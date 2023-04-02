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Шри-Ланка хочет закупать удобрения в России - РИА Новости, 02.04.2023
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09:12 02.04.2023 (обновлено: 11:36 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/udobreniya-1862436251.html
Шри-Ланка хочет закупать удобрения в России
Шри-Ланка хочет закупать удобрения в России - РИА Новости, 02.04.2023
Шри-Ланка хочет закупать удобрения в России
Шри-Ланка уже отменила запрет на химические удобрения и хотела бы закупать их в том числе в России, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:12
2023-04-02T11:36
шри-ланка
россия
в мире
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Шри-Ланка уже отменила запрет на химические удобрения и хотела бы закупать их в том числе в России, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана, во время визита в Россию уполномоченный отвечать и за другие отрасли."Цены на удобрения на Шри-Ланке сегодня более доступны для фермеров. Мы можем рассмотреть и закупку удобрений в России, что было бы более экономически выгодно для нашей страны, наш министр сельского хозяйства обсудит это с представителями России", — сказал Гунавардана.Он отметил, что в период с 2022 по 2023 власти страны одобрили закупки 150 тысяч тонн мочевины, 45 тысяч тонн хлорида калия и 36 тысяч тонн фосфатных удобрений.Предыдущий президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса во время своей работы запретил импорт и использование в сельском хозяйстве минеральных удобрений и пестицидов, планируя превратить страну в первое государство с полностью органическим земледелием. В результате падение урожайности на острове послужило одной из причин серьезного экономического кризиса, вылившегося в массовые протесты в 2022 году.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230402/gri-lanka-1862436340.html
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шри-ланка, россия, в мире
Шри-Ланка, Россия, В мире
Шри-Ланка хочет закупать удобрения в России

Шри-Ланка хочет закупать удобрения в России, ведя расчет в нацвалютах

© Фото : Unsplash / Egle SidaraviciuteЧайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : Unsplash / Egle Sidaraviciute
Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Шри-Ланка уже отменила запрет на химические удобрения и хотела бы закупать их в том числе в России, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана, во время визита в Россию уполномоченный отвечать и за другие отрасли.
"Цены на удобрения на Шри-Ланке сегодня более доступны для фермеров. Мы можем рассмотреть и закупку удобрений в России, что было бы более экономически выгодно для нашей страны, наш министр сельского хозяйства обсудит это с представителями России", — сказал Гунавардана.
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Он отметил, что в период с 2022 по 2023 власти страны одобрили закупки 150 тысяч тонн мочевины, 45 тысяч тонн хлорида калия и 36 тысяч тонн фосфатных удобрений.
«
"Расчеты мы могли бы вести в национальных валютах, поскольку на Шри-Ланке серьезный валютный кризис, у нас мало долларов", - добавил министр.
Предыдущий президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса во время своей работы запретил импорт и использование в сельском хозяйстве минеральных удобрений и пестицидов, планируя превратить страну в первое государство с полностью органическим земледелием. В результате падение урожайности на острове послужило одной из причин серьезного экономического кризиса, вылившегося в массовые протесты в 2022 году.
Читайте полный текст интервью >>>
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