгорица (город)
вена
яков милатович
мило джуканович
европейский банк реконструкции и развития
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БЕЛГРАД, 2 апр - РИА Новости. Действующий президент Черногории Мило Джуканович поздравил бывшего главу минэкономразвития Якова Милатовича с победой во втором туре выборов президента. В Черногории в воскресенье прошел второй тур выборов президента страны. Избирательные участки открылись в 07.00 (08.00 мск) и закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 мск). Правом голоса обладали 542 154 жителя республики. По данным ГИК, проголосовал 69,33% избирателей. По данным НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI) от наблюдателей с 99,2% участков, Милатович получает 60% голосов, Джуканович - 40%. НПО "Центр демократического перехода" (CDT) сообщает о 58,9% у Милатовича и 41,1% поддержки у Джукановича по данным их наблюдателей со 100% участков. "Завершились президентские выборы в Черногории, Черногория сделала свой выбор. Я этот выбор уважаю, поздравляю Якова Милатовича с доверием, которое получил на президентских выборах, желаю ему быть успешным президентом, потому что если будет успешным президентом, это может означать, что и Черногория будет успешной страной и двигаться к своей цели", - заявил Джуканович в избирательном штабе и напомнил, что 11 июня предстоят парламентские выборы в республике. Ранее Милатовича с победой поздравил премьер в техническом мандате Дритан Абазович. Члены руководства движения "Европа сейчас!" на брифинге в штабе уже провозгласили победу бывшего главу минэкономразвития. На улицах Подгорицы и других городов уже началось празднование с фейерверками, духовыми оркестрами и спонтанными народными гуляниями. Яков Милатович родился в 1986 году в Подгорице. Был лучшим студентом курса на экономическом факультете Университета Черногории. Затем продолжил образование на Западе - в университетах Иллинойса (Illinois State University), Вены (WU Wien), Рима (La Sapienza), магистратуру завершил в Оксфорде. С 2014 по 2018 годы работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития (EBRD), отвечал за регион Балкан. С декабря 2020 года по апрель 2022 года был министром экономразвития . Волеизъявление прошло мирно. По данным МВД республики, крупнейший инцидент в ходе волеизъявления пока вызвал пенсионер 84-х лет, который ранил ножом своего пасынка 64-х лет - члена избирательной комиссии перед местом для голосования в Подгорице в ходе семейной ссоры. На другом участке в черногорской столице также произошла драка избирателя и члена комиссии, вмешалась полиция. Правоохранительные органы в течение дня проверяли региональные штабы президентской партии ДПС в городах Никшич и Беране после сообщений о якобы проводимых там махинациях и подкупе избирателей. Ранее МВД сообщило об обнаруженных накануне избирательных материалах с данными избирателей в Подгорице и Биелом-Поле. Во втором туре выборов президента Черногории по закону побеждает кандидат с простым большинством голосов. Глава государства избирается на пять лет.
https://ria.ru/20221022/chernogoriya-1825878016.html
https://ria.ru/20221210/chernogoriya-1837680342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, подгорица (город), вена, яков милатович, мило джуканович, европейский банк реконструкции и развития
В мире, Черногория, Подгорица (город), Вена, Яков Милатович, Мило Джуканович, Европейский банк реконструкции и развития
Действующих президент Черногории признал победу Милатовича на выборах
Действующих президент Черногории поздравил Милатовича с победой во втором туре выборов
БЕЛГРАД, 2 апр - РИА Новости. Действующий президент Черногории Мило Джуканович поздравил бывшего главу минэкономразвития Якова Милатовича с победой во втором туре выборов президента.
В Черногории в воскресенье прошел второй тур выборов президента страны. Избирательные участки открылись в 07.00 (08.00 мск) и закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 мск). Правом голоса обладали 542 154 жителя республики. По данным ГИК, проголосовал 69,33% избирателей.
По данным НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI) от наблюдателей с 99,2% участков, Милатович получает 60% голосов, Джуканович - 40%. НПО "Центр демократического перехода" (CDT) сообщает о 58,9% у Милатовича и 41,1% поддержки у Джукановича по данным их наблюдателей со 100% участков.
"Завершились президентские выборы в Черногории, Черногория сделала свой выбор. Я этот выбор уважаю, поздравляю Якова Милатовича с доверием, которое получил на президентских выборах, желаю ему быть успешным президентом, потому что если будет успешным президентом, это может означать, что и Черногория будет успешной страной и двигаться к своей цели", - заявил Джуканович в избирательном штабе и напомнил, что 11 июня предстоят парламентские выборы в республике.
Ранее Милатовича с победой поздравил премьер в техническом мандате Дритан Абазович.
Парламент Черногории отправил в отставку самых прозападных министров
Члены руководства движения "Европа сейчас!" на брифинге в штабе уже провозгласили победу бывшего главу минэкономразвития. На улицах Подгорицы
и других городов уже началось празднование с фейерверками, духовыми оркестрами и спонтанными народными гуляниями.
Яков Милатович родился в 1986 году в Подгорице. Был лучшим студентом курса на экономическом факультете Университета Черногории. Затем продолжил образование на Западе - в университетах Иллинойса (Illinois State University), Вены
(WU Wien), Рима
(La Sapienza), магистратуру завершил в Оксфорде
. С 2014 по 2018 годы работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития (EBRD
), отвечал за регион Балкан. С декабря 2020 года по апрель 2022 года был министром экономразвития .
Волеизъявление прошло мирно. По данным МВД республики, крупнейший инцидент в ходе волеизъявления пока вызвал пенсионер 84-х лет, который ранил ножом своего пасынка 64-х лет - члена избирательной комиссии перед местом для голосования в Подгорице в ходе семейной ссоры. На другом участке в черногорской столице также произошла драка избирателя и члена комиссии, вмешалась полиция.
Правоохранительные органы в течение дня проверяли региональные штабы президентской партии ДПС в городах Никшич и Беране после сообщений о якобы проводимых там махинациях и подкупе избирателей. Ранее МВД сообщило об обнаруженных накануне избирательных материалах с данными избирателей в Подгорице и Биелом-Поле.
Во втором туре выборов президента Черногории по закону побеждает кандидат с простым большинством голосов. Глава государства избирается на пять лет.
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